قبل تغيير لون شعرك.. اعرفي أضرار الصبغة

صبغات الشعر هي مزيج من أنواع مختلفة من المواد الكيميائية، وهناك بعض الدراسات ترى أنها مواد ضارة ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

صبغة الشعر

تحب المرأة التجديد دائمًا، لذا تجدها تسعى إلى تغيير مظهرها من خلال شراء ملابس جديدة، أو اتباع نظام غذائي يجعلها تبدو في سن صغيرة. إضافة إلى ذلك، تميل المرأة أحيانا إلى تغيير لون شعرها، ولكن ما لا تعرفه أن الإفراط في استخدام صبغات الشعر يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، قد تصل إلى سرطان الدم، ويرجع ذلك إلى وجود مواد كيميائية قد تتسرب إليكِ من خلال استنشاقها، أو تصل إلى الدم من خلال فروة الرأس؛ لذا يجب تجنب استخدام هذه المواد المسرطنة للحفاظ على صحتك، نقلا عن "bold sky".

عندما نتعرض لتقلبات مزاجية، نفكر دائمًا في القيام ببعض التغييرات لكي نشعر بالتجديد، فمن المؤكد أنكِ قمتِ بتغيير لون شعرك مرة واحدة على الأقل، سواء كان ذلك للتخلص من الشعر الأبيض المزعج، أو السير طبقا للموضة، وينعكس ذلك على الحالة المزاجية بشكل كبير، إذ تشعرين بالسعادة والبهجة وكأنكِ قمتِ بتجديد، ووفقا