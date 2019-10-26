إذا كنت مجهدا.. فأنت عرضة للإصابة بالتهاب السحايا

تشير نتائج الأبحاث أن الإجهاد يسبب العدوى التي يمكنها أن تظهر الالتهابات وإثارة الهرمونات التي من المفترض أن وظيفتها الرئيسية تهدئة الجهاز المناعي
الإجهاد مشكلة كبيرة يجب أخذها في الاعتبار قبل أن يتفاقم، ولأن جميع الأشخاص أصبحوا عرضة له نتيجة ضغوطات الحياة التي أصبحت جزء لا يتجزأ من اليوم، يقول العلماء إن الأشخاص المجهدين ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات قاتلة لأنه يضعف جهاز المناعة.
وجدت دراسة أجريت على ملايين الأشخاص أن الذين يعانون من الإجهاد يعانون من التهابات قاتلة، كما وجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بالإجهاد، مثل تلك التي تحدث مباشرة بعد موت شخص ما أو التعرض لحادث يواجهون مخاطر متزايدة مماثلة.
تشير نتائج الأبحاث أن الإجهاد يسبب العدوى التي يمكنها أن تظهر الالتهابات وإثارة الهرمونات التي من المفترض أن وظيفتها الرئيسية تهدئة الجهاز المناعي، وذلك وفقا لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني.
من المقدر أن يؤثر اضطراب ما بعد الصدمة على حوالي شخص من كل 3 أشخاص لديهم تجربة مؤلمة، مثل وفاة شخص أو حادث
تشير نتائج الأبحاث أن الإجهاد يسبب العدوى التي يمكنها أن تظهر الالتهابات وإثارة الهرمونات التي من المفترض أن وظيفتها الرئيسية تهدئة الجهاز المناعي، وذلك وفقا لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني.
من المقدر أن يؤثر اضطراب ما بعد الصدمة على حوالي شخص من كل 3 أشخاص لديهم تجربة مؤلمة، مثل وفاة شخص أو حادث سيارة، وبشكل عام، تشير التقديرات إلى أن الحالة تؤثر على ما يصل إلى 10% من الأشخاص.
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وأوضحت الدراسة أن الجنود أو رجال الشرطة أو رجال الإطفاء أو عمال الإسعاف يواجهون خطرا أكبر لأنهم غالبا ما يتعاملون مع المشاهد المرعبة.
ومن ناحية أخرى، وجد باحثون من جامعة أيسلندا وجود صلة بين الاضطرابات المرتبطة بالإجهاد وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت سابق من هذا العام، ولكن هذه هي واحدة من أولى الدراسات التي تستخلص بيانات من مجموعة كبيرة من الناس لتقييم خطر العدوى التي تهدد الحياة، والتي نشرت في المجلة الطبية البريطانية.
استخدم أكاديميون بيانات من حوالي 145000 مريض يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة أو اضطراب متعلق بالتوتر.
اعرف كيف تحمي نفسك من الإصابة بالالتهاب السحائي؟
تضمنت الاضطرابات المرتبطة بالإجهاد تفاعلًا حادا للإجهاد، والذي يمكن أن يحدث فور وقوع أحداث مؤلمة وأحيانا تسبق اضطراب ما بعد الصدمة، كما شملت الالتهابات التي تمت دراستها تعفن الدم، والتهاب السحايا إلى جانب التهابات في بطانة القلب الداخلية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة 2.9 ، مقارنة بـ 1.2 في عموم السكان و 1.6 في الأشقاء، كما كان أولئك الذين يعانون من أي اضطراب متعلق بالإجهاد أكثر عرضة بنسبة 89% للإصابة بالتهاب بطانة القلب الداخلية، كما كان لديهم خطر أعلى بنسبة 70 و 61% من التهاب السحايا وتعفن الدم، وهذا المرضان ليسا معديان ولكنهما استجابة الجسم العدوانية للإصابة بالإجهاد.
الطبيعة الحقيقية للعلاقة بين الصحة البدنية والاضطرابات المرتبطة بالإجهاد غير مفهومة، ولكن أحد الاحتمالات هو أن الإجهاد يزيد من مستوى الجلوكورتيكويدات، فهي الهرمونات التي تثبط الجهاز المناعي بشكل طبيعي، وهذا يمكن أن يجعل الأفراد المجهدين أكثر عرضة للإصابة بعدوى.
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هناك نظرية أحدث تشير إلى أن الإجهاد يسبب زيادة في السيتوكينات الالتهابية، كما قد يؤدي عدم التوازن إلى تفاقم الإصابات المستقبلية.
فقدان الأحبة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب
تشير الأبحاث إلى أن الإجهاد الناتج عن فقدان أحد الأحبة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بالإجهاد، مثل اضطراب ما بعد الصدمة، هم أكثر عرضة بنسبة 64% لخطر الإصابة بفشل القلب في السنة الأولى من حدوث صدمة.
كما كشف القائمون على الدراسة أن قصور القلب مرض مزمن يتطور ببطء، لذلك لا يمكن استبعاد السبب العكسي الذي يكمن في أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الأساسية أكثر عرضة لاضطرابات الإجهاد النامية.