رفع 130 طن قمامة من شوارع أكتوبر خلال 24 ساعة

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

حملة لإزالة إشغالات - أرشيفية

«تحقيق مبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال» هو الرسالة والتوجيه المستمر من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه، الأمر الذي ترجمته مديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، بتكثيف الحملات التفتيشية بحثًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع من خلال جهود إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختلفة بدوائر الأقسام المختصة، فى رفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

وشنت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بدائرة قطاع أكتوبر شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق وقوات الحماية المدنية، وأسفرت عن نتائج إيجابية. مروريا تم ضبط (23 سحبا متنوعا، 28 كلبشا، حملات سرفيس وتصالح فوري بإجمالي 85 مخالفة)، وفي مجال المرافق

وشنت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بدائرة قطاع أكتوبر شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق وقوات الحماية المدنية، وأسفرت عن نتائج إيجابية.



مروريا تم ضبط (23 سحبا متنوعا، 28 كلبشا، حملات سرفيس وتصالح فوري بإجمالي 85 مخالفة)، وفي مجال المرافق تم رفع 376 حالة تعدّ على الطريق (180 كرسيا متنوعا – 30 ترابيزة – 47 طقطوقة – 10 شماسٍ – 2 عربة يد – 4 كنب – 17 إستاندا – 2 ثلاجة – 15 ميزانا – 2 تروللى – 26 قلب شيشة - 2 تروسيكل) وإزالة 10 عشش و29 لافتة إعلانية بدون ترخيص ورفع 130 طن قمامة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وجار عرضهم على النيابات المختصة وسط توجيهات باستمرار الحملات.



