أسامة خليل: السوشيال ميديا تحكم بعض مجالس الأندية

تحرير:كريم مليم ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

أسامة خليل

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أن بعض المسؤولين الموجودين على مقاعد المسؤولية في الأندية ليسوا على قدر المسؤولية، كما أنهم غير مدركين أولويات المرحلة، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار". وقال أسامة خليل: "هل المرحلة أولويتها أن نعلي شأن كرة القدم، والتناحر عليها! البعض ليس همه إلا أن يرضي جماهيره، ولا ينظر إلى الظروف المحيطة، لكنه حريص على إرضاء جماهيره والخوف على مقعده في مجالس الإدارات، لأنهم يعتقدون أن الجمهور هو الذي يأتي بهم في مجالس الأندية".

وواصل الكاتب الصحفي: "وهذا ما يجعلهم مرتبكين في اتخاذ القرارات، وبعضهم من المفترض أنه يمتلك من الحصافة أن يدرك ذلك، لكن حلاوة الكرسي تجعله يتجاهل المصالح الأخرى". وأردف أسامة خليل: "المدرجات خالية من الجماهير منذ عام 2013، ومن المفترض أن مجالس إدارات الأندية تجلس على مقاعدها وهى مستريحة، لأنه لا يوجد