إدراج جامعة زويل ضمن الجامعات الحكومية.. التعليم العالي ترد

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص

وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إدراج جامعة زويل كجامعة حكومية ضمن تعديلات قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وذكر المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإدراج جامعة زويل كجامعة حكومية ضمن تعديلات قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مُوضحةً أن التعديلات المُقدمة على قانون إنشاء مدينة زويل تستهدف ربط المخرجات البحثية للجامعة بمنظومة البحث العلمي مع الحفاظ على الاستقلالية والحرية الأكاديمية للجامعة.

وأشارت الوزارة إلى أن أبرز التعديلات الواردة بالقانون تتمثل في تشكيل مجلس أمناء للمدينة يصدر بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن 15 عضواً، من بينهم 10 أعضاء من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم