إجلاء نحو 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا
تحرير:أ.ش.أ
٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
حرائق الغابات - أرشيفية
أجلت السلطات الأمريكية أكثر من 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة، أن هذا يأتي بعدما أمر مسئول الطوارئ في ولاية كاليفورنيا مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر بإنتاج النبيذ شمالي مدينة سان فرانسيسكو، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف شخص في الولاية مع امتداد حرائق الغابات التي اندلعت بسبب ارتفاع ملحوظ وهائل في درجات الحرارة، في مقاطعة سونوما.
وكانت إدارة الغابات والحماية من الحرائق قد أفادت في وقت سابق بأن الحرائق التي أطلق عليه اسم "كينكيد" التهمت أكثر من 10 آلاف فدان في ولاية كاليفورنيا.في 11 أكتوبر الماضي، قررت شركة "بي جي أند إي" المشغلة لمرفق الكهرباء في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية قطع التيار الكهربائي عن مساحات واسعة من الولاية تجنبا
وكانت إدارة الغابات والحماية من الحرائق قد أفادت في وقت سابق بأن الحرائق التي أطلق عليه اسم "كينكيد" التهمت أكثر من 10 آلاف فدان في ولاية كاليفورنيا.
في 11 أكتوبر الماضي، قررت شركة "بي جي أند إي" المشغلة لمرفق الكهرباء في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية قطع التيار الكهربائي عن مساحات واسعة من الولاية تجنبا لإندلاع حرائق الغابات، وذلك خلال تعرض الولاية لموجة رياح عاتية، مما يعرض نحو 1.9 مليون مواطن للعيش في الظلام.
وقال المدير التنفيذي للشركة بيل جونسون حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، "يجب علينا أن ننتظر حتى يمر هذا الطقس السيئ. علينا أن نقوم بفحص خطوط الكهرباء التي يبلغ طولها 25 ألف ميلا بعد انتهاء موجة الرياح، وبعد التأكد من سلامتها سنقوم بإعادة التيار الكهربائي بالولاية".