رياضة

«فيفا» يمنح نيمار الضوء الأخضر للرحيل عن سان جيرمان

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
نيمار
نيمار
يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لن يجد صعوبة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، الصيف المقبل، كما وجد من معاناة في الصيف الماضي للرحيل إلى أي من برشلونة أو ريال مدريد، وذلك بعدما أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، يستطيع الرحيل عن حديقة الأمراء، مقابل 60 مليون يورو فقط، ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بانتقالات اللاعبين، قد تساعد نيمار على الرحيل من باريس سان جيرمان.
وتنص اللائحة على أن اللاعبين الذين قضوا 3 سنوات أو 3 مواسم (أيهما يأتي أولًا) مع فريق واحد يستطيعون الرحيل مع دفع تعويضات. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن قيمة التعويضات لفسخ عقد نيمار قد تبلغ 60 مليون يورو فقط. وسبق أن قالت تقارير إسبانية، مطلع الموسم الحالي، إن قيمة فسخ تعاقد نيمار مع سان جيرمان
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بعد تأجيل الدوري.. فايلر يطير لسويسرا

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أخذ فترة راحة والسفر رفقة أسرته إلى سويسرا، وذلك في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي يقودها شوقي غريب، وتقام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. ويستعد الأهلي لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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يورجن كلوب: لا أعرف ماذا غيرت في ليفربول منذ وصولي

أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، انبهاره بمستوى أليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، للحديث عن مواجهة توتنهام هوتسبير. وتحدث كلوب عن موقف توتنهام، قائلا: "لا يمكنني الحكم، هذا هو حال كرة القدم، لكنهم لم ينسوا كيفية لعب كرة القدم، هذه مباراة بين فريقين جيدين للغاية، ولن ندخل المباراة بثقة، فهم من فرق القمة وعلينا احترامهم، يمكن لتوتنهام تقديم مباراة كبيرة، ولا يمكنني قول شيء عن موقف توتنهام، فبعد نهائي كييف، لم نفكر فى أننا لا يمكننا الفوز باللقب (دوري أبطال أوروبا)، فكرنا فقط في ضرورة المحاولة من جديد".
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«أزمة كوكي والحظ والواقعية».. سيميوني يتحدث

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مبابي (2)

موناكو يتوقع انتقال مبابي إلى ريال مدريد

يرى لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي موناكو الفرنسي، أن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سينضم في المستقبل القريب لصفوف ريال مدريد الإسباني، وقال كامبوس خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "كيليان مبابي سيلعب يوما ما في ريال مدريد"، وأضاف كامبوس: "إذا أردت أن تكون من أفضل اللاعبين في العالم، فعليك التوقيع لصالح ريال مدريد"، وتابع كامبوس: "يومًا ما سوف يتقاطع المساران معًا وينضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد بكل تأكيد".
كيليان-مبابي (1)

ريفالدو: مبابى وريث عرش رونالدو وميسي

تغنى الأسطورة البرازيلية ريفالدو بمستوى كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أنه عليه الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي ليرث عرش كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى وليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى. وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "بلا شك، مبابي يمتلك إمكانيات كبيرة ومستوى متقدما يؤهله ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم فهو يلعب حاليا بشكل رائع ولديه مستقبل باهر". وأكمل ريفالدو: "مبابي يستطيع تطوير موهبته باللعب في الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي، الدوري الفرنسي أقل تنافسية من إسبانيا أو إنجلترا".
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

توخيل يكشف كواليس أزمة نيمار مع سان جيرمان

كشف توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن موقفه من أزمة نيمار الأخيرة أثناء فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، حيث كان يرغب الأخير فى العودة لصفوف برشلونة مرة أخرى، وهو ما وضع اللاعب فى أزمة مع إدارة النادى و المشجعين، وأشار توخيل إلى أن المشجعين عبروا عن ارائهم بعد الأزمة الأخيرة. وقال توخيل فى تصريحات لصحيفة "الجارديان" الإنجليزية:" فى بعض الأحيان يكون من الصعب أن ترى نيمار شخصًا لطيفًا عندما تشاهده يلعب فقط، لكنه كذلك بالفعل، إنه رجل لطيف ويملك قلبًا طيبًا " .
نيمار‎ (2)

باريس سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضربة موجعة، بغياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، لمدة شهر، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة منتخب بلاده الودية أمام نظيره النيجيري في سنغافورة مساء أمس الأحد، وشارك اللاعب أساسيًّا في التشكيل الأساسي، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة الثانية عشرة، بعد إصابته في العضلة الخلفية، وأفاد النادي الباريسي في بيان رسمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين أن نيمار سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة.
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