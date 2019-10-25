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إدراج جامعة زويل ضمن الجامعات الحكومية.. التعليم العالي ترد

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص
وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار
وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إدراج جامعة زويل كجامعة حكومية ضمن تعديلات قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وذكر المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإدراج جامعة زويل كجامعة حكومية ضمن تعديلات قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مُوضحةً أن التعديلات المُقدمة على قانون إنشاء مدينة زويل تستهدف ربط المخرجات البحثية للجامعة بمنظومة البحث العلمي مع الحفاظ على الاستقلالية والحرية الأكاديمية للجامعة.
وأشارت الوزارة إلى أن أبرز التعديلات الواردة بالقانون تتمثل في تشكيل مجلس أمناء للمدينة يصدر بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن 15 عضواً، من بينهم 10 أعضاء من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم
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بسبب سوء الطقس.. تعليق الدراسة في مدارس 3 محافظات

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل العمل غدا السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب. وشهدت مراكز ومدن المحافظة اليوم الجمعة، استمرار سقوط الامطار، وذلك لليوم الثانى على التوالى، وتسبب ذلك فى إمتلاء المناطق المنخفضة بالشوارع بمياه الأمطار لتتكون البرك والاوحال والطين، كما أدى إلى اغلاق بعض المحلات وخلو الشوارع من الماره وانقطاع التيار الكهربائى عن بعض المدن والقرى.
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مجلس النواب يدين تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مصر

أدان مجلس النواب بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأعلن رفضه القرار جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار. وذكر مجلس النواب في بيان اليوم الجمعة: "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي نفسه الحق تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

طارق شوقي: المعلم هو أساس العملية التعليمية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، مشددا على أن وظيفة المعلم ليست مجرد وظيفة روتينية. جاء ذلك خلال ترأس وزير التربية والتعليم اجتماع الأكاديمية المهنية للمعلمين، مساء أمس الخميس؛ لمناقشة آليات إصدار شهادة صلاحية مزاولة المهنة بالورش التي نظمتها الأكاديمية خلال الشهر الجاري والتي حضرها عمداء كليات التربية من جميع الجامعات وخبراء التعليم والمجالس الاستشارية للمشاركة في وضع خطط لتطوير شهادة الصلاحية التي تمنحها الأكاديمية للمعلم.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة.. التضامن ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة، وذلك وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقاً لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.
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على عبد العال (4)

عبد العال عن إحياء مدينة زويل: السيسي وجه بإعطائها دفعة قوية

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن الدولة تسعى لإحياء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء دفعة قوية لهذه المدينة للقيام بدورها المنشود في مجال البحث العلمي، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، متابعا: "إن الرئيس يهتم بالبحث العلمي وأراد أن يعطي دفعة قوية لهذه المدينة البحثية".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

زيادات في مصروفات المدارس الخاصة والدولية.. التعليم ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن فرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي 2019/2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما. وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أن وزارة التعليم أكدت أن المصروفات الحالية كما هي دون أي زيادة، مُشددةً على أنه في حالة مخالفة أي مدرسة قيمة المصاريف المدرسية المحددة أو النسب والشرائح المحددة الخاصة باشتراك أتوبيس المدرسة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، سيتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

هل توقفت «منحة الزواج» في قانون التأمينات الجديد؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إيقاف وزارة التضامن لـ"منحة الزواج" المستحقة للابنة أو الأخت عند زواجها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، حيث أكدت الوزارة استمرارها في صرف "منحة الزواج" المستحقة للفتاة عند زواجها باعتبارها أحد الحقوق المُقررة بموجب القانون الجديد، مشددة على أن قانون التأمينات الجديد يحافظ على كل الحقوق المُكتسبة بموجب القوانين السابقة.
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هل تفرض الدولة غرامة 120 جنيها لكل متر تعدي على نهر النيل؟

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض غرامة120 جنيهاً لكل متر تم التعدي به على المجاري المائية للدولة ونهر النيل. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليومK أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض غرامة 120 جنيهاً نظير كل متر تعدي على المجاري المائية ونهر النيل، مُوضحةً أنها تدرس حالياً آليات للتعامل مع هذه التعديات على المجاري المائية، وذلك من خلال إزالة تلك التعديات بشكل جذري في المناطق اللازمة لأغراض صيانة شبكتي الري والصرف، أو تقنين أوضاع المتعدين مع تغريمهم ماليا، وذلك بهدف الحفاظ على أصول الدولة وردع المخالفين.
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