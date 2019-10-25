رياضة

أسامة خليل: السوشيال ميديا تحكم بعض مجالس الأندية

تحرير:كريم مليم ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
أسامة خليل
أسامة خليل
يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أن بعض المسؤولين الموجودين على مقاعد المسؤولية في الأندية ليسوا على قدر المسؤولية، كما أنهم غير مدركين أولويات المرحلة، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار". وقال أسامة خليل: "هل المرحلة أولويتها أن نعلي شأن كرة القدم، والتناحر عليها! البعض ليس همه إلا أن يرضي جماهيره، ولا ينظر إلى الظروف المحيطة، لكنه حريص على إرضاء جماهيره والخوف على مقعده في مجالس الإدارات، لأنهم يعتقدون أن الجمهور هو الذي يأتي بهم في مجالس الأندية".
وواصل الكاتب الصحفي: "وهذا ما يجعلهم مرتبكين في اتخاذ القرارات، وبعضهم من المفترض أنه يمتلك من الحصافة أن يدرك ذلك، لكن حلاوة الكرسي تجعله يتجاهل المصالح الأخرى". وأردف أسامة خليل: "المدرجات خالية من الجماهير منذ عام 2013، ومن المفترض أن مجالس إدارات الأندية تجلس على مقاعدها وهى مستريحة، لأنه لا يوجد
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بعد تأجيل الدوري.. فايلر يطير لسويسرا

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يورجن كلوب: لا أعرف ماذا غيرت في ليفربول منذ وصولي

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أسامة خليل: السوشيال ميديا غول يهدد كرة القدم

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل إن السوشيال ميديا خطر على كرة القدم والسلام الاجتماعي، كما أنها تدمر الحياة الاجتماعية والسياسية، لأننا لم نتعود عليها، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار". وواصل أسامة خليل: "ثقافة المجتمع المصري وتعليمه لم يصلا إلى مرحلة التعامل مع هذه الوسائل، خصوصًا أنها أثرت فى السياسة الأمريكية والناخب الأمريكي في 2016، فتخيل في مصر ماذا ستُحدث؟! وإذا كانت مجتمعات متطورة مثل أمريكا وقعت فريسة لهذا الغول والوحش (السوشيال ميديا)، فماذا تستطيع أن تفعل دول نامية أو ثقافتها لم تصل لهذه الدرجة! بالتأكيد ستنهار".
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مرتضى: لسنا طرفا في أزمة الأهلي ولن نتضرر من أي قرار

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من جانب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد زيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "وزير الشباب والرياضة زار محمود الخطيب بوصفه رئيس النادي الأهلي، والزيارة المنزلية للظروف الصحية التي يمر بها الخطيب، والتي تحتم عليه الوجود ببيته لمدة أسبوعين، وأشرف صبحي تحدث معي وطلب زيارتي، وأنا لست غاضبا من ذهاب وزير الشباب والرياضة إلى الخطيب فهو له حرية الرأي في حل أي خلاف أو أزمة".
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اتحاد الكرة يؤجل الرد على بيان الأهلي بشأن القمة

اتفق مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل الاجتماع، الذي كان مقررًا عقده اليوم للرد على بيان الأهلي، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الاتحاد صباح اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية قرروا تأجيل الاجتماع لحين عودة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة، من أمريكا يوم الثلاثاء المقبل، ويكتفي أعضاء اللجنة بجلسة ودية اليوم في مقر الجبلاية لمناقشة الموقف، وكان مصدر بالاتحاد كشف عن أن اللجنة الخماسية استقرت على إصدار بيان، ردا على بيان الأهلي، بشأن أزمة تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.
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أيمن يونس يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تأجيل القمة

فتح أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق والمحلل الرياضي، النار على اتحاد الكرة، وذلك بعد أن أعلن "الجبلاية" تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز، قبل تأجيلها بشكل رسمي. وحاول اتحاد الكرة إنقاذ المباراة من التأجيل، بطلب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقامتها بدون جمهور، لكن جاء رفض الأمن ليحسم الأمر ويتم تأجيل المواجهة لموعد سيحدد لاحقا.
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