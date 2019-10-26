إذا كنت مجهدا.. فأنت عرضة للإصابة بالتهاب السحايا

تشير نتائج الأبحاث أن الإجهاد يسبب العدوى التي يمكنها أن تظهر الالتهابات وإثارة الهرمونات التي من المفترض أن وظيفتها الرئيسية تهدئة الجهاز المناعي

تحرير:فيروز ياسر ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

الإجهاد

الإجهاد مشكلة كبيرة يجب أخذها في الاعتبار قبل أن يتفاقم، ولأن جميع الأشخاص أصبحوا عرضة له نتيجة ضغوطات الحياة التي أصبحت جزء لا يتجزأ من اليوم، يقول العلماء إن الأشخاص المجهدين ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات قاتلة لأنه يضعف جهاز المناعة. وجدت دراسة أجريت على ملايين الأشخاص أن الذين يعانون من الإجهاد يعانون من التهابات قاتلة، كما وجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بالإجهاد، مثل تلك التي تحدث مباشرة بعد موت شخص ما أو التعرض لحادث يواجهون مخاطر متزايدة مماثلة.

تشير نتائج الأبحاث أن الإجهاد يسبب العدوى التي يمكنها أن تظهر الالتهابات وإثارة الهرمونات التي من المفترض أن وظيفتها الرئيسية تهدئة الجهاز المناعي، وذلك وفقا لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني. من المقدر أن يؤثر اضطراب ما بعد الصدمة على حوالي شخص من كل 3 أشخاص لديهم تجربة مؤلمة، مثل وفاة شخص أو حادث