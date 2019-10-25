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أسعار هواتف iphone 11 في مصر قبل طرحها رسميًا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
أيفون 11
أيفون 11
في الساعة الأولى من صباح غدًا السبت تحتفل شركة أبل رسميًا ووكيلها في مصر تريد لاين، بطرح أحدث هواتفها في السوق المصري من سلسلة iphone 11 وهي السلسلة التي تم الكشف عنها في سبتمبر الماضي، وبدأت شركة تريد لاين الحجز المسبق للهواتف وأكدت الشركة أن الاقبال كبير على مدار الأيام الماضية، وذلك بسبب الأسعار المناسبة للسوق والمزايا التي تقدمها من تقسيط وتأمين على الشاشة ضد الكسر، ومن المقرر أن يشهد حفل الاطلاق اليوم حضور ممثلين من شركة أبل العالمية وممثلي شركة آراب بيزنس ماشين الوكيل الرسمي لأجهزة أبل بالشرق الأوسط، بجانب قيادات شركة تريد لاين.
وتأتي أسعار هواتف Iphone 11 كالتالي: سعر هاتف iPhone 11 نسخة 64 جيجا 14.999 جنيهسعر هاتف iPhone 11 نسخة 128 جيجا 16.999 جنيهسعر هاتف iPhone 11 Pro نسخة 64 جيجا 22.900 جنيهسعر هاتف iPhone 11 Pro نسخة 256 جيجا 26.400 جنيهسعر هاتف iPhone 11 Pro نسخة 512 جيجا 30.900 جنيهسعر هاتف iPhone 11 Pro Max نسخة
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إيهاب مدحت: لهذه الأسباب أسعار أيفون 11 في مصر أرخص من أوروبا

قال إيهاب مدحت، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تريد لاين"، الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، إن أسعار سلسلة هواتف أيفون 11 في الوقت الحالي أرخص من أسعارها فى دول أوروبا وتقارب أسعار دول المنطقة، ولم تعد هناك فجوة في الأسعار بين مصر ودول الخارج، خاصة بعد اعتياد المستهلك المصري سعر الدولار في السنوات الأربع الماضية، موضحا أن هواتف أيفون 11 تعد أرخص سلسلة طرحتها أبل على مدار السنوات الأخيرة، وأن الضمان الذي يحصل عليه العميل في السوق المصرية ضروري جدا في حالات احتياجه للصيانة.
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بالـY Series| فيفو تكشف عن أول هواتفها الذكية في مصر

أعلنت شركة "فيفو- Vivo" بدء عملياتها التشغيلية رسميًّا في السوق المصري للهواتف الذكية، لتبدأ المسيرة بإطلاق سلسلة هواتف Y Series، أحدث سلسلة من هواتف فيفو الذكية في مصر، مع نية الشركة إطلاق باقة جديدة من المنتجات خلال الفترة المقبلة، وتتواجد Vivo حاليًّا في أكثر من 30 سوقًا حول العالم، وتواصل جهودها للتواجد في أسواق أخرى وتقديم عروضها الفريدة، كما تدعم الشعور بالثقة في النفس والرغبة في التعبير عن الذات بين مزيد من الشباب في جميع أنحاء العالم، من خلال طرح منتجاتها فائقة الجودة وتطبيقاتها التكنولوجية المتطورة.
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جوائز 60 ألف دولار.. تفاصيل مسابقة كأس إفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" مسابقة "كأس افريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية African App Launchpad Cup "، وذلك بالتعاون مع شركة "رايز أب" المجتمع الأكبر لريادة الأعمال بالشرق الأوسط والذي يهدف إلى توصيل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط بمعظم الموارد ذات صلة في جميع أنحاء العالم، وتعد المسابقة هي الأولى من نوعها في قارة افريقيا حيث توفر للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة ورواد الأعمال في مصر و19 دولة افريقية، منصة هامة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم التجارية في مجال التطبيقات والألعاب الإلكترونية.
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