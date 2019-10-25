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الحكومة العراقية تفشل في احتواء موجة تظاهرات جديدة

انتشرت جموع المتظاهرين في العديد من الساحات والميادين بمناطق متفرقة في بغداد؛ ما أدى إلى حالة من التخوف الواضح لدى الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي
تحرير:محمود نبيل ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
العراق
العراق
بات العراق على مشارف الدخول في حراك اجتماعي جديد، خاصة بعد دعوات التظاهر المطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي فشل في منع تدفق الاحتجاجات إلى العاصمة بغداد على مدى الساعات القليلة الماضية. الدعوات التي كانت تستهدف الاحتجاج على مدار اليوم، الجمعة، بدأت مبكرًا في عدد من الساحات والميادين داخل بغداد وخارجها، وبالأخص عند مدخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة، ما يؤكد صعوبة موقف الحكومة الحالية في العراق بقيادة عادل عبد المهدي، وعدم قدرتهم على احتواء التظاهرات.
فشلت محاولات رئيس الوزراء العراقي في منع تدفق التظاهرات، حيث أزالوا الحواجز الأمنية فوق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، كما انتشرت جموع المتظاهرين في العديد من الساحات والميادين بمناطق متفرقة في بغداد. وقال شهود عيان لوكالة الأنباء "فرانس برس" إنهم سمعوا دوي طلقات يُرجح أنها لقنابل مسيلة للدموع
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المظاهرات- في- لبنان (7)

لبنان: أنصار «حزب الله» يعتدون على المتظاهرين في بيروت

شهدت ساحتا الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مؤيدة لحزب الله من جهة، وبين المتظاهرين والمحتجين من جهة أخرى، تسببت في وقوع العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين والمعتصمين. وكانت مجموعة من الأشخاص الذي تتراوح أعدادهم بنحو 300 شخص ومعظمهم يرتدون القمصان السوداء، والذين وصفوا أنفسهم بأنهم من داعمي ومناصري حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، قد اقتحموا بشكل منظم ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وقاموا بالهجوم على المتظاهرين والاشتباك معهم بالأيدي والعصي والحجارة.
نفجير في العراق

3 قتلى و100 مصاب في احتجاجات بغداد.. والحراك يصل المثنى

ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، إلى ثلاثة، ويطالب المحتجون بالتصدي للفساد وتحسين الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن المتظاهر الثالث قتل خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين خرجوا إلى شوارع بغداد في تظاهرات صباحية. وكان متظاهران آخران قتلا في وقت سابق الجمعة، مع تجدد الاحتجاجات الداعية للتصدي للفساد وتحسين الأوضاع المعيشية. وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن أحد المتظاهرين قتل قرب جسر الجمهورية، القريب من المنطقة الخضراء.
المظاهرات- في- لبنان (3)

تطور خطير.. مؤيدو حزب الله يشتبكون مع المتظاهرين والأمن يتدخل

كثفت القوى الأمنية اللبنانية، من تواجد عناصرها في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة بيروت، بعد التوتر الشديد والصدامات التي وقعت جراء تدخل مجموعة منظمة من الأشخاص وقيامهم بالاشتباك مع المتظاهرين والمعتصمين بالأيدي ونزع بعض الخيام، بدعوى أن المتظاهرين يقومون بالتهجم على حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، وكانت مجموعة مؤلفة من قرابة 200 شخص، معظمهم يرتدون القمصان السوداء، قد دخلوا مساء اليوم الخميس إلى ساحة رياض الصلح بصورة مباغتة مستغلين قلة أعداد المتظاهرين جراء الأمطار الغزيرة التي تساقطت منذ فترة الظهيرة.
المظاهرات- في- لبنان (7)

كلمة «عون» لشعب لبنان: الطائفية حطمتنا والفساد نخرنا

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في خطاب تلفزيوني إلى اللبنانيين، اليوم الخميس: "النظام في لبنان لن يتغير في الساحات، وإنما من خلال المؤسسات الدستورية، وإن الذهنية الطائفية هي الأساس وراء كل مشكلاتنا"، رافضا الدعوات إلى إسقاط النظام في الساحات، داعيا إلى الحوار لإنقاذ البلاد، ومقرا في الوقت ذاته بأن محاربة الفساد تواجه عراقيل، قائلا: "أعزائي كلمتي لكم اليوم في ساحات الاعتصام أو في منازلكم، المشهد يؤكد أن الشعب اللبناني حي قادر على الانتفاض وإيصال صوته وأن الحريات في لبنان بألف خير".
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تظاهرات العراق

مجلس النواب: التدخلات الأجنبية في شئون العراق مرفوضة

عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعا، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد رسلان، بحضور وزير مفوض مدير شئون المشرق العربى، لمناقشة آخر تطورات الوضع في العراق. وناشدت اللجنة، الشعب العراقي قطع الطريق على كافة محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن، والحرص على تماسك النسيج المجتمع كما رفضت اللجنة كافة التدخلات الأجنبية أو استخدام بعض الجماعات الإرهابية لضرب وحدة دولة العراق الشقيقة. وثمنت اللجنة، دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والداعم لاستقرار العراق وسلامته.
تظاهرات العراق

مقتل 107 مدنيين وإصابة 3458 أخرين في تظاهرات العراق

أصدرت لجنة التحقيق في تظاهرات العراق الأخيرة، اليوم الثلاثاء، تقريرا نهائيا بشأن عدد الضحايا، معلنة فيه عن مقتل 107 مدنيين و4 من رجال الأمن وإصابة 3 آلاف و458 شخصا، ومن جانبه قال التلفزيون العراقي، إن التقرير الحكومي وجد أدلة على أن رصاص قناصة استهدف محتجين من مبنى بوسط بغداد، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي 15 أكتوبر الماضي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد.
صحف-سودانية

صحف عربية: هدوء حذر في بغداد وتركيا تستعد للحرب

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تطورات الأوضاع في العراق وتداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا، كما تناولت وقائع محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من العراق، حيث ذكرت صحيفة "العراق" أن العاصمة العراقية بغداد استيقظت، أمس الثلاثاء، على هدوء حذر، بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب تعداد رسمي، وغداة دعوة رئيس الجمهورية إلى وقف التصعيد، والدعوة للحوار.
تظاهرات العراق

إحالة ضباط للتحقيق لاستخدامهم القوة ضد متظاهرين بالعراق

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الاثنين، إحالة الآمرين والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة - خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا - للتحقيق فورا. وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة بدأت من خلال مجالس تحقيقية فورية"، وطالبت القيادة جميع القوات الأمنية بالالتزام التام بقواعد الاشتباك الخاصة بحماية المتظاهرين ومكافحة الشغب.
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