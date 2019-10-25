بسبب سوء الطقس.. تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

أمطار الإسكندرية

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا السبت فقط، نظرا لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من حالة عدم استقرار للأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة. وأصدر يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات ولجنة الأزمات والكوارث والسيول بالمديرية بتعميم القرار تنفيذا لتعليمات المحافظ، حرصا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، وأكد على ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية أبنائنا الطلاب ومنشآتنا التعليمية والتواصل مع كافة مرافق المحافظة كل في نطاق إدارته.

وواصلت موجة الطقس السيء حصد الأرواح في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد انهيار عقار في منطقة كرموز، أمس الأربعاء، تأثرا بنزول الأمطار، ومصرع طفلة وإصابة شقيقها، حيث لقي اليوم الخميس، عامل نظافة مصرعه، إذ صدمه أتوبيس نقل عام في أثناء قيامه بكسح أثار المياه المتراكمة نتيجة الأمطار، وذلك بشارع مسجد سيدي بشر