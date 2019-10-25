هل ألغت الحكومة الفحوصات الطبية على القادمين من الخارج؟

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص

وزيرة الصحة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، ما يؤدي إلى نقل العديد من الأمراض لمصر. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، وأنه يتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات المرضية للقادمين من الخارج، كما يتم مناظرة جميع القادمين إلى مصر من الدول المتوطن بها أمراض سواء مصريين أو أجانب عن طريق الحجر الصحي التابع للقطاع الوقائي بوزارة الصحة، وفي حالة الاشتباه بأي حالات مصابة يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة مواطنيها وعدم انتشار أي أوبئة داخل الأراضي المصرية.

وأوضحت الوزارة أنه يتم عمل كروت مراقبة صحية لمتابعة القادمين من الدول المتوطن بها الأمراض في محل إقامتهم في فترة الحضانة، ومن يظهر عليه أي أعراض في هذه الفترة يتم تحويله للمستشفى لأخذ العلاج اللازم، فضلاً عن اتخاذ الوزارة عددا من الإجراءات لمنع تسرب الأوبئة للبلاد، منها (تقديم التطعيمات اللازمة للمسافرين