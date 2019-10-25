تنفيذ 64 حكما قضائيا وضبط 4 قطع سلاح في العمرانية

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

حملة أمنية

على مدار فترة طويلة، شكلت إشغالات شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غربي محافظة الجيزة، صداعًا لأجهزة الأمن بالجيزة، الأمر الذي دفع مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع إلى توجيه حملات متواصلة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

تمكنت الحملة بقيادة العقيد محمد أمين، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط قطعتي سلاح أبيض، وقضية اتجار في المواد المخدرة، والقبض على مسجلين خطرين. وأسفرت جهود المقدم محمد غراب وكيل الفرقة، والمقدم أحمد الدسوقي، ضابط بإدارة المرافق، عن رفع 224 حالة إشغال، وحجز 3 دراجات نارية

تمكنت الحملة بقيادة العقيد محمد أمين، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط قطعتي سلاح أبيض، وقضية اتجار في المواد المخدرة، والقبض على مسجلين خطرين.



وأسفرت جهود المقدم محمد غراب وكيل الفرقة، والمقدم أحمد الدسوقي، ضابط بإدارة المرافق، عن رفع 224 حالة إشغال، وحجز 3 دراجات نارية مخالفة، والقبض على اثنين من المسجلين الخطرين وضبط قضيتي مخدرات و4 قطع سلاح ناري وأبيض وتنفيذ 64 حكما قضائيا متنوعا.



تأتي الحملات التي أشرف عليها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة؛ تنفيذا لتوجيهات الوزير ووفق الإستراتيجية الموضوعة التي ترتكز على تحقيق الوجود الشرطي الفعال وإزالة كل صور التعديات بالشارع الجيزاوي.







