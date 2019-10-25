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مسؤول بـ«التنمية والتعاون الدولي»: مصر جسر تواصل مع إفريقيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
السيسي
السيسي
أكد الدكتور برنهارد فلمبرج رئيس القسم المركزي والمجتمع المدني بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن مصر تعد شريكا اقتصاديا مهما لألمانيا، مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما علاقات على مختلف الأصعده، لاسيما الاقتصادية والتعاون الدولي والإنمائي. وأضاف فلمبرج على هامش احتفاليه اقامتها وكالة الاقتصاد والتنمية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتعاون الإنمائي، أن مصر تلعب دورا مهما كجسر تواصل مع إفريقيا برئاستها للاتحاد الإفريقي.
وبشأن العلاقات الألمانية الإفريقية، قال دكتور فيلمبرج أن العلاقات الألمانية الإفريقية تطورت بشكل كبير، وهناك اتفاقات عديدة وقعها وزير التنمية والتعاون الدولى جيرد مولر مع مصر وهناك شركات ألمانية تستثمر في مصر، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون من خلال مؤتمر إفريقيا الذى سوف يعقد الشهر القادم ببرلين.ولفت
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بسبب سوء الطقس.. تعليق الدراسة في مدارس 3 محافظات

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل العمل غدا السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب. وشهدت مراكز ومدن المحافظة اليوم الجمعة، استمرار سقوط الامطار، وذلك لليوم الثانى على التوالى، وتسبب ذلك فى إمتلاء المناطق المنخفضة بالشوارع بمياه الأمطار لتتكون البرك والاوحال والطين، كما أدى إلى اغلاق بعض المحلات وخلو الشوارع من الماره وانقطاع التيار الكهربائى عن بعض المدن والقرى.
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مجلس النواب يدين تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مصر

أدان مجلس النواب بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأعلن رفضه القرار جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار. وذكر مجلس النواب في بيان اليوم الجمعة: "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي نفسه الحق تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

طارق شوقي: المعلم هو أساس العملية التعليمية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، مشددا على أن وظيفة المعلم ليست مجرد وظيفة روتينية. جاء ذلك خلال ترأس وزير التربية والتعليم اجتماع الأكاديمية المهنية للمعلمين، مساء أمس الخميس؛ لمناقشة آليات إصدار شهادة صلاحية مزاولة المهنة بالورش التي نظمتها الأكاديمية خلال الشهر الجاري والتي حضرها عمداء كليات التربية من جميع الجامعات وخبراء التعليم والمجالس الاستشارية للمشاركة في وضع خطط لتطوير شهادة الصلاحية التي تمنحها الأكاديمية للمعلم.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة.. التضامن ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة، وذلك وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقاً لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

إسكات البنادق والاندماج.. كلمة السيسي بمنتدى إفريقيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن التعاون الإفريقي الروسي قطع أشواطا طويلة منذ منتصف القرن الماضي، الذي شهد تضامن روسيا مع الدول الإفريقية في كفاحها ضد الاستعمار وإسهاما ماديا ولوجيستيا ومعنويا، دعما لحركات التحرر الإفريقي على امتداد القارة، مضيفا أنه ثبت على مدار السنوات أن الشعوب الإفريقية والشعب الروسي يربطهما الكثير من ركائز التعاون ويتماثلان في العديد من التطلعات، جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها خلال أعمال الجلسة العامة الأولي لفعاليات اليوم الثاني بمنتدى (إفريقيا - روسيا)، وفيما يلي نص الكلمة..
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بوتين: «الربيع العربي» سبب عدم الاستقرار بإفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في الإعداد لمنتدى (روسيا - إفريقيا) كرئيس للاتحاد الإفريقي. وقدم بوتين، خلال كلمة في الجلسة العامة الأولى للقمة (الروسية - الأفريقية)، التحية للسيسي وجميع رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الجهات التنفيذية للمنظمات الإقليمية الأفريقية للحضور إلى قمة سوتشي المكرسة للتعاون بين روسيا وإفريقيا. وبدأت، اليوم الخميس، أعمال الجلسة العامة الأولى لفعاليات اليوم الثاني بالمنتدى، برئاسة مشتركة للرئيس السيسي وبوتين في مدينة سوتشي.
السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

السيسي وبوتين يؤكدان ضرورة حل الأزمة السورية سياسيا

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتينـ خلال لقائهما، بمدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، على حتمية التمسك بالتوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية والمسألة الليبية والقضية الفلسطينية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، من أجل استعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة، وعلى نحو يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها، وذلك في إطار استعراضهما بعض القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط.
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غدا السيسي وبوتين يترأسان اجتماعات المنتدى الاقتصادي

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، صباح غد الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، الذي يستمر لمدة يومين، وتستضيفه مدينة سوتشي الروسية بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، وسوف يلقي السيسي وبوتين كلمتين، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي سيركز على آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال أفريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك في مجال صناعة الألماس.
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