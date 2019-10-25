إيهاب مدحت: لهذه الأسباب أسعار أيفون 11 في مصر أرخص من أوروبا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

أيفون 11

قال إيهاب مدحت، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تريد لاين"، الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، إن أسعار سلسلة هواتف أيفون 11 في الوقت الحالي أرخص من أسعارها فى دول أوروبا وتقارب أسعار دول المنطقة، ولم تعد هناك فجوة في الأسعار بين مصر ودول الخارج، خاصة بعد اعتياد المستهلك المصري سعر الدولار في السنوات الأربع الماضية، موضحا أن هواتف أيفون 11 تعد أرخص سلسلة طرحتها أبل على مدار السنوات الأخيرة، وأن الضمان الذي يحصل عليه العميل في السوق المصرية ضروري جدا في حالات احتياجه للصيانة.

وأضاف مدحت في تصريحات صحفية، أن من الأسباب التي دفعته للقول إن أسعار هواتف أيفون 11 في مصر أرخص من أوروبا، أن شركته تمنح تأمينا على شاشة الهاتف ضد الكسر، وذلك بالتعاون مع شركة أكسا للتأمين، بالإضافة إلى أن العميل يمكنه الحصول على الهواتف بالتقسيط بدون فوائد بالتعاون مع بنك CIB، وكل هذه المزايا لا تقدم