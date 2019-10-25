يوفنتوس يستهدف تكرار تجربة رونالدو الصيف المقبل

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

كريستيانو رونالدو

يستعد يوفنتوس الإيطالي لإبرام صفقة جديدة من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد التعاقد في العام الماضي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد، وذلك بفضل الإيرادات المميزة التي حققها البيانكونيري في الآونة الأخيرة، إلا أن إدارة السيدة العجوز تضع شروطا لتلك الصفقة، وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، لا ينوي يوفنتوس إبرام صفقة مشابهة في كل التفاصيل لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في سن 33 عامًا بمقابل يزيد على 100 مليون يورو.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن النادي ينوي إنفاق الأموال، ولكن في حالة العثور على اللاعب المناسب لارتداء شعار يوفنتوس، وتكون لديه القدرات التي تؤهله للتألق مع السيدة العجوز. وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن هذا اللاعب يجب أن يكون شابا وعلى أعتاب أن يصبح نجمًا، كما يمكن للسيدة العجوز بيعه مستقبلا للاستفادة

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن النادي ينوي إنفاق الأموال، ولكن في حالة العثور على اللاعب المناسب لارتداء شعار يوفنتوس، وتكون لديه القدرات التي تؤهله للتألق مع السيدة العجوز.



وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن هذا اللاعب يجب أن يكون شابا وعلى أعتاب أن يصبح نجمًا، كما يمكن للسيدة العجوز بيعه مستقبلا للاستفادة منه ماديا.



وخاض كريستيانو رونالدو هذا الموسم 10 مباريات في جميع المسابقات رفقة يوفنتوس، بواقع 7 لقاءات في الدوري الإيطالي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، كما خاض 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا سجل خلالها هدفا وحيدا.



يذكر أن كريستيانو رونالدو تمكن من التتويج بلقبين مع يوفنتوس الموسم الماضي، من خلال الفوز بالدوري الإيطالي إلى جانب السوبر الإيطالي.