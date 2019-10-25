جريمة

شرطة المرافق تتصدى لإشغالات المنطقة الأثرية

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
المنطقة الأثرية
المنطقة الأثرية
وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 22 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان؛ لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه. وتمكنت الحملة فى نطاق
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جمارك (2)

أمن المنافذ يضبط 10 قضايا تهريب بـ1.7 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 10 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – مفروشات – مجارى ستائر معدنية – لوحات إعلانات ضوئية – كشافات كهربائية متنوعة - مستحضرات تجميل – قطع غيار – خراطيم – سجائر – تيل فرامل – فحم – معسل).
ذهب (2)

ليلة سقوط جواهرجي «نصاب» في مصر الجديدة

ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المصوغات والمشغولات الذهبية، إذ تبلّغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبَل مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المجوهرات والفضيات بمنطقة مصر الجديدة، والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركتهم فى تجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات وإنشاء سلسلة من المحلات لذات التجارة مقابل أرباح شهرية يتحصلون عليها.
كمين-شرطه-في-سيناء

الداخلية تداهم بؤر الكيف بقرية الزوامل في الشرقية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة استهدفت قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، وألقت القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية بحوزتهم كمية من مخدرَي الهيروين والبانجو، وأقراص مخدرة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين فى المواد المخدرة، وشارك في الحملة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية للقطاع، اللواء علاء الدين سليم.
جبن رومي فاسدة‎ (2)

ضبط 3 أطنان جبن رومي فاسدة داخل مصنع بأكتوبر

جهود متواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، للتصدي لقضايا الغش التجاري، وضبط أصحاب المصانع غير المرخصة التي تطرح مواد وسلعا غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلين زيادة إقبال جمهور المستهلكين على شرائها؛ بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، معرضين حياة المواطنين للخطر، حيث وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بأن مالك مصنع منتجات ألبان، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بصدد طرح كميات من "الجبن الرومي" مجهولة المصدر، للبيع.
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سكر (1)

مباحث التموين تداهم مصنعا مخالفا لتعبئة السكر

أعد رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدار الساعة؛ لضبط الأسواق، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

أمن الجيزة يشن حملة ضد إشغالات المنطقة الأثرية

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها ممثلةً في إدارة شرطة المرافق، وذلك بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
مدير أمن الجيزة

مديرا أمن ومباحث الجيزة يقودان حملة مكبرة بالحدائق

في واحدة من كبرى الحملات، قاد اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، يرافقه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة مكبرة لفرض هيبة الدولة وتحقيق الوجود الشرطي الفعال بمنطقة هضبة الأهرام بدائرة قسم شرطة الهرم؛ نظرًا لأهمية المنطقة، حيث تقرب من المتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية. ونفذت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

فحص 17 مشتبها به ضبطوا في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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