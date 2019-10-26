قبل تغيير لون شعرك.. اعرفي أضرار الصبغة

صبغات الشعر هي مزيج من أنواع مختلفة من المواد الكيميائية، وهناك بعض الدراسات ترى أنها مواد ضارة ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان
تحب المرأة التجديد دائمًا، لذا تجدها تسعى إلى تغيير مظهرها من خلال شراء ملابس جديدة، أو اتباع نظام غذائي يجعلها تبدو في سن صغيرة. إضافة إلى ذلك، تميل المرأة أحيانا إلى تغيير لون شعرها، ولكن ما لا تعرفه أن الإفراط في استخدام صبغات الشعر يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، قد تصل إلى سرطان الدم، ويرجع ذلك إلى وجود مواد كيميائية قد تتسرب إليكِ من خلال استنشاقها، أو تصل إلى الدم من خلال فروة الرأس؛ لذا يجب تجنب استخدام هذه المواد المسرطنة للحفاظ على صحتك، نقلا عن "bold sky".
عندما نتعرض لتقلبات مزاجية، نفكر دائمًا في القيام ببعض التغييرات لكي نشعر بالتجديد، فمن المؤكد أنكِ قمتِ بتغيير لون شعرك مرة واحدة على الأقل، سواء كان ذلك للتخلص من الشعر الأبيض المزعج، أو السير طبقا للموضة، وينعكس ذلك على الحالة المزاجية بشكل كبير، إذ تشعرين بالسعادة والبهجة وكأنكِ قمتِ بتجديد، ووفقا
عندما نتعرض لتقلبات مزاجية، نفكر دائمًا في القيام ببعض التغييرات لكي نشعر بالتجديد، فمن المؤكد أنكِ قمتِ بتغيير لون شعرك مرة واحدة على الأقل، سواء كان ذلك للتخلص من الشعر الأبيض المزعج، أو السير طبقا للموضة، وينعكس ذلك على الحالة المزاجية بشكل كبير، إذ تشعرين بالسعادة والبهجة وكأنكِ قمتِ بتجديد، ووفقا للعديد من الدراسات، كشفت النتائج عن أن 35% من النساء يستخدمن صبغات الشعر، وعلى الجانب الآخر، يميل 20% من الرجال لاستخدام هذه المواد الكيميائية، ومع وجود أنواع مختلفة من صبغات الشعر المتاحة، مثل الأصباغ المؤقتة والأصباغ شبه الدائمة وأصباغ الشعر الدائمة، فإن التأثير الكيميائي لهذه الأصباغ ليس فقط فى شعرك، بل أيضًا فى صحتك بشكل عام.
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أصباغ الشعر هي مزيج من أنواع مختلفة من المواد الكيميائية، وهناك بعض الدراسات ترى أنها مواد ضارة ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وتتمثل عوامل الخطورة في تعرض الفرد لهذه المواد بشكل دائم، وبجانب ذلك يتعرض مصففو الشعر والحلاقون لخطر كبير لأنهم يتعرضون باستمرار لأصباغ الشعر (والمواد الكيميائية)، ويتمثل أحد العوامل الأخرى في طول الاستخدام، أي الأفراد الذين يستخدمون الأصباغ لفترة طويلة، كما أن أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان عند صبغ الشعر هو الجينات.
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كشف الباحثون عن العلاقة (المحتملة) بين استخدام صبغة الشعر والسرطان، وأكدوا أن لديها القدرة على رفع خطر الإصابة بسرطانات الدم (سرطان الدم والأورام اللمفاوية)، فقد ثبت أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في أصباغ الشعر لها خصائص مسرطنة، كما أشارت الدراسات إلى أن أكثر من 5000 مادة كيميائية مختلفة تستخدم في منتجات صبغ الشعر، وبعضها مسرطنة.
وقد ربطت بعض الدراسات بين الاستخدام الشخصي لأصباغ الشعر والمخاطر المتزايدة لبعض أنواع سرطان الدم ونخاع العظام، مثل ليمفوما اللاهودجكين وسرطان الدم. إضافة إلى ذلك، توجد أنواع أخرى من السرطان يمكن أن تحدث؛ على سبيل المثال:
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سرطان المثانة: أشارت بعض الدراسات إلى أن صبغة الشعر يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة، وذلك بسبب المواد الكيميائية المسببة للسرطان.
سرطان الثدي: تشير الدراسات إلى وجود صلة بين أصباغ الشعر الداكنة وسرطان الثدي.
سرطان البروستاتا: أشارت دراسة إلى أن صبغة الشعر قد تزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان البروستاتا.
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لذا ينصح دائمًا باستخدام الخيارات الطبيعية؛ على سبيل المثال، الحنة تعد من صبغات الشعر الطبيعية، التي سوف تعطيك اللون الذي ترغب فيه، إضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى، فهى تعالج الصداع، وتحتوي على مواد مطهرة تعمل على قتل البكتيريا والطفيليات، كما أنها تعالج فروة الرأس من القشرة.
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