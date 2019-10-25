«البريد» توقع اتفاقية تجارة إلكترونية مع دولة جامبيا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

اتفاقية البريد المصري

التقى عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، فوداي جايس، مدير عام البريد الجامبي، خلال فعاليات اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بسويسرا؛ وذلك بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الجامبي. وأسفر اللقاء عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الإلكترونية بهدف إتاحة فرصة التسوق الإلكتروني لعملاء البريد الجامبي من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة، وأوضح الصغير أن هذا البروتوكول يهدف إلى توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصري والبريد الجامبي.

وأضاف الصغير أنه يساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وجامبيا للاستفادة من إمكانيات البريد المصري لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية لعملاء البريد الجامبي بجودة عالية وبأسعار تنافسية، موضحا أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي في التجارة الإلكترونية،