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«إيني» تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
شركة بترول - أرشيفية
شركة بترول - أرشيفية
أعلنت شركة "إيني" الإيطالية نجاح شركة "بترول بلاعيم" المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول وبالشراكة معها، في اكتشاف بئر بترولية جديدة في منطقة "أبو رديس سدري" بخليج السويس، بإنتاج مبدئي 5 آلاف برميل نفط يوميا، وذلك بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف جنوب سدري، والذي أعلن عنه في يوليو الماضي. وأوضحت شركة إيني في بيان اليوم الجمعة، أنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم تشغيله من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، لافتة أن إجمالي الاحتياطيات المقدرة في اكتشاف جنوب سدري تبلغ حوالي 200 مليون برميل من النفط.
وأشارت إلى أن شركة بترول بلاعيم وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنى التحتية القائمة في المنطقة المجاورة للبئر، كما سيتم تطبيق هذه الإستراتيجية أيضًا في الأنشطة المستقبلية في منطقة سدري للإسراع بعمليات الاستكشاف ووضع الآبار على الإنتاج.وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت -
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وكالة-فيتش (2)

وكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.7% خلال 2020

توقعت "فيتش سوليوشينز" أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى نموا يصل إلى 5.7% خلال العام المالى الجاري، صعودا من 5.6% فى 2018/2019. وقالت المؤسسة البحثية التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الإئتمانية فى تقرير اليوم الجمعة، إن قرارات البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة، تدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص. وأوضحت أن تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة سوف يساعدان أيضا فى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، مؤكدة أن الحفاظ على استدامة معدلات النمو العالية على المدى المتوسط سيتطلب استمرار مسار الإصلاحات الهيكلية.
عمرو طلعت

مصر تفوز برئاسة اللجنة الفنية للاتصالات والإعلام بالاتحاد الإفريقي

فازت مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي في دورتها الثالثة للفترة (2019- 2021)، بإجماع الأصوات، كما تم انتخاب كل من بوروندي، ومالاوي، وسيراليون أعضاء بالمكتب. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة، الذي افتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، والذي يعقد ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للدورة العادية للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الإفريقي والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.
بورصة

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه من رأسمالها في أسبوع

استقرت مؤشرات البورصة المصرية على مدار الاسبوع الماضي، وأغلق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 عند مستويات 14206 نقطة، مقارنة بـ 14205 نقطة الأسبوع المنقضي، فيما ارتفع سهم البنك التجاري الدولي المسيطر على ثلث الوزن النسبي للمؤشر بـ 0.5% إلى 79.2 جنيه، وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% لينهي تعاملاته عند 530.8 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.56% إلى 1406 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه، منهيا تعاملات الأسبوع عند 713.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 717.9 مليار جنيه.
اتفاقية بين البريد المصري والجامبي

«البريد» توقع اتفاقية تجارة إلكترونية مع دولة جامبيا

التقى عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، فوداي جايس، مدير عام البريد الجامبي، خلال فعاليات اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بسويسرا؛ وذلك بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الجامبي. وأسفر اللقاء عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الإلكترونية بهدف إتاحة فرصة التسوق الإلكتروني لعملاء البريد الجامبي من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة، وأوضح الصغير أن هذا البروتوكول يهدف إلى توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصري والبريد الجامبي.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي: منتدى (أفريقيا ـ روسيا) سيسهم في تعزيز قدرات دول القارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية توصل منتدى (أفريقيا ـ روسيا) الاقتصادي إلى نتائج تسهم في تعزيز قدرات وإمكانات الدول الإفريقية وأولوياتها ومشروعاتها الرائدة، معربا عن تقديره للجانب الروسي لإصراره على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية. وقال الرئيس السيسي ـ في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى (أفريقيا ـ روسيا) الاقتصادي بمدينة سوتشي الروسية ـ "السيد الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، السيدات والسادة.. أود في البداية أن أعرب عن تقديري الخاص للرئيس فلاديمير بوتين، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق، على حفاوة الاستقبال والضيافة، والاهتمام بتعزيز التعاون بين أفريقيا وروسيا".
السيسى-وبوتين (3)

السيسي وبوتين يترأسان الجلسة الافتتاحية لمنتدى "روسيا – أفريقيا"

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لمنتدى "روسيا – أفريقيا" الاقتصادي، بحضور زعماء ومسئولي 43 دولة أفريقية بمدينة سوتشى. ? ويبحث المنتدى آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، والإسكان، والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، والتكنولوجيا النووية واستقلال إفريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك في مجال صناعة الألماس، وبيئة الأعمال، والتحول الرقمي والموارد المعدنية، والزراعة، والنظم الصحية ومساهمة الشباب الروسي والإفريقى في التنمية.
شركات-البترول

«شل» العالمية تحسم الجدل بشأن المتأخرات المصرية

قال جيرالد شوتمان نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة في شل العالمية، إن شركته ليس لها أي مستحقات متأخرة لدى الحكومة المصرية، وإنها تتطلع لبدء العمليات في مناطق امتيازات فازت بها في الآونة الأخيرة بالبلاد خلال النصف الثاني من عام 2020، مضيفا أن شركته تقدمت للمشاركة في مزايدة التنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر التي أعلنت عنها مصر، في مارس الماضي، كما أنها مهتمة بالمشاركة في مزايدة مماثلة في البحر المتوسط من المزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
جمارك

1.4 مليار جنيه إجمالي إيرادات جمارك السخنة في شهر

بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك العين السخنة خلال سبتمبر الماضي حوالي مليار و482 مليونا و536 ألف جنيه. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الإدارة العامة لجمارك السخنة أفرجت عن مشمول 4833 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 13906 حاويات. وأضاف أن أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع "مكونات تكييف - ثلاجات - مراوح - أقمشة -غزول - خيوط"، وقطع غيار أجهزة كهربائية وإكسسوار الهاتف المحمول ولعب أطفال.
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