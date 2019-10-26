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سيارات يبحث عنها الجمهور دومًا عبر الإنترنت

تظل بعض السيارات مسيطرة على توجهات الجمهور وآرائه بشكل واضح، وهو الأمر الذي يفسر رغبته الدائمة في شرائها والبحث عنها، سواء في الواقع أو عبر شبكات الإنترنت
تحرير:محمود نبيل ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
تويوتا ياريس
تويوتا ياريس
بالنظر إلى العديد من الأمور المتعلقة بالسيارات، تبقى الموديلات التي يمكن استخدامها في المدن بشكل اعتيادي هي الأكثر طلبًا وبحثًا من قبَل جمهور السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، الأمر الذي بدوره يجعلها ذات مرتبة عالية على مستوى العالم. وتظل هذه السيارات هي الأكثر قدرة على تلبية طموحات الجمهور فى الأسواق العالمية المختلفة، وهو ما يفسر رغبته في البحث المستمر عنها، ومن ثم متابعة أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا وتقنيات حديثة خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "ويل 24" المتخصص في متابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الأكثر بحثا عبر الإنترنت.   كيا بيكانتو تشتهر هذه السيارة بموثوقيتها وعمليتها، حيث يمكن للسائقين الاختيار بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1000 سي سي و1200 سي سي على مستوى الأسواق العالمية،
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مرسيدس C

رغم الإمكانات.. سيارات يبيعها أصحابها بعد أقل من عام

لا شك أن الإمكانيات الفنية للسيارات من الأمور المطلوبة على مستوى الأسواق العالمية، خاصة وأن العديد من الفئات الجماهيرية تميل دومًا إلى الموديلات التي تجمع بين الإمكانيات الفاخرة والسمات الفنية العالية للمحركات على مستوى الأسواق العالمية، ولا شك أن تلك الإمكانيات الفنية قد لا تجبر بعض ملاك السيارات على التمسك بها لفترات طويلة، خاصة إذا ما كان الاحتفاظ بها لسنوات أمر مكلف على مستوى الصيانة وتكلفة التراخيص وغيرها من الأمور الخاصة بالسيارة فنيًا أو قانونيًا.
أستون-مارتن-لاجوندا

أسوأ السيارات من حيث المبيعات في التاريخ

تظل المبيعات هي المعيار الرئيس على مدى انتشار السيارة، وليس إمكاناتها، وخاصةً أن بعض الموديلات لم تستطع أن تحقِّق الانتشار الكبير في الأسواق العالمية، رغم ما تمتعت به من قدرات وإمكانات فنية مختلفة، سواء على مستوى المحرك أو الشكل الخارجي. وعلى مدى تاريخ طويل في صناعة السيارات، كانت هناك العشرات من الموديلات التي لم تحقق سوى معدل بسيط من المبيعات في الأسواق العالمية المختلفة، وذلك على الرغم من مراعاة الشركات المنتجة لإمكانات مختلفة في تلك السيارات.
CHEVROLET CORVETTE

منها كورفيت.. أسرع سيارات الشرطة في التاريخ

تحتاج دومًا أجهزة الشرطة في العالم لسيارات تتمتع بقدرات فنية خارقة، وخاصة أنها تستخدم في المطاردات والملاحقات بشكل مستمر، الأمر الذي يجبر تلك الأجهزة على شراء موديلات متطورة، سواء على المستوى الفني أو الشكل الخارجي للسيارة. وتأتي السرعات العالية كأول أولويات البحث عن سيارة مناسبة لاستخدام أجهزة الشرطة على مستوى العالم، لا سيما أنها من المتطلبات الرئيسة لتلك الموديلات، مما يمنحها القدرة على السير بسرعات عالية تتفوق على قريناتها التي يستخدمها اللصوص.
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