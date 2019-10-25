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هل أهدرت الحكومة المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء؟

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص
محمد عبد العاطي وزير الري
محمد عبد العاطي وزير الري
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إهدار الحكومة كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء. وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لما تردد حول إهدار كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء. وأوضحت أن الدولة تتبع كافة وسائل الاستخدام الرشيد للمياه في مشروع تنمية سيناء، فضلاً عن التوسع في استخدام المياه غير التقليدية، والمياه المحلاة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذات النوعية الجيدة، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها في الزراعة.
وأضافت الوزارة أنه خلال اليومين الماضيين تم ضخ مياه بترعة الشيخ جابر بشمال سيناء، ولكنها مياه صرف زراعي منُقى ذات نوعية جيدة فيها نسبة خلط مع بعض المياه العذبة، إضافة إلى أنه تم تنفيذ العديد من محطات المُعالجة الضخمة للمياه، وكذلك إنشاء عدد كبير من سدود حصاد الأمطار في كل أنحاء سيناء، حيث تم تنفيذ (59)
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بسبب سوء الطقس.. تعليق الدراسة في مدارس 3 محافظات

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل العمل غدا السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب. وشهدت مراكز ومدن المحافظة اليوم الجمعة، استمرار سقوط الامطار، وذلك لليوم الثانى على التوالى، وتسبب ذلك فى إمتلاء المناطق المنخفضة بالشوارع بمياه الأمطار لتتكون البرك والاوحال والطين، كما أدى إلى اغلاق بعض المحلات وخلو الشوارع من الماره وانقطاع التيار الكهربائى عن بعض المدن والقرى.
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مجلس النواب يدين تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مصر

أدان مجلس النواب بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأعلن رفضه القرار جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار. وذكر مجلس النواب في بيان اليوم الجمعة: "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي نفسه الحق تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".
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طارق شوقي: المعلم هو أساس العملية التعليمية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، مشددا على أن وظيفة المعلم ليست مجرد وظيفة روتينية. جاء ذلك خلال ترأس وزير التربية والتعليم اجتماع الأكاديمية المهنية للمعلمين، مساء أمس الخميس؛ لمناقشة آليات إصدار شهادة صلاحية مزاولة المهنة بالورش التي نظمتها الأكاديمية خلال الشهر الجاري والتي حضرها عمداء كليات التربية من جميع الجامعات وخبراء التعليم والمجالس الاستشارية للمشاركة في وضع خطط لتطوير شهادة الصلاحية التي تمنحها الأكاديمية للمعلم.
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وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة.. التضامن ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة، وذلك وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقاً لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.
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غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

هل توقفت «منحة الزواج» في قانون التأمينات الجديد؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إيقاف وزارة التضامن لـ"منحة الزواج" المستحقة للابنة أو الأخت عند زواجها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، حيث أكدت الوزارة استمرارها في صرف "منحة الزواج" المستحقة للفتاة عند زواجها باعتبارها أحد الحقوق المُقررة بموجب القانون الجديد، مشددة على أن قانون التأمينات الجديد يحافظ على كل الحقوق المُكتسبة بموجب القوانين السابقة.
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هل تفرض الدولة غرامة 120 جنيها لكل متر تعدي على نهر النيل؟

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض غرامة120 جنيهاً لكل متر تم التعدي به على المجاري المائية للدولة ونهر النيل. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليومK أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض غرامة 120 جنيهاً نظير كل متر تعدي على المجاري المائية ونهر النيل، مُوضحةً أنها تدرس حالياً آليات للتعامل مع هذه التعديات على المجاري المائية، وذلك من خلال إزالة تلك التعديات بشكل جذري في المناطق اللازمة لأغراض صيانة شبكتي الري والصرف، أو تقنين أوضاع المتعدين مع تغريمهم ماليا، وذلك بهدف الحفاظ على أصول الدولة وردع المخالفين.
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وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة لعدم توافر المخصصات المالية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً عدم وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بأي جهة من الجهات الحكومية، مُوضحةً أنه في حالة عجز الموارد الذاتية لأي جهة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المؤقتين المسجلين بها، فإن الوزارة تُقدم الدعم اللازم وذلك مراعاةً للبعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.
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فرض ضريبة جديدة على السيارات.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد اتجاه الحكومة لإصدار قرار بفرض ضريبة "تنمية موارد" جديدة على السيارات المحلية والمستوردة بنسبة 30%، وأوضحت وزارة المالية في تقرير رصد الشائعات الصادر عن المركز أنه لم تطرأ أى زيادة أو تعديل على الرسوم المقررة على السيارات المحلية والمستوردة، وذلك فى إطار حرص الدولة على استقرار قطاع السيارات والنهوض به، نافيةً أيضا ما تردد من أنباء عن وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة لعدم توافر المخصصات المالية.
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