«إيني» تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

شركة بترول - أرشيفية

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية نجاح شركة "بترول بلاعيم" المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول وبالشراكة معها، في اكتشاف بئر بترولية جديدة في منطقة "أبو رديس سدري" بخليج السويس، بإنتاج مبدئي 5 آلاف برميل نفط يوميا، وذلك بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف جنوب سدري، والذي أعلن عنه في يوليو الماضي. وأوضحت شركة إيني في بيان اليوم الجمعة، أنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم تشغيله من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، لافتة أن إجمالي الاحتياطيات المقدرة في اكتشاف جنوب سدري تبلغ حوالي 200 مليون برميل من النفط.

وأشارت إلى أن شركة بترول بلاعيم وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنى التحتية القائمة في المنطقة المجاورة للبئر، كما سيتم تطبيق هذه الإستراتيجية أيضًا في الأنشطة المستقبلية في منطقة سدري للإسراع بعمليات الاستكشاف ووضع الآبار على الإنتاج.وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت -