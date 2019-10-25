هل أهدرت الحكومة المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء؟

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص

محمد عبد العاطي وزير الري

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إهدار الحكومة كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء. وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لما تردد حول إهدار كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء. وأوضحت أن الدولة تتبع كافة وسائل الاستخدام الرشيد للمياه في مشروع تنمية سيناء، فضلاً عن التوسع في استخدام المياه غير التقليدية، والمياه المحلاة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذات النوعية الجيدة، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها في الزراعة.

وأضافت الوزارة أنه خلال اليومين الماضيين تم ضخ مياه بترعة الشيخ جابر بشمال سيناء، ولكنها مياه صرف زراعي منُقى ذات نوعية جيدة فيها نسبة خلط مع بعض المياه العذبة، إضافة إلى أنه تم تنفيذ العديد من محطات المُعالجة الضخمة للمياه، وكذلك إنشاء عدد كبير من سدود حصاد الأمطار في كل أنحاء سيناء، حيث تم تنفيذ (59)