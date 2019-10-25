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«البريد» توقع اتفاقية تجارة إلكترونية مع دولة جامبيا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
اتفاقية البريد المصري
اتفاقية البريد المصري
التقى عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، فوداي جايس، مدير عام البريد الجامبي، خلال فعاليات اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بسويسرا؛ وذلك بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الجامبي. وأسفر اللقاء عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الإلكترونية بهدف إتاحة فرصة التسوق الإلكتروني لعملاء البريد الجامبي من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة، وأوضح الصغير أن هذا البروتوكول يهدف إلى توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصري والبريد الجامبي.
وأضاف الصغير أنه يساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وجامبيا للاستفادة من إمكانيات البريد المصري لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية لعملاء البريد الجامبي بجودة عالية وبأسعار تنافسية، موضحا أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي في التجارة الإلكترونية،
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وكالة-فيتش (2)

وكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.7% خلال 2020

توقعت "فيتش سوليوشينز" أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى نموا يصل إلى 5.7% خلال العام المالى الجاري، صعودا من 5.6% فى 2018/2019. وقالت المؤسسة البحثية التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الإئتمانية فى تقرير اليوم الجمعة، إن قرارات البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة، تدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص. وأوضحت أن تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة سوف يساعدان أيضا فى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، مؤكدة أن الحفاظ على استدامة معدلات النمو العالية على المدى المتوسط سيتطلب استمرار مسار الإصلاحات الهيكلية.
عمرو طلعت

مصر تفوز برئاسة اللجنة الفنية للاتصالات والإعلام بالاتحاد الإفريقي

فازت مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي في دورتها الثالثة للفترة (2019- 2021)، بإجماع الأصوات، كما تم انتخاب كل من بوروندي، ومالاوي، وسيراليون أعضاء بالمكتب. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة، الذي افتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، والذي يعقد ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للدورة العادية للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الإفريقي والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.
بورصة

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه من رأسمالها في أسبوع

استقرت مؤشرات البورصة المصرية على مدار الاسبوع الماضي، وأغلق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 عند مستويات 14206 نقطة، مقارنة بـ 14205 نقطة الأسبوع المنقضي، فيما ارتفع سهم البنك التجاري الدولي المسيطر على ثلث الوزن النسبي للمؤشر بـ 0.5% إلى 79.2 جنيه، وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% لينهي تعاملاته عند 530.8 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.56% إلى 1406 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه، منهيا تعاملات الأسبوع عند 713.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 717.9 مليار جنيه.
تسريب-بترول

«إيني» تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية نجاح شركة "بترول بلاعيم" المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول وبالشراكة معها، في اكتشاف بئر بترولية جديدة في منطقة "أبو رديس سدري" بخليج السويس، بإنتاج مبدئي 5 آلاف برميل نفط يوميا، وذلك بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف جنوب سدري، والذي أعلن عنه في يوليو الماضي. وأوضحت شركة إيني في بيان اليوم الجمعة، أنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم تشغيله من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، لافتة أن إجمالي الاحتياطيات المقدرة في اكتشاف جنوب سدري تبلغ حوالي 200 مليون برميل من النفط.
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التجارة-الإلكترونية (3)

Q Emarkets منصة إلكترونية مصرية تلبي احتياجات المنزل

قال هشام الصافي الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة "كيو إي ماركتس Q e-markets"، إن المنصة تستهدف تبسيط عملية شراء الاحتياجات اليومية للمنزل من منتجات بقالة وغيرها من السلع الأساسية، من خلال جمعها في منصة واحدة. وأضاف أن Q e-markets يجمع السوبر ماركت ومحلات البقالة بمختلف فروعها في كل منطقة جغرافية بالقاهرة والجيزة على منصة واحدة، ليتمكن العميل من شراء احتياجاته بضغطة زر، على أن يتم توصيلها له في نفس اليوم وفي غضون دقائق من إتمام عملية الشراء، وأنه يمكن للعميل طلب منتجه من خلال تطبيق الهواتف الذكية على "أندرويد أو ios" أو من خلال الموقع الإلكتروني.
مجلس-النواب

تعطل خطابات البريد المصري في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تعطل النظام الخاص بالخطابات المسجلة بعلم الوصول بالبريد المصري. وقال "فؤاد" إنه في إطار التوجه نحو ميكنة الجهاز الإداري للدولة بمختلف القطاعات الحكومية، وذلك تيسيرا على المواطن المصري وتطوير الجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال البريد المصري ومراكز الخدمات البريدية الخاصة بتقديم الخدمات الحكومية بأسرع وقت وبشكل أكثر دقة وإفادة، فإن هناك تعطل لنظام الخطابات المسجلة المصحوبة بعلم الوصول بالبريد المصري من يوم الأربعاء 19/9/2019، حتى الآن.
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