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هل ألغت الحكومة الفحوصات الطبية على القادمين من الخارج؟

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، ما يؤدي إلى نقل العديد من الأمراض لمصر. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، وأنه يتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات المرضية للقادمين من الخارج، كما يتم مناظرة جميع القادمين إلى مصر من الدول المتوطن بها أمراض سواء مصريين أو أجانب عن طريق الحجر الصحي التابع للقطاع الوقائي بوزارة الصحة، وفي حالة الاشتباه بأي حالات مصابة يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة مواطنيها وعدم انتشار أي أوبئة داخل الأراضي المصرية.
وأوضحت الوزارة أنه يتم عمل كروت مراقبة صحية لمتابعة القادمين من الدول المتوطن بها الأمراض في محل إقامتهم في فترة الحضانة، ومن يظهر عليه أي أعراض في هذه الفترة يتم تحويله للمستشفى لأخذ العلاج اللازم، فضلاً عن اتخاذ الوزارة عددا من الإجراءات لمنع تسرب الأوبئة للبلاد، منها (تقديم التطعيمات اللازمة للمسافرين
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بسبب سوء الطقس.. تعليق الدراسة في مدارس 3 محافظات

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل العمل غدا السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب. وشهدت مراكز ومدن المحافظة اليوم الجمعة، استمرار سقوط الامطار، وذلك لليوم الثانى على التوالى، وتسبب ذلك فى إمتلاء المناطق المنخفضة بالشوارع بمياه الأمطار لتتكون البرك والاوحال والطين، كما أدى إلى اغلاق بعض المحلات وخلو الشوارع من الماره وانقطاع التيار الكهربائى عن بعض المدن والقرى.
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مجلس النواب يدين تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مصر

أدان مجلس النواب بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأعلن رفضه القرار جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار. وذكر مجلس النواب في بيان اليوم الجمعة: "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي نفسه الحق تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".
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طارق شوقي: المعلم هو أساس العملية التعليمية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، مشددا على أن وظيفة المعلم ليست مجرد وظيفة روتينية. جاء ذلك خلال ترأس وزير التربية والتعليم اجتماع الأكاديمية المهنية للمعلمين، مساء أمس الخميس؛ لمناقشة آليات إصدار شهادة صلاحية مزاولة المهنة بالورش التي نظمتها الأكاديمية خلال الشهر الجاري والتي حضرها عمداء كليات التربية من جميع الجامعات وخبراء التعليم والمجالس الاستشارية للمشاركة في وضع خطط لتطوير شهادة الصلاحية التي تمنحها الأكاديمية للمعلم.
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وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة.. التضامن ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة، وذلك وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقاً لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.
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فرض ضريبة جديدة على السيارات.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد اتجاه الحكومة لإصدار قرار بفرض ضريبة "تنمية موارد" جديدة على السيارات المحلية والمستوردة بنسبة 30%، وأوضحت وزارة المالية في تقرير رصد الشائعات الصادر عن المركز أنه لم تطرأ أى زيادة أو تعديل على الرسوم المقررة على السيارات المحلية والمستوردة، وذلك فى إطار حرص الدولة على استقرار قطاع السيارات والنهوض به، نافيةً أيضا ما تردد من أنباء عن وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة لعدم توافر المخصصات المالية.
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بعد تراجع البنزين.. لماذا لم تخفض الحكومة أسعار السولار؟

أصدرت وزارة البترول التسعيرة الجديدة للمواد البترولية، التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وشهد القرار خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا، إلا أن القرار لم يتعرض إلى سعر السولار.
بنزين

3 أسباب دفعت إلى خفض أسعار البنزين 25 قرشا

أعلنت وزارة البترول الأربعاء، خفض أسعار البنزين، مشيرة إلى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، أقرت خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
بنزين

انخفضت 25 قرشا.. الحكومة تعلن أسعار البنزين الجديدة

أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
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