رياضة

تقلص حظوظ إبراهيموفيتش في الانتقال إلى إنتر

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش
تقلصت حظوظ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، وذلك بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للفريق الإيطالي، وقال ماروتا بحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن النادي يأمل أن يعود أليكسيس سانشيز من الإصابة خلال شهرين فقط، على أن يكمل الفريق الموسم بنفس خط الهجوم، وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إنتر يرى أن صفوفه مكتملة في الهجوم، ولذلك فإنه سيبحث عن ضم لاعبين في مراكز أخرى خلال شهر يناير المقبل، وأوضح أن عمليات تقييم إنتر لحالة هجومه لا تزال جارية.
كما أن النيراتزوري طلب الحصول على معلومات بشأن موقف إبراهيموفيتش، لكن النادي حتى الآن لم يتحرك أكثر من ذلك في الصفقة.  وقال "كالتشيو ميركاتو" إن كون مينو رايولا هو وكيل إبراهيموفيتش فإن ذلك يعطل الانتقال، لأن الأول لم يعقد أي صفقة مع إنتر ميلان منذ انتقال ملكيته إلى الصينيين.   يذكر أن عقد
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يوفنتوس يستهدف تكرار تجربة رونالدو الصيف المقبل

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إبراهيموفيتش يرغب في تكرار إنجاز مارادونا مع نابولي

ينتهي عقد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع فريقه لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنهاية شهر ديسمبر المقبل، ويرغب النجم السويدي فى تكرار نفس إنجاز أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، رفقة فريق نابولي الإيطالي. وقال زلاتان في تصريحاته لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "أنا في الـ38 من عمري الآن، لكن لديَّ نفس حماس الصبي الصغير، والرغبة في تحقيق الفوز، لم أفكر في مستقبلي بعد، وسأقيم مستقبلي بهدوء بعد مناقشة الأمر مع عائلتي، سأستمر في اللعب فقط إذا وجدت شيئا خاصا يجعل النيران بداخلي حية، سواء هنا أو في أي مكان آخر".
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فيورنتينا يدرس التعاقد مع إبراهيموفيتش

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة إدارة نادي فيورنتينا الإيطالي، في التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" فى تقريره، أن نادي فيورنتينا بعد نجاحه الأخير فى التعاقد مع الفرنسي فرانك ريبيري، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، يخطط الآن لضم إبراهيموفيتش. ويحتل نادى فيورنتينا المركز الثامن برصيد 11 نقطة جمعها من 7 مبارايات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر فى مثلهما.
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دي ليخت يكشف عن درسه المستفاد الأول مع يوفنتوس

تحدث المدافع ماتياس دي ليخت لصحيفة "NU.nl" الهولندية عن أبرز درس تعلمه بعد انتقاله إلى يوفنتوس الصيف الماضي، وقال دي ليخت في هذا الشأن: "إن أهم درس تعلمته في يوفنتوس حتى الآن، هو أنه يجب أن أؤمن بنفسي، في البداية كنت أركز على عدم ارتكاب الأخطاء قبل أي شيء. هذا حدث لي خلال الأسابيع القليلة الأولى مع يوفنتوس، حيث إنني كنت أفكر في الأمر أكثر من اللازم وهذا خطأ، بعد مباراتنا ضد أتلتيكو، حاولت التعافي والعودة إلى الملعب بثقة مرة أخرى، قد يحدث خطأ ما، ولكنني متأكد من أن الأمور ستتحسن، ومنذ ذلك الحين ومستواي في تطور".
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