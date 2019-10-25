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إجلاء نحو 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
حرائق الغابات - أرشيفية
حرائق الغابات - أرشيفية
أجلت السلطات الأمريكية أكثر من 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة، أن هذا يأتي بعدما أمر مسئول الطوارئ في ولاية كاليفورنيا مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر بإنتاج النبيذ شمالي مدينة سان فرانسيسكو، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف شخص في الولاية مع امتداد حرائق الغابات التي اندلعت بسبب ارتفاع ملحوظ وهائل في درجات الحرارة، في مقاطعة سونوما.
وكانت إدارة الغابات والحماية من الحرائق قد أفادت في وقت سابق بأن الحرائق التي أطلق عليه اسم "كينكيد" التهمت أكثر من 10 آلاف فدان في ولاية كاليفورنيا.في 11 أكتوبر الماضي، قررت شركة "بي جي أند إي" المشغلة لمرفق الكهرباء في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية قطع التيار الكهربائي عن مساحات واسعة من الولاية تجنبا
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