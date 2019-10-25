تقلص حظوظ إبراهيموفيتش في الانتقال إلى إنتر

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

زلاتان إبراهيموفيتش

تقلصت حظوظ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، وذلك بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للفريق الإيطالي، وقال ماروتا بحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن النادي يأمل أن يعود أليكسيس سانشيز من الإصابة خلال شهرين فقط، على أن يكمل الفريق الموسم بنفس خط الهجوم، وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إنتر يرى أن صفوفه مكتملة في الهجوم، ولذلك فإنه سيبحث عن ضم لاعبين في مراكز أخرى خلال شهر يناير المقبل، وأوضح أن عمليات تقييم إنتر لحالة هجومه لا تزال جارية.

كما أن النيراتزوري طلب الحصول على معلومات بشأن موقف إبراهيموفيتش، لكن النادي حتى الآن لم يتحرك أكثر من ذلك في الصفقة. وقال "كالتشيو ميركاتو" إن كون مينو رايولا هو وكيل إبراهيموفيتش فإن ذلك يعطل الانتقال، لأن الأول لم يعقد أي صفقة مع إنتر ميلان منذ انتقال ملكيته إلى الصينيين. يذكر أن عقد

كما أن النيراتزوري طلب الحصول على معلومات بشأن موقف إبراهيموفيتش، لكن النادي حتى الآن لم يتحرك أكثر من ذلك في الصفقة.



وقال "كالتشيو ميركاتو" إن كون مينو رايولا هو وكيل إبراهيموفيتش فإن ذلك يعطل الانتقال، لأن الأول لم يعقد أي صفقة مع إنتر ميلان منذ انتقال ملكيته إلى الصينيين.



يذكر أن عقد إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي ينتهي شهر ديسمبر المقبل.



وسبق أن لعب إبراهيموفيتش في صفوف إنتر في الفترة ما بين عامي 2006 و2009، وذلك بعد انتقاله من صفوف يوفنتوس مقابل 24.8 مليون يورو، ورحل بعدها إلى برشلونة مقابل 59 مليون جنيه إسترليني.



وتوج إبراهيموفيتش مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات مواسم 2006- 2007 و2007- 2008 و2008- 2009، وتوج بلقب السوبر الإيطالي مرتين عامي 2006 و2008.