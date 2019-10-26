سيارات يبحث عنها الجمهور دومًا عبر الإنترنت

تظل بعض السيارات مسيطرة على توجهات الجمهور وآرائه بشكل واضح، وهو الأمر الذي يفسر رغبته الدائمة في شرائها والبحث عنها، سواء في الواقع أو عبر شبكات الإنترنت

تحرير:محمود نبيل ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

تويوتا ياريس

بالنظر إلى العديد من الأمور المتعلقة بالسيارات، تبقى الموديلات التي يمكن استخدامها في المدن بشكل اعتيادي هي الأكثر طلبًا وبحثًا من قبَل جمهور السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، الأمر الذي بدوره يجعلها ذات مرتبة عالية على مستوى العالم. وتظل هذه السيارات هي الأكثر قدرة على تلبية طموحات الجمهور فى الأسواق العالمية المختلفة، وهو ما يفسر رغبته في البحث المستمر عنها، ومن ثم متابعة أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا وتقنيات حديثة خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "ويل 24" المتخصص في متابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الأكثر بحثا عبر الإنترنت. كيا بيكانتو تشتهر هذه السيارة بموثوقيتها وعمليتها، حيث يمكن للسائقين الاختيار بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1000 سي سي و1200 سي سي على مستوى الأسواق العالمية،