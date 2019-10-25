مرور الجيزة تشن 24 حملة بمطالع ومنازل الكباري

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

حملة مرورية

أعد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 316 مخالفة مرورية متنوعة.

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ24 موقفا عشوائيا، وتحرير 35 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و14 مخالفة ملصقات دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ. وشملت الجهود تنفيذ 5 حملات على سيارات السرفيس، وتحرير 110 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 21 مخالفة، كما تم حجز

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ24 موقفا عشوائيا، وتحرير 35 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و14 مخالفة ملصقات دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ.



وشملت الجهود تنفيذ 5 حملات على سيارات السرفيس، وتحرير 110 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 21 مخالفة، كما تم حجز دراجة نارية ومركبة "توك توك" مخالفة، و33 مخالفة زجاج فاميه.



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع، وذلك بمشاركة ضباط قسم الانتشار السريع؛ تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية، لا سيما في وقت الذروة.







