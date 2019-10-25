البنتاجون: إرسال عشرات الدبابات ومئات الجنود الأمريكيين لسوريا

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

البنتاجون

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن خطط لإرسال فرق قتالية وعشرات الدبابات من نوع "أبرامز" الأمريكية إلى سوريا من أجل الحفاظ على حقول النفط هناك. وقال المسؤول في تصريحات صحفية أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى نشر نصف كتيبة قتالية من أحد الألوية المدرعة بالجيش، تضم أكثر من 30 دبابة من طراز "أبرامز"، إلى جانب مئات الجنود إلى شرق سوريا، حيث توجد حقول نفط مربحة تحت سيطرة القوات الكردية المشاركة في القتال بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم"داعش"، لافتا إلى أن تلك القوات الكردية ستواصل مشاركتها في تأمين هذه الحقول.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح، الأربعاء، أنه سيبقي قواته في المنطقة الجنوبية الغربية الصغيرة في منطقة التنف، وكذلك حول حقول النفط الحيوية التي استولى عليها "داعش"، قبل أن تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.



