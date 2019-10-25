موناكو يتوقع انتقال مبابي إلى ريال مدريد

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

كيليان مبابي

يرى لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي موناكو الفرنسي، أن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سينضم في المستقبل القريب لصفوف ريال مدريد الإسباني، وقال كامبوس خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "كيليان مبابي سيلعب يوما ما في ريال مدريد"، وأضاف كامبوس: "إذا أردت أن تكون من أفضل اللاعبين في العالم، فعليك التوقيع لصالح ريال مدريد"، وتابع كامبوس: "يومًا ما سوف يتقاطع المساران معًا وينضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد بكل تأكيد".

ويعد كيليان مبابي واحدًا من أهم اللاعبين الشباب في كرة القدم خلال الوقت الحالي، وأبرز أهداف فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد. وكان اللاعب الشاب قد صرح مؤخرًا بأنه لن يبقى مدى الحياة في صفوف باريس سان جيرمان، وأنه يفكر في تغيير ناديه خلال الفترة المقبلة. ويستمر عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، حتى صيف

ويعد كيليان مبابي واحدًا من أهم اللاعبين الشباب في كرة القدم خلال الوقت الحالي، وأبرز أهداف فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.



وكان اللاعب الشاب قد صرح مؤخرًا بأنه لن يبقى مدى الحياة في صفوف باريس سان جيرمان، وأنه يفكر في تغيير ناديه خلال الفترة المقبلة.



ويستمر عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، حتى صيف 2022، ويعتقد ريال مدريد أن الوضع قد يكون في صالحه بدايةً من الصيف المقبل.



يذكر أن مبابي توج مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مرتين موسمي 2017- 2018 و2018- 2019، وتوج بكأس فرنسا في موسم 2017- 2018، كما توج بكأس الرابطة الفرنسية في نفس الموسم، إلى جانب التتويج بلقب السوبر الفرنسي في عام 2019.