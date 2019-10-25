«فيفا» يمنح نيمار الضوء الأخضر للرحيل عن سان جيرمان

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

نيمار

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لن يجد صعوبة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، الصيف المقبل، كما وجد من معاناة في الصيف الماضي للرحيل إلى أي من برشلونة أو ريال مدريد، وذلك بعدما أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، يستطيع الرحيل عن حديقة الأمراء، مقابل 60 مليون يورو فقط، ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بانتقالات اللاعبين، قد تساعد نيمار على الرحيل من باريس سان جيرمان.

وتنص اللائحة على أن اللاعبين الذين قضوا 3 سنوات أو 3 مواسم (أيهما يأتي أولًا) مع فريق واحد يستطيعون الرحيل مع دفع تعويضات. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن قيمة التعويضات لفسخ عقد نيمار قد تبلغ 60 مليون يورو فقط. وسبق أن قالت تقارير إسبانية، مطلع الموسم الحالي، إن قيمة فسخ تعاقد نيمار مع سان جيرمان

وتنص اللائحة على أن اللاعبين الذين قضوا 3 سنوات أو 3 مواسم (أيهما يأتي أولًا) مع فريق واحد يستطيعون الرحيل مع دفع تعويضات.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن قيمة التعويضات لفسخ عقد نيمار قد تبلغ 60 مليون يورو فقط.



وسبق أن قالت تقارير إسبانية، مطلع الموسم الحالي، إن قيمة فسخ تعاقد نيمار مع سان جيرمان من جانب واحد، تصل إلى 170 مليون يورو، وهو ما يصعب عودته إلى صفوف برشلونة.



يذكر أن نيمار توج مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي موسمي 2017- 2018 و2018- 2019، كما توج بكأس فرنسا وبكأس الرابطة الفرنسية في نفس الموسم، وتوج أيضًا بالسوبر الفرنسي في عام 2018.