يوفنتوس يدعم رونالدو للفوز بالكرة الذهبية
٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
كريستيانو رونالدو
دعم أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس، نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالقول إنه اللاعب الأحق بالفوز بالكرة الذهبية لعام 2019، وذلك بعدما وُجد النجم البرتغالي في قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، وذلك حسبما أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تقدم الكرة الذهبية، وقال أنييلي في تصريحات أبرزتها صحيفة كوريري ديللو سبورت: "لقد استقطبنا أفضل لاعب في العالم، وهو كريستيانو رونالدو، أتمنى أن يفوز هذا العام بالكرة الذهبية لأنه يستحقها".
وأضاف: "ماسيميليانو أليجري لعب دورًا كبيرًا في نمو يوفنتوس، لقد أظهر أننا من بين الأندية الكبرى في أوروبا بعدما قادنا للظهور باستمرار في نهائي دوري أبطال أوروبا".
وستقدم جائزة الكرة الذهبية في حفل سيقام يوم 2 ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.
وفاز لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب
وأضاف: "ماسيميليانو أليجري لعب دورًا كبيرًا في نمو يوفنتوس، لقد أظهر أننا من بين الأندية الكبرى في أوروبا بعدما قادنا للظهور باستمرار في نهائي دوري أبطال أوروبا".
وستقدم جائزة الكرة الذهبية في حفل سيقام يوم 2 ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.
وفاز لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا، بالجائزة، العام الماضي.
وتوج رونالدو بالكرة الذهبية 5 مرات من قبل، أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، وهو رقم قياسي كأكثر من توج بالجائزة مناصفةً مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وحل رونالدو في المركز الثالث في قائمة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" المقدمة من قبل "فيفا" هذا العام، تلك الجائزة التي توج بها ميسي وحل المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك في المركز الثاني.