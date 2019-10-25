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إيهاب مدحت: لهذه الأسباب أسعار أيفون 11 في مصر أرخص من أوروبا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م
أيفون 11
أيفون 11
قال إيهاب مدحت، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تريد لاين"، الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، إن أسعار سلسلة هواتف أيفون 11 في الوقت الحالي أرخص من أسعارها فى دول أوروبا وتقارب أسعار دول المنطقة، ولم تعد هناك فجوة في الأسعار بين مصر ودول الخارج، خاصة بعد اعتياد المستهلك المصري سعر الدولار في السنوات الأربع الماضية، موضحا أن هواتف أيفون 11 تعد أرخص سلسلة طرحتها أبل على مدار السنوات الأخيرة، وأن الضمان الذي يحصل عليه العميل في السوق المصرية ضروري جدا في حالات احتياجه للصيانة.
وأضاف مدحت في تصريحات صحفية، أن من الأسباب التي دفعته للقول إن أسعار هواتف أيفون 11 في مصر أرخص من أوروبا، أن شركته تمنح تأمينا على شاشة الهاتف ضد الكسر، وذلك بالتعاون مع شركة أكسا للتأمين، بالإضافة إلى أن العميل يمكنه الحصول على الهواتف بالتقسيط بدون فوائد بالتعاون مع بنك CIB، وكل هذه المزايا لا تقدم
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أسعار هواتف iphone 11 في مصر قبل طرحها رسميًا

في الساعة الأولى من صباح غدًا السبت تحتفل شركة أبل رسميًا ووكيلها في مصر تريد لاين، بطرح أحدث هواتفها في السوق المصري من سلسلة iphone 11 وهي السلسلة التي تم الكشف عنها في سبتمبر الماضي، وبدأت شركة تريد لاين الحجز المسبق للهواتف وأكدت الشركة أن الاقبال كبير على مدار الأيام الماضية، وذلك بسبب الأسعار المناسبة للسوق والمزايا التي تقدمها من تقسيط وتأمين على الشاشة ضد الكسر، ومن المقرر أن يشهد حفل الاطلاق اليوم حضور ممثلين من شركة أبل العالمية وممثلي شركة آراب بيزنس ماشين الوكيل الرسمي لأجهزة أبل بالشرق الأوسط، بجانب قيادات شركة تريد لاين.
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بالـY Series| فيفو تكشف عن أول هواتفها الذكية في مصر

أعلنت شركة "فيفو- Vivo" بدء عملياتها التشغيلية رسميًّا في السوق المصري للهواتف الذكية، لتبدأ المسيرة بإطلاق سلسلة هواتف Y Series، أحدث سلسلة من هواتف فيفو الذكية في مصر، مع نية الشركة إطلاق باقة جديدة من المنتجات خلال الفترة المقبلة، وتتواجد Vivo حاليًّا في أكثر من 30 سوقًا حول العالم، وتواصل جهودها للتواجد في أسواق أخرى وتقديم عروضها الفريدة، كما تدعم الشعور بالثقة في النفس والرغبة في التعبير عن الذات بين مزيد من الشباب في جميع أنحاء العالم، من خلال طرح منتجاتها فائقة الجودة وتطبيقاتها التكنولوجية المتطورة.
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جوائز 60 ألف دولار.. تفاصيل مسابقة كأس إفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" مسابقة "كأس افريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية African App Launchpad Cup "، وذلك بالتعاون مع شركة "رايز أب" المجتمع الأكبر لريادة الأعمال بالشرق الأوسط والذي يهدف إلى توصيل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط بمعظم الموارد ذات صلة في جميع أنحاء العالم، وتعد المسابقة هي الأولى من نوعها في قارة افريقيا حيث توفر للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة ورواد الأعمال في مصر و19 دولة افريقية، منصة هامة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم التجارية في مجال التطبيقات والألعاب الإلكترونية.
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تريد لاين تكشف تفاصيل طرح هواتف Iphone 11 في مصر

كشفت شركة "تريد لاين" الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، عن موعد إتاحة عملية الحجز المسبق لهاتف iPhone 11 الجديد بإصداراته الثلاثة: iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max وذلك بدءًا من السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر، تحديدا في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا. وسوف يتاح الحجز المسبق لمدة أسبوع كامل للراغبين في اقتناء هاتف iPhone 11 الجديد، بعدة طرق سواء عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال الاتصال بالخط الساخن أو من خلال فروع تريد لاين المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، على أن يتم الطرح رسميا في الساعات الأولى من يوم 25 أكتوبر الجاري.
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