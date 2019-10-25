رياضة

موناكو يتوقع انتقال مبابي إلى ريال مدريد

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
كيليان مبابي
كيليان مبابي
يرى لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي موناكو الفرنسي، أن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سينضم في المستقبل القريب لصفوف ريال مدريد الإسباني، وقال كامبوس خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "كيليان مبابي سيلعب يوما ما في ريال مدريد"، وأضاف كامبوس: "إذا أردت أن تكون من أفضل اللاعبين في العالم، فعليك التوقيع لصالح ريال مدريد"، وتابع كامبوس: "يومًا ما سوف يتقاطع المساران معًا وينضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد بكل تأكيد".
ويعد كيليان مبابي واحدًا من أهم اللاعبين الشباب في كرة القدم خلال الوقت الحالي، وأبرز أهداف فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد. وكان اللاعب الشاب قد صرح مؤخرًا بأنه لن يبقى مدى الحياة في صفوف باريس سان جيرمان، وأنه يفكر في تغيير ناديه خلال الفترة المقبلة. ويستمر عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، حتى صيف
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«فيفا» يمنح نيمار الضوء الأخضر للرحيل عن سان جيرمان

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ريفالدو: مبابى وريث عرش رونالدو وميسي

تغنى الأسطورة البرازيلية ريفالدو بمستوى كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أنه عليه الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي ليرث عرش كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى وليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى. وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "بلا شك، مبابي يمتلك إمكانيات كبيرة ومستوى متقدما يؤهله ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم فهو يلعب حاليا بشكل رائع ولديه مستقبل باهر". وأكمل ريفالدو: "مبابي يستطيع تطوير موهبته باللعب في الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي، الدوري الفرنسي أقل تنافسية من إسبانيا أو إنجلترا".
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باريس سان جيرمان عقبة ريال مدريد لضم إريكسن

يعاني ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة في مركز لاعب الوسط، خاصة بعد إصابة كل من فالفيردي ولوكا مودريتش، وخوض الفريق المباريات في الآونة الأخيرة على أمل ألا يتعرض لاعب آخر للإصابة، وهو الأمر الذي أعاد للأذهان مرة أخرى فشل الإدارة في التعاقد مع لاعب في هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ريال مدريد كان قد ارتبط خلال الميركاتو الصيفي بعدد من لاعبي الوسط المميزين في العالم، وكان أبرزهم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات الفريق الأبيض.
موناكو

موناكو يقسو على بريست وسليماني يدخل التاريخ

حقق فريق موناكو فوزًا كبيرًا على نظيره بريست، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويس الثاني، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الفرنسي، وشهدت المواجهة تألق النجم الجزائري إسلام سليماني الذي ظهر بمستوى مميز وسجل هدفًا من ركلة جزاء كما صنع ثلاثة أهداف لفريقه، الفوز رفع رصيد فريق الإمارة إلى 9 نقاط من 8 مواجهات في المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد بريست عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.
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