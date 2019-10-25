رياضة

يوفنتوس يدعم رونالدو للفوز بالكرة الذهبية

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
دعم أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس، نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالقول إنه اللاعب الأحق بالفوز بالكرة الذهبية لعام 2019، وذلك بعدما وُجد النجم البرتغالي في قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، وذلك حسبما أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تقدم الكرة الذهبية، وقال أنييلي في تصريحات أبرزتها صحيفة كوريري ديللو سبورت: "لقد استقطبنا أفضل لاعب في العالم، وهو كريستيانو رونالدو، أتمنى أن يفوز هذا العام بالكرة الذهبية لأنه يستحقها".
وأضاف: "ماسيميليانو أليجري لعب دورًا كبيرًا في نمو يوفنتوس، لقد أظهر أننا من بين الأندية الكبرى في أوروبا بعدما قادنا للظهور باستمرار في نهائي دوري أبطال أوروبا". وستقدم جائزة الكرة الذهبية في حفل سيقام يوم 2 ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.   وفاز لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب
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يوفنتوس يستهدف تكرار تجربة رونالدو الصيف المقبل

يستعد يوفنتوس الإيطالي لإبرام صفقة جديدة من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد التعاقد في العام الماضي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد، وذلك بفضل الإيرادات المميزة التي حققها البيانكونيري في الآونة الأخيرة، إلا أن إدارة السيدة العجوز تضع شروطا لتلك الصفقة، وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، لا ينوي يوفنتوس إبرام صفقة مشابهة في كل التفاصيل لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في سن 33 عامًا بمقابل يزيد على 100 مليون يورو.
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نجم مانشستر سيتي: ليونيل ميسي واحد فقط

كشف الإنجليزي رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، أنه يحتاج لتسجيل 60 هدفًا سنويا على مدار 15 موسمًا لتتم مقارنته بالثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وقال سترلينج: "ميسي واحد فقط، أحتاج لتسجيل 50-60 هدفا سنويا لمدة 15 عامًا حتى يمكننا التحدث عن تلك المقارنة، لا تتحدث معي عن رونالدو وميسي، ولا أقول إنني لا أستطيع فعل ذلك الأمر، أتطور وأُحسن من نفسي وأرقامي كل عام، وإذا كنت تقصد في غضون 10 أو 15 عامًا سأفعل مثلهما فأنت مُحق، ولكنني ما زلت في الأيام الأولى".
الكرة الذهبية

نجوم غابوا عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية

أعلن أمس الإثنين عن الأسماء الـ30 المرشحة للفوز بالكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وتواجد في القائمة كوكبة بارزة من النجوم يأتي على رأسهم كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم الهولندي فيرجيل فان دايك ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك 15 لاعبًا عظيمًا تم إسقاطهم من حسابات الترشح لنيل الكرة الذهبية هذا الموسم وهم:
مودريتش الكرة الذهبية

الكشف عن المرشحين للكرة الذهبية غدًا

أشارت مجلة «فرانس فوتبول» إلى عزمها الإعلان عن المرشحين للفوز بحائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام (2019)، مساء غدٍ الإثنين، إذ من المنتظر أن تعلن عن أسماء 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بالجائزة إلى جانب الإعلان عن 10 مرشحين لجائزة "كوبا" التي ستمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا، كما سيتم الإعلان غدًا عن 20 مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في كرة القدم للسيدات، و10 مرشحين لجائزة "ياشين" الخاصة بأفضل حارس مرمى في العالم، وسيكون الإعلان عن الفائزين بجوائز "فرانس فوتبول" خلال حفل يتم تنظيمه يوم 2 ديسمبر المقبل على مسرح دو شاتليه.
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