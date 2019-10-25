رياضة

كونميبول يؤكد إقامة نهائية ليبرتادوريس في تشيلي

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
كوبا ليبرتادوريس
كوبا ليبرتادوريس
تشهد تشيلي العديد من الاحتجاجات العنيفة في الوقت الحالي، والتي أسفرت عن مقتل 18 شخصًا، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه تشيلسي لاحتضان المباراة النهائية لبطولة كوبا ليبرتادوريس لعام 2019، الذي سيجمع بين ريفر بليت الأرجنتيني وفلامينجو البرازيلي، وعلى الرغم من الشكوك التي تحيط بالحالة الأمنية للبلاد، فإن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونوميبول" أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التزامه بإقامة المباراة النهائية على الملعب الوطني بالعاصمة سانتياجو يوم 23 نوفمبر المقبل.
ويأتي تأكيد الكونميبول بعد يوم من اكتساح فلامينجو البرازيلي ضيفه ومواطنه جريميو بخماسية نظيفة في إياب نصف النهائي، ليضرب موعدا في النهائي مع حامل اللقب ريفر بليت الأرجنتيني الذي تأهل على حساب بوكا جونيورز. وعلى عكس نهائي ليبرتادوريس، كان الكونميبول قد قرر، الثلاثاء الماضي، تعليق بطولة كوبا أمريكا لكرة
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بعد تأجيل الدوري.. فايلر يطير لسويسرا

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أخذ فترة راحة والسفر رفقة أسرته إلى سويسرا، وذلك في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي يقودها شوقي غريب، وتقام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. ويستعد الأهلي لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
يورجن كلوب

يورجن كلوب: لا أعرف ماذا غيرت في ليفربول منذ وصولي

أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، انبهاره بمستوى أليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، للحديث عن مواجهة توتنهام هوتسبير. وتحدث كلوب عن موقف توتنهام، قائلا: "لا يمكنني الحكم، هذا هو حال كرة القدم، لكنهم لم ينسوا كيفية لعب كرة القدم، هذه مباراة بين فريقين جيدين للغاية، ولن ندخل المباراة بثقة، فهم من فرق القمة وعلينا احترامهم، يمكن لتوتنهام تقديم مباراة كبيرة، ولا يمكنني قول شيء عن موقف توتنهام، فبعد نهائي كييف، لم نفكر فى أننا لا يمكننا الفوز باللقب (دوري أبطال أوروبا)، فكرنا فقط في ضرورة المحاولة من جديد".
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«أزمة كوكي والحظ والواقعية».. سيميوني يتحدث

حث دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، جماهير فريقه على الالتفاف حول الفريق وتغليب مصلحته، وذلك على وقع صافرات الاستهجان التي نالت من قائد الفريق "كوكي" مؤخرا. وقال سيميوني: "أطلقوا صافرات الاستهجان ضدي ذات مرة في فيسينتي كالديرون، لأنني لم أكن ألعب بشكل جيد، والناس تحكم بشكل فوري وتعبر عما تراه وتشعر به عندما تعتاد شيئا ما، ترغب في أن تتجاوزه، ولهذا يجب علينا أن نبذل المزيد من الجهد لكي نتجاوز صافرات الاستهجان، وهذا ما يتعين على الجميع أن يفعله. اللاعبون والجماهير والنادي والمدرب، عندما تكون أرجلنا الأربع قوية، حينئذ يمكننا أن نكون أفضل".
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ريناتو جاوتشو - مدرب جريميو البرازيلي

مدرب جريميو: كان بإمكان المرأة الحامل هز شباكنا

فتح ريناتو جاوتشو، المدير الفني لنادي جريميو البرازيلي، النار على لاعبيه، قائلا إنه حتى المرأة الحامل كان في إمكانها هز شباك فريقه، الذي سقط بخماسية نظيفة أمام مضيفه ومواطنه فلامنجو، فى المباراة التي أقيمت في ملعب "ماراكانا" العريق بريو دي جانيرو، في إياب نصف نهائي كاس ليبرتادوريس. وأكد ريناتو جاوتشو أن لاعبي فلامنجو، الذين لعب غالبيتهم في أوروبا "لم يتساهلوا"، مضيفا: "الأهداف الخمسة كانت خمسة إخفاقات، اليوم كان حتى في إمكان المرأة الحامل تسجيل هدف في مرمى جريميو، وخسرنا لأننا كنا أقل بكثير من إمكانياتنا".
ملعب- بوكا- جونيورز‎

الحزن يسيطر على تيفيز بعد السقوط في الليبرتادوريس

ودع بوكا جونيورز منافسات كوبا ليبرتادوريس، فجر اليوم الأربعاء، بعد تغلبه على ضيفه ريفر بليت بهدف نظيف على ملعب لابومبونيرا، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا بعد خسارة بوكا جونيزر ذهابًا في المونيمونتال 2-0، وقال النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "إنه وضع محزن أن نفشل في الوصول للنهائي، لكنني فخور بالفريق؛ لأنه قدم كل ما لديه في الملعب، من الصعب للغاية إجراء تحليل للمباراة عند الخسارة، لكن أنا فخور جدا بالفريق. لا يوجد أي لوم على اللاعبين، وهذا أفضل شيء أذهب به إلى المنزل. لقد أدركت الجماهير هذا، ولذلك قاموا بالتصفيق لنا".
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وفاة مشجع لريفر بليت بسبب «كلاسيكو الدم»

توفي مشجع لريفر بليت، بعدما تعرض لأزمة قلبية قبل مواجهة بوكا جونيورز، في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، وأشارت هيئة الرعاية الطبية للطوارئ، إلى أنها دفعت بسيارة إسعاف إلى جسر لابرونا، المؤدي لاستاد المونومينتال، عقب تلقي إشارة بوجود شخص تعرض لأزمة قلبية. ولدى وصول السيارة، تم التحقق من وفاة مشجع لفريق ريفر بليت، يدعى ألدو هوجو مارتين (51 عاما)، كان قد توجه للاستاد مع ابنه لمشاهدة المباراة، علمًا بأن شرطة بوينس آيرس اعتقلت شخصين تسببا في أعمال شغب في محيط الملعب الذي استضاف اللقاء.
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