غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الطقس

تحرير:محمد مجلي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

الإسكندرية

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية رضا الغندور إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندريه والدخيلة، نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلي السفينة بشكل آمن. وأضاف الغندور، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز. وأصدر محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا السبت فقط، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات ولجنة الأزمات والكوارث والسيول بالمديرية بتعميم القرار تنفيذا لتعليمات المحافظ، حرصا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، وأكد على ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية أبنائنا الطلاب ومنشآتنا التعليمية والتواصل