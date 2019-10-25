الحكومة العراقية تفشل في احتواء موجة تظاهرات جديدة
انتشرت جموع المتظاهرين في العديد من الساحات والميادين بمناطق متفرقة في بغداد؛ ما أدى إلى حالة من التخوف الواضح لدى الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي
تحرير:محمود نبيل
٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
العراق
بات العراق على مشارف الدخول في حراك اجتماعي جديد، خاصة بعد دعوات التظاهر المطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي فشل في منع تدفق الاحتجاجات إلى العاصمة بغداد على مدى الساعات القليلة الماضية.
الدعوات التي كانت تستهدف الاحتجاج على مدار اليوم، الجمعة، بدأت مبكرًا في عدد من الساحات والميادين داخل بغداد وخارجها، وبالأخص عند مدخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة، ما يؤكد صعوبة موقف الحكومة الحالية في العراق بقيادة عادل عبد المهدي، وعدم قدرتهم على احتواء التظاهرات.
فشلت محاولات رئيس الوزراء العراقي في منع تدفق التظاهرات، حيث أزالوا الحواجز الأمنية فوق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، كما انتشرت جموع المتظاهرين في العديد من الساحات والميادين بمناطق متفرقة في بغداد.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء "فرانس برس" إنهم سمعوا دوي طلقات يُرجح أنها لقنابل مسيلة للدموع
فشلت محاولات رئيس الوزراء العراقي في منع تدفق التظاهرات، حيث أزالوا الحواجز الأمنية فوق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، كما انتشرت جموع المتظاهرين في العديد من الساحات والميادين بمناطق متفرقة في بغداد.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء "فرانس برس" إنهم سمعوا دوي طلقات يُرجح أنها لقنابل مسيلة للدموع في وسط بغداد، إذ استؤنفت مساء أمس الخميس، موجة احتجاجات كانت بدأت مطلع أكتوبر الحالي.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية حالة الإنذار القصوى استعدادًا لتظاهرات الجمعة، وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، خاصة أن الدعوات كانت تشير إلى توجه الجموع إلى مناطق خطيرة في العاصمة.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر المتظاهرين وهم يتوافدون على الساحات العامة في بغداد وغيرها من المدن استعدادا للمظاهرات المرتقبة، وأفاد مراسل شبكة "سكاي نيوز" إغلاق جسري الجمهورية والسنك وسط بغداد؛ بسبب ازدياد أعداد المتظاهرين.
وذكرت وزارة الداخلية العراقية أن "رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي".
وحاولت الحكومة استباق أحداث التظاهرات، حيث وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خطابا للشعب العراقي، أشار فيه إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
وأوضح عبد المهدي أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة.
وشدد على رفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية، مضيفًا أنه يجري العمل لعقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة، فضلا عن تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب.
قال عبد المهدي في خطابه: "ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين العراقيين إلى النصف".
وفي ما يتعلق بالدعوات للتظاهر، أشار عبد المهدي إلى أن "التظاهر حق شرعي للعراقيين"، مؤكدًا ضرورة أن تكون التظاهرات "مرخصة من قبَل الدولة لحمايتها"، كما دعا عبد المهدي المتظاهرين للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، في إشارة إلى أن استقالة الحكومة دون بديل دستوري تعني ترك البلد للفوضى.
ومن جانبه، أوضح الباحث السياسي عصام الفيلي، أن حديث رئيس الوزراء كان واضحا وقد وضع يده على إشكاليات كثيرة، وحمَّل المسؤولية لجميع المشاركين في العملية السياسية بالبلاد.
ولفت الفيلي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن الحكومة العراقية قد أقرت إجراءات تتخذ لأول مرة مثل مشروع تخصيص راتب للعاطلين عن العمل، مؤكدًا أن المشكلة في تطبيق ما جاء في خطاب عبد المهدي تكمن في غياب التعاون بين الأحزاب السياسية وتقديمها للمصلحة الضيقة على حساب مصلحة الوطن.
وبدت وعود عبد المهدي محاولة لامتصاص الغضب الواضح في نفوس العراقيين، والذي أدى إلى دعوات للتظاهر عبر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.