يوفنتوس يدعم رونالدو للفوز بالكرة الذهبية

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

كريستيانو رونالدو

دعم أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس، نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالقول إنه اللاعب الأحق بالفوز بالكرة الذهبية لعام 2019، وذلك بعدما وُجد النجم البرتغالي في قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، وذلك حسبما أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تقدم الكرة الذهبية، وقال أنييلي في تصريحات أبرزتها صحيفة كوريري ديللو سبورت: "لقد استقطبنا أفضل لاعب في العالم، وهو كريستيانو رونالدو، أتمنى أن يفوز هذا العام بالكرة الذهبية لأنه يستحقها".

وأضاف: "ماسيميليانو أليجري لعب دورًا كبيرًا في نمو يوفنتوس، لقد أظهر أننا من بين الأندية الكبرى في أوروبا بعدما قادنا للظهور باستمرار في نهائي دوري أبطال أوروبا". وستقدم جائزة الكرة الذهبية في حفل سيقام يوم 2 ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس. وفاز لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب