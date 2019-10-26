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إذا كنت مجهدا.. فأنت عرضة للإصابة بالتهاب السحايا

تشير نتائج الأبحاث أن الإجهاد يسبب العدوى التي يمكنها أن تظهر الالتهابات وإثارة الهرمونات التي من المفترض أن وظيفتها الرئيسية تهدئة الجهاز المناعي
تحرير:فيروز ياسر ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
الإجهاد
الإجهاد
الإجهاد مشكلة كبيرة يجب أخذها في الاعتبار قبل أن يتفاقم، ولأن جميع الأشخاص أصبحوا عرضة له نتيجة ضغوطات الحياة التي أصبحت جزء لا يتجزأ من اليوم، يقول العلماء إن الأشخاص المجهدين ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات قاتلة لأنه يضعف جهاز المناعة. وجدت دراسة أجريت على ملايين الأشخاص أن الذين يعانون من الإجهاد يعانون من التهابات قاتلة، كما وجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بالإجهاد، مثل تلك التي تحدث مباشرة بعد موت شخص ما أو التعرض لحادث يواجهون مخاطر متزايدة مماثلة.
تشير نتائج الأبحاث أن الإجهاد يسبب العدوى التي يمكنها أن تظهر الالتهابات وإثارة الهرمونات التي من المفترض أن وظيفتها الرئيسية تهدئة الجهاز المناعي، وذلك وفقا لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني. من المقدر أن يؤثر اضطراب ما بعد الصدمة على حوالي شخص من كل 3 أشخاص لديهم تجربة مؤلمة، مثل وفاة شخص أو حادث
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زراعة-الثدى

تحذير جديد.. زراعة الثدي قد تسبب سرطان الغدد

أصبح سرطان الثدي الأكثر انتشارا بين الفتيات والنساء، وقد يحتاج في كثير من الأحيان إلى الاستئصال من أجل العلاج، وبناء على ذلك تبحث النساء عن طريقة أخرى لاستعادة ثدييها بعد التعافي، ولهذا يلجأن إلى زراعة الثدي، ولكن أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) إرشادات جديدة تضع فيها تحذيرات من مواد التعبئة والتغليف المالحة والسيليكون الخاصة بزراعة الثدي. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء التجميلي أصبح أكثر شعبية، ولم تحدث أي مضاعفات، ولكن كشفت الإحصائيات أن نحو 1% من النساء اللاتي خضعن لعملية الزراعة يتعرضن لمضاعفات أو نتائج سلبية.
ممارسة-التمارين

150 دقيقة أسبوعيا.. ممارسة التمارين تقي من السرطان

ممارسة التمارين الرياضية خطوة مهمة، خاصة إذا أصبحت روتينًا، كما أصدرت لجنة من الخبراء إرشادات تفيد أن التمرينات المنتظمة يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان، وكذلك مساعدة الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان. ويوصي الخبراء بـ30 دقيقة من التمارين الرياضية 3 مرات في الأسبوع، وتدريب القوة 2- 3 مرات في الأسبوع؛ وذلك من أجل المساعدة في الوقاية من السرطان عن طريق الحد من الالتهابات، والحفاظ على الوزن تحت السيطرة، وتعزيز جهاز المناعة، وفقا لما ذكره موقع Health line.
هشاشة-العظام

كوب من اللبن يكافح هشاشة العظام.. تعرف على أسبابها

منذ الصغر، تحاول الأمهات دائمًا تقديم أطعمة صحية، تعزز من صحة الأطفال، وليس ذلك فقط، فالعظام تعتبر من الأشياء الأساسية التي يجب أن يكون بناؤها صحيحا بشكل كبير، لذا ينصح بتناول كوب من اللبن مع وجبة الإفطار، لمزيد من الكالسيوم، الذي يعتبر مكونا حيويا، للعظام الصحية. على الجانب الآخر، توجد بعض الأمراض المتعلقة بالعظام مثل هشاشة العظام، يجب التعرف على أسبابها والتعامل معها، مع اتباع نظام غذائي صحي غني بالمعادن المهمة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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كيف تحمي نفسك من الإصابة بالالتهاب السحائي؟

الأنسجة التي تسمى السحايا تشكل درعا واقيا فوق عقلك والحبل الشوكي، ولكن عندما تهاجم البكتيريا أو الفيروسات تلك الأنسجة، يحدث التهاب السحايا، ويكون الشكل الفيروسي للمرض عادةً أقل خطورة من التهاب السحايا الجرثومي. يمكن أن يتسبب التهاب السحايا الجرثومي في فقدان السمع وتلف الدماغ وإعاقات أخرى وحتى الموت، وقد تنتقل العدوى عن طريق التقبيل أو استخدام أدوات شخصية؛ لذا في ما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتجنب ذلك، وفقا لما ذكره موقع Everyday Health.
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دراسة: خسارة فريقك في المباراة قد تصيبك بأمراض القلب

كل مشجع لكرة القدم يعرف جيدًا الحزن الناتج عن رؤية فريقه يخسر، لكن العلماء الآن يحذرون من أن التوتر الناجم عن مشاهدة هزائم كرة القدم يمكن أن يلحق الضرر بقلبك، حتى يقتلك. ووفقا لدراسة جديدة، فمن المرجح أن يعاني المشجعون المتابعون للفريق الخاسر بنسبة 29% من حالات الطوارئ القلبية الوعائية؛ مثل الأزمات القلبية أو الذبحة الصدرية أو متلازمة الشريان التاجي الحادة أو السكتة الدماغية، في يوم المباريات مقارنةً بأوقات أخرى، كما أن المشجعين للفريق الفائز لديهم هذا الخطر أقل بنسبة 20%.
نظام نباتي

دراسة: النباتيون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

أصبح النظام النباتي شائعا بشكل كبير، خاصة بعد إثبات قدرته على فقدان الوزن والحماية من بعض الأمراض، ولهذا يعتقد الكثير من الاشخاص أن النباتيين أكثر صحة لأنهم لا يأكلون اللحوم، ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيحا، فليس بالضرورة أن متبعي هذا النظام يكونون أكثر صحة، وفقا لبحث جديد نشر في المجلة الطبية البريطانية. أظهرت الدراسة أن النباتيين أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية ولكنهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من الأشخاص الذين يتناولون اللحوم، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
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من أجل بيئتك وصحتك| استبدل الأطعمة النباتية باللحوم

انتشرت في الآونة الأخيرة دراسات عديدة تكشف عن أهمية اتباع النظام النباتي وتقليل كميات اللحوم التي يتناولها الأشخاص، ولكن كان التساؤل الأكثر أهمية عن كيفية مساعدة الجميع على تناول كميات أقل من اللحوم، ولأن استبدال الخضراوات باللحوم معادلة صعبة، فإن دراسة حديثة تكشف عن حل سهل نسبيا لتوفير مزيد من الخيارات النباتية. وجدت الدراسة أن مجرد زيادة توافر الأطعمة النباتية تقلل بشكل كبير من نسبة مبيعات الوجبات الغنية باللحوم دون الإضرار بمبيعات الأغذية الإجمالية، وذلك حسبما ذكر موقع Health line.
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