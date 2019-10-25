مباحث التموين تداهم مصنعا مخالفا لتعبئة السكر

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

سكر

أعد رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدار الساعة؛ لضبط الأسواق، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت جهود الحملات عن ضبط 64 قضية تموينية تنوعت ما بين 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 7 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 15 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار. وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت جهود الحملات عن ضبط 64 قضية تموينية تنوعت ما بين 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 7 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 15 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.



وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات، وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات عدة فيها، أبرزها 9 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن و12 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



وعمد مدير مباحث التموين إلى توجيه معاونيه بتكثيف الحملات التفتيشية المكبرة على الأسواق وضبط الأسعار، والتصدي لغش التجار، وداهمت مأمورية مصنعا لتعبئة السكر بدون ترخيص، وبلغ إجمالي المضبوطات 2 طن سكر.







