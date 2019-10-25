5 إدارات نوعية تحكم قبضتها على شارع عثمان محرم

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

حملة أمنية

نفذت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

أسفرت جهود الحملة التي ترأسها اللواء أحمد قنديل، مدير شرطة المرافق بالجيزة، عن رفع وإزالة 160 حالة تعدٍّ متنوعة على الطريق، ووجه اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، بتعيين الخدمات اللازمة لمنع عودة الإشغالات. في مجال البحث الجنائي تمكن العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة،

أسفرت جهود الحملة التي ترأسها اللواء أحمد قنديل، مدير شرطة المرافق بالجيزة، عن رفع وإزالة 160 حالة تعدٍّ متنوعة على الطريق، ووجه اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، بتعيين الخدمات اللازمة لمنع عودة الإشغالات.



في مجال البحث الجنائي تمكن العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، من ضبط عنصر إجرامي، و5 حالات اشتباه يخضعون للفحص الجنائي، ومتهم صادر ضده أمر ضبط وإحضار، و3 قطع سلاح، وحجز دراجة نارية مخالفة وتنفيذ 54 حكما قضائيا متنوعا.



شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.



