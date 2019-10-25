مسؤول بـ«التنمية والتعاون الدولي»: مصر جسر تواصل مع إفريقيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

السيسي

أكد الدكتور برنهارد فلمبرج رئيس القسم المركزي والمجتمع المدني بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن مصر تعد شريكا اقتصاديا مهما لألمانيا، مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما علاقات على مختلف الأصعده، لاسيما الاقتصادية والتعاون الدولي والإنمائي. وأضاف فلمبرج على هامش احتفاليه اقامتها وكالة الاقتصاد والتنمية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتعاون الإنمائي، أن مصر تلعب دورا مهما كجسر تواصل مع إفريقيا برئاستها للاتحاد الإفريقي.

وبشأن العلاقات الألمانية الإفريقية، قال دكتور فيلمبرج أن العلاقات الألمانية الإفريقية تطورت بشكل كبير، وهناك اتفاقات عديدة وقعها وزير التنمية والتعاون الدولى جيرد مولر مع مصر وهناك شركات ألمانية تستثمر في مصر، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون من خلال مؤتمر إفريقيا الذى سوف يعقد الشهر القادم ببرلين.ولفت