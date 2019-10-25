جريمة

مباحث التموين تداهم مصنعا مخالفا لتعبئة السكر

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
سكر
سكر
أعد رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدار الساعة؛ لضبط الأسواق، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت جهود الحملات عن ضبط 64 قضية تموينية تنوعت ما بين 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 7 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 15 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار. وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف
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أمن المنافذ يضبط 10 قضايا تهريب بـ1.7 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 10 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – مفروشات – مجارى ستائر معدنية – لوحات إعلانات ضوئية – كشافات كهربائية متنوعة - مستحضرات تجميل – قطع غيار – خراطيم – سجائر – تيل فرامل – فحم – معسل).
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ليلة سقوط جواهرجي «نصاب» في مصر الجديدة

ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المصوغات والمشغولات الذهبية، إذ تبلّغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبَل مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المجوهرات والفضيات بمنطقة مصر الجديدة، والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركتهم فى تجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات وإنشاء سلسلة من المحلات لذات التجارة مقابل أرباح شهرية يتحصلون عليها.
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الداخلية تداهم بؤر الكيف بقرية الزوامل في الشرقية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة استهدفت قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، وألقت القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية بحوزتهم كمية من مخدرَي الهيروين والبانجو، وأقراص مخدرة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين فى المواد المخدرة، وشارك في الحملة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية للقطاع، اللواء علاء الدين سليم.
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ضبط 3 أطنان جبن رومي فاسدة داخل مصنع بأكتوبر

جهود متواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، للتصدي لقضايا الغش التجاري، وضبط أصحاب المصانع غير المرخصة التي تطرح مواد وسلعا غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلين زيادة إقبال جمهور المستهلكين على شرائها؛ بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، معرضين حياة المواطنين للخطر، حيث وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بأن مالك مصنع منتجات ألبان، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بصدد طرح كميات من "الجبن الرومي" مجهولة المصدر، للبيع.
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شرطة المرافق تتصدى لإشغالات المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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مباحث التموين تحذر عشاق «حلويات اللحوم» بالجيزة

داهمت مأمورية من إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة ثلاجة لحوم لاتهام مالكها بتجميع كميات كبيرة من أحشاء حيوانية فاسدة، فقد وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع أكدتها التحريات مفادها قيام "عمرو.م.د" صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة بتجميع كميات كبيرة من مقطعات اللحوم وأحشاء الحيوانات المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلا زيادة إقبال المواطنين علي تلك الأصناف وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسببة أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.
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الحماية المدنية تخمد 3 حرائق في القاهرة والجيزة

استيقظ أهالي محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، على 3 حرائق متفرقة، نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها دون وقوع إصابات، البداية من جنوب محافظة الجيزة وتحديدا مركز البدرشين، تلقى مشرف غرفة الشرنجدة بلاغا من الأهالي بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بإحدى المنشآت الصناعية، فدع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة مدير قطاع الجنوب، موجها بسرعة محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون خسائر في الأراوح.
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مباحث التموين تضبط 8 قضايا غش تجاري في الجيزة

حملات مستمرة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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