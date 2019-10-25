رياضة

يوفنتوس يستهدف تكرار تجربة رونالدو الصيف المقبل

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
يستعد يوفنتوس الإيطالي لإبرام صفقة جديدة من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد التعاقد في العام الماضي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد، وذلك بفضل الإيرادات المميزة التي حققها البيانكونيري في الآونة الأخيرة، إلا أن إدارة السيدة العجوز تضع شروطا لتلك الصفقة، وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، لا ينوي يوفنتوس إبرام صفقة مشابهة في كل التفاصيل لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في سن 33 عامًا بمقابل يزيد على 100 مليون يورو.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن النادي ينوي إنفاق الأموال، ولكن في حالة العثور على اللاعب المناسب لارتداء شعار يوفنتوس، وتكون لديه القدرات التي تؤهله للتألق مع السيدة العجوز. وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن هذا اللاعب يجب أن يكون شابا وعلى أعتاب أن يصبح نجمًا، كما يمكن للسيدة العجوز بيعه مستقبلا للاستفادة
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بعد تأجيل الدوري.. فايلر يطير لسويسرا

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يورجن كلوب: لا أعرف ماذا غيرت في ليفربول منذ وصولي

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«أزمة كوكي والحظ والواقعية».. سيميوني يتحدث

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أنطونيو-كونتي

كونتي: يوفنتوس ونابولي الأقرب للتويج بالدوري

علق أنطونيو كونتى المدير الفنى لإنتر ميلان على إمكانية فوز النيراتزوى ببطولة الدورى الإيطالى لهذا الموسم (2019- 2020)، حيث أشار المدرب الإيطالى إلى أن يوفنتوس ونابولى هما الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم. وقال كونتى فى تصريحات عبر موقع كالتشيو ميركاتو عن الأقرب للفوز: "يجب أن نكون واقعيين، يوفنتوس ونابولى ما زالا أقوى من فريقنا". وأَضاف كونتى: "أعتقد أن الإيمان يكلف مشجعي إنتر، يجب أن تكون واقعيًّا، وأن تنظر للحقيقة، بالمقارنة بنا، هناك فريقان فى القمة وهما يوفنتوس ونابولى".
ميسى

ميسي: فكرت في المغادرة.. ورفضي لجريزمان كذب «حوار»

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه فكر في مغادرة النادي الكتالوني، في وقت سابق، كما وضع ميسي النقاط على الحروف بشأن ملفات شائكة، تخص علاقته بكل من أنطوان جريزمان، زميله في الفريق، وإرنستو فالفيردي، المدير الفني، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وعلق الدولي الأرجنتيني على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018. وكشف قائد برشلونة عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (3)

التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
يوفنتوس‎

يوفنتوس يعبر سبال بثنائية ويخطف الصدارة مؤقتًا

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره سبال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل ميراليم بيانيتش الهدف الأول للسيدة العجوز في الدقيقة 45، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني بالدقيقة 78، ليرفع اليوفي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، الذي سيواجه سامبدوريا، مساء اليوم، في المقابل توقف رصيد سبال عند 3 نقاط، في المركز قبل الأخير.
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