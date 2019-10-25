رياضة

مونديال الأندية يهدد ليفربول بفقدان خدمات نجميه

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٧ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الخميس، عن استضافة الصين للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في عام 2021 بمشاركة 24 ناديا، بدلا من 7 أندية كما هو معمول به في الوقت الحالي، وهو النظام الذي يهدد ليفربول بفقدان خدمات نجومه في تلك البطولة التي ضمن التأهل إليها بالفعل، حيث يشارك فيها من القارة الأوروبية 8 أندية وهى 4 أندية أبطال دوري أبطال أوروبا بين عامي 2018 و2021، و4 أندية أبطال الدوري الأوروبي في نفس الأعوام، وتقام البطولة في شهر يونيو وتنتهي في يوليو، ومن ثم فهى تتعارض مع كأس أمم إفريقيا 2021.
وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن البطولة تضع ليفربول في فخ؛ لأنها ستقام في يونيو أو يوليو من عام 2021. ويعد الموعد الجديد لمونديال الأندية متعارضًا مع موعد إقامة النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية 2021. وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيكون مهددًا بفقدان خدمات نجميه محمد صلاح وساديو ماني، بسبب
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بعد تأجيل الدوري.. فايلر يطير لسويسرا

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أخذ فترة راحة والسفر رفقة أسرته إلى سويسرا، وذلك في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي يقودها شوقي غريب، وتقام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. ويستعد الأهلي لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
يورجن كلوب

يورجن كلوب: لا أعرف ماذا غيرت في ليفربول منذ وصولي

أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، انبهاره بمستوى أليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، للحديث عن مواجهة توتنهام هوتسبير. وتحدث كلوب عن موقف توتنهام، قائلا: "لا يمكنني الحكم، هذا هو حال كرة القدم، لكنهم لم ينسوا كيفية لعب كرة القدم، هذه مباراة بين فريقين جيدين للغاية، ولن ندخل المباراة بثقة، فهم من فرق القمة وعلينا احترامهم، يمكن لتوتنهام تقديم مباراة كبيرة، ولا يمكنني قول شيء عن موقف توتنهام، فبعد نهائي كييف، لم نفكر فى أننا لا يمكننا الفوز باللقب (دوري أبطال أوروبا)، فكرنا فقط في ضرورة المحاولة من جديد".
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«أزمة كوكي والحظ والواقعية».. سيميوني يتحدث

حث دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، جماهير فريقه على الالتفاف حول الفريق وتغليب مصلحته، وذلك على وقع صافرات الاستهجان التي نالت من قائد الفريق "كوكي" مؤخرا. وقال سيميوني: "أطلقوا صافرات الاستهجان ضدي ذات مرة في فيسينتي كالديرون، لأنني لم أكن ألعب بشكل جيد، والناس تحكم بشكل فوري وتعبر عما تراه وتشعر به عندما تعتاد شيئا ما، ترغب في أن تتجاوزه، ولهذا يجب علينا أن نبذل المزيد من الجهد لكي نتجاوز صافرات الاستهجان، وهذا ما يتعين على الجميع أن يفعله. اللاعبون والجماهير والنادي والمدرب، عندما تكون أرجلنا الأربع قوية، حينئذ يمكننا أن نكون أفضل".
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محمد-صلاح-مع-نابى-كيتا

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام جينك بدوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فريق جينك البلجيكي، مساء اليوم الأربعاء، على استاد لومينوس أرينا، في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بدوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، وشهد التشكيل عودة الدولي المصري محمد صلاح، ليشارك بشكل أساسي، بعدما تغيب عن مباراة فريقه الماضية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم، تعرض لها في مواجهة ليستر سيتي الإنجليزي بمسابقة الدوري الإنجليزي.
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صلاح يعود لقائمة ليفربول من بوابة دورى الأبطال

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قائمة الريدز لمواجهة جينك البلجيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. وشهدت القائمة عودة محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب المصرى، وعلى جانب الغيابات، شهدت القائمة غياب ألكسندر أرنولد وماتيب، بسبب الإصابة. وجاءت قائمة أبناء كلوب على النحو التالي: أليسون، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، غوميز، أدريان، هندرسون، أوكسليد تشامبرلين، لالانا، بروستر، روبرتسون، أوريجي، وكيليهير.
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محمد صلاح يكشف سر فوز ليفربول على سالزبورج

سعادة كبيرة أظهرها النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد فوز فريقه مساء الأربعاء، على حساب نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، مؤكدًا أن خبرة لاعبي فريقه أنقذت الموقف. وأفلت ليفربول من مفاجآت سالزبورج النمساوي، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن نابولي الإيطالي المتصدر برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد سالزبورج عند 3 نقاط في المركز الثالث.
برشلونة

إنتر ميلان يصارع برشلونة في دوري الأبطال

تتصدر مواجهة برشلونة الإسباني مع إنتر ميلان الإيطالي، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يتطلع ليفربول الإنجليزي حامل اللقب لتجنب التعثر مجددًا حين يستضيف ريد بول سالزبورج النمساوي بعدما استهل المسابقة بالخسارة. وعلى ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، أن ينسى سريعا هزيمته أمام نابولي الإيطالي، بهدفين نظيفين في ملعب "سان باولو" قبل أن يستضيف سالزبورج النمساوي على ملعبه "أنفيلد" الذي لم يخسر عليه 22 مباراة أوروبية متتالية.
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