أسعار هواتف iphone 11 في مصر قبل طرحها رسميًا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

أيفون 11

في الساعة الأولى من صباح غدًا السبت تحتفل شركة أبل رسميًا ووكيلها في مصر تريد لاين، بطرح أحدث هواتفها في السوق المصري من سلسلة iphone 11 وهي السلسلة التي تم الكشف عنها في سبتمبر الماضي، وبدأت شركة تريد لاين الحجز المسبق للهواتف وأكدت الشركة أن الاقبال كبير على مدار الأيام الماضية، وذلك بسبب الأسعار المناسبة للسوق والمزايا التي تقدمها من تقسيط وتأمين على الشاشة ضد الكسر، ومن المقرر أن يشهد حفل الاطلاق اليوم حضور ممثلين من شركة أبل العالمية وممثلي شركة آراب بيزنس ماشين الوكيل الرسمي لأجهزة أبل بالشرق الأوسط، بجانب قيادات شركة تريد لاين.

وتأتي أسعار هواتف Iphone 11 كالتالي: سعر هاتف iPhone 11 نسخة 64 جيجا 14.999 جنيهسعر هاتف iPhone 11 نسخة 128 جيجا 16.999 جنيهسعر هاتف iPhone 11 Pro نسخة 64 جيجا 22.900 جنيهسعر هاتف iPhone 11 Pro نسخة 256 جيجا 26.400 جنيهسعر هاتف iPhone 11 Pro نسخة 512 جيجا 30.900 جنيهسعر هاتف iPhone 11 Pro Max نسخة