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البنتاجون: إرسال عشرات الدبابات ومئات الجنود الأمريكيين لسوريا

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
البنتاجون
البنتاجون
أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن خطط لإرسال فرق قتالية وعشرات الدبابات من نوع "أبرامز" الأمريكية إلى سوريا من أجل الحفاظ على حقول النفط هناك. وقال المسؤول في تصريحات صحفية أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى نشر نصف كتيبة قتالية من أحد الألوية المدرعة بالجيش، تضم أكثر من 30 دبابة من طراز "أبرامز"، إلى جانب مئات الجنود إلى شرق سوريا، حيث توجد حقول نفط مربحة تحت سيطرة القوات الكردية المشاركة في القتال بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم"داعش"، لافتا إلى أن تلك القوات الكردية ستواصل مشاركتها في تأمين هذه الحقول.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح، الأربعاء، أنه سيبقي قواته في المنطقة الجنوبية الغربية الصغيرة في منطقة التنف، وكذلك حول حقول النفط الحيوية التي استولى عليها "داعش"، قبل أن تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

حرائق-الغابات-فى اليونان (1)

إجلاء نحو 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا

أجلت السلطات الأمريكية أكثر من 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة، أن هذا يأتي بعدما أمر مسئول الطوارئ في ولاية كاليفورنيا مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر بإنتاج النبيذ شمالي مدينة سان فرانسيسكو، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف شخص في الولاية مع امتداد حرائق الغابات التي اندلعت بسبب ارتفاع ملحوظ وهائل في درجات الحرارة، في مقاطعة سونوما.
مجلس النواب الأمريكي

أمريكا تقر مشروع قانون لحماية الانتخابات من التدخل

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لحماية الانتخابات الأمريكية من التدخل الأجنبي، وذكرت مجلة (بولتيكو) الأمريكية، اليوم الخميس، أن مشروع القانون حصل على موافقة 227 نائبا في مقابل 181 نائبا قاموا بالتصويت ضده، وينص القانون على إبلاغ الحملات الانتخابية عن العروض غير المشروعة التي يتلقونها من الحكومات الأجنبية لمساعدتهم، كما يحظر تنظيم حملات اتصال بين المرشحين والحكومات الأجنبية، وبعد أقل من 6 أشهر، أصبح قانون مكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية، جزءا صغيرا من الحملة التي يشنها الديمقراطيون لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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بومبيو: ترامب مستعد لاستخدام القوة ضد تركيا إذا لزم الأمر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب "مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا" بسبب أفعالها في سوريا "إذا لزم الأمر". وأوضح بومبيو في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "نحن نفضل السلام عن الحرب، ولكن في حالة الحاجة إلى تحرك أو عمل عسكري ، يجب أن تعلم أن الرئيس ترامب مستعد تمامًا للقيام بهذا العمل". ورفض بومبيو وضع خط أحمر لأي إجراء من شأنه أن يثير ردًا عسكريًا أمريكيًا.
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ترامب: واشنطن لم توافق على حماية الأكراد إلى الأبد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده لم توافق أبدًا على حماية الأكراد إلى الأبد. وأكد ترامب في مؤتمر وزاري بالبيت الأبيض اليوم الإثنين، أنه لا يريد أن تبقى بلادُه في منطقة الشرق الأوسط إلى وقت غير معلوم، قائلاً "أين هذا الاتفاق الذي ينص على أن نبقى في الشرق الأوسط إلى نهاية الإنسانية والحضارة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة على علاقة جيدة مع الأكراد.
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«قسد» تُخلي المنطقة الآمنة في شمال سوريا

قال مسؤول أمريكي إن المقاتلين الأكراد السوريين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم انسحبوا بالكامل من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا، قبل انتهاء العمل بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين أنقرة وواشنطن. وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "أن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أبلغ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس - في رسالة - بسحب جميع قوات وحدات حماية الشعب من المنطقة".
بشار الاسد

الأسد: أردوغان لص.. وقلنا لا تراهنوا على الخارج

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن أردوغان لص، وإنه سرق المعامل والقمح والنفط، واليوم يسرق الأرض، مضيفا: "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، لكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض، إدلب كانت بالنسبة لهم مخفرا متقدما، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري، كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا"، وذلك وفق ما نقلته صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية.
مايك-بومبيو

بومبيو: ترامب مستعد لاستخدام القوة ضد تركيا إذا لزم الأمر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب "مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا" بسبب أفعالها في سوريا "إذا لزم الأمر". وأوضح بومبيو في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "نحن نفضل السلام عن الحرب، ولكن في حالة الحاجة إلى تحرك أو عمل عسكري ، يجب أن تعلم أن الرئيس ترامب مستعد تمامًا للقيام بهذا العمل". ورفض بومبيو وضع خط أحمر لأي إجراء من شأنه أن يثير ردًا عسكريًا أمريكيًا.
دونالد-ترامب (5)

ترامب: أمنا النفط.. وسنعيد جنودنا من سوريا

?قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية، أمنت النفط وستعيد الجنود الأمريكيين من سوريا إلى وطنهم، وذلك بعد أيام من توصل الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق لإيقاف العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بشكل مؤقت، وكتب ترامب، في تغريدة اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي للتغريد القصير، "تويتر"، أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "إن الجنود الأمريكيين ليسوا في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار، لقد أمنا النفط وسنعيد جنودنا إلى موطنهم".
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