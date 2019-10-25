كونميبول يؤكد إقامة نهائية ليبرتادوريس في تشيلي

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

كوبا ليبرتادوريس

تشهد تشيلي العديد من الاحتجاجات العنيفة في الوقت الحالي، والتي أسفرت عن مقتل 18 شخصًا، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه تشيلسي لاحتضان المباراة النهائية لبطولة كوبا ليبرتادوريس لعام 2019، الذي سيجمع بين ريفر بليت الأرجنتيني وفلامينجو البرازيلي، وعلى الرغم من الشكوك التي تحيط بالحالة الأمنية للبلاد، فإن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونوميبول" أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التزامه بإقامة المباراة النهائية على الملعب الوطني بالعاصمة سانتياجو يوم 23 نوفمبر المقبل.

ويأتي تأكيد الكونميبول بعد يوم من اكتساح فلامينجو البرازيلي ضيفه ومواطنه جريميو بخماسية نظيفة في إياب نصف النهائي، ليضرب موعدا في النهائي مع حامل اللقب ريفر بليت الأرجنتيني الذي تأهل على حساب بوكا جونيورز. وعلى عكس نهائي ليبرتادوريس، كان الكونميبول قد قرر، الثلاثاء الماضي، تعليق بطولة كوبا أمريكا لكرة

ويأتي تأكيد الكونميبول بعد يوم من اكتساح فلامينجو البرازيلي ضيفه ومواطنه جريميو بخماسية نظيفة في إياب نصف النهائي، ليضرب موعدا في النهائي مع حامل اللقب ريفر بليت الأرجنتيني الذي تأهل على حساب بوكا جونيورز.



وعلى عكس نهائي ليبرتادوريس، كان الكونميبول قد قرر، الثلاثاء الماضي، تعليق بطولة كوبا أمريكا لكرة الصالات التي كان من المقرر أن تقام في تشيلي بين 23 و30 أكتوبر الجاري.



واندلعت شرارة الاحتجاجات في تشيلي بعد قرار الحكومة زيادة أسعار تذاكر المترو، وتواصلت للمطالبة بتحسين نظام المعاشات وزيادة الأجور والتنديد بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والخدمات الصحية والتعليم الجامعي، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الإسبانية.