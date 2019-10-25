مارادونا يهنئ ميرتينز بتحطيم رقمه القياسي

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

دييجو أرماندو مارادونا

أشاد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، بالإنجاز الذي حققه مهاجم نابولي الإيطالي، البلجيكي درايس ميرتينز، بعدما تخطى عدد الأهداف التي سجلها مارادونا مع فريق الجنوب الإيطالي، ووصل ميرتينز بهدفيه في شباك سالزبورج النمساوي إلى الهدف رقم 116 في تاريخه مع نابولي، متخطيا رقم مارادونا الذي سجل 115 هدفا، وقال مارادونا في تصريحات لصحيفة "كوريري ديللو سبورت": "بالنسبة لي لم تكن خيبة أمل، في الحقيقة لقد صفقت لميرتينز بعدما سجل أمام سالزبورج، فكرت فقط في نابولي وبالتأكيد لم أفكر في نفسي".

وأضاف: "أشاهد كل مباريات نابولي، خاصة التي يلعبونها في دوري أبطال أوروبا، مباراتهم ضد سالزبورج كانت مثيرة، ليست جميلة لكنها جيدة بما يكفي، لأنه عندما تفوز يكون ذلك أمرًا رائعا". وتابع: "ميرتينز ولد ليكون مهاجمًا، لكنه لم يكن يعلم، أهدافه كلها لا يسجلها شخص لا يلعب كمهاجم". وعن بقاء ميرتينز من عدمه،

وأضاف: "أشاهد كل مباريات نابولي، خاصة التي يلعبونها في دوري أبطال أوروبا، مباراتهم ضد سالزبورج كانت مثيرة، ليست جميلة لكنها جيدة بما يكفي، لأنه عندما تفوز يكون ذلك أمرًا رائعا".



وتابع: "ميرتينز ولد ليكون مهاجمًا، لكنه لم يكن يعلم، أهدافه كلها لا يسجلها شخص لا يلعب كمهاجم".



وعن بقاء ميرتينز من عدمه، صرح مارادونا: "أود أن أفعل شيئا كي لا يغادر ميرتينز، إذا كان من حق للاعب المحترف فى أن يبحث عن راتب أفضل، فإنه أيضا من حقه أن يعلم كيف سيكون محبوبا في مكان آخر من العالم، ومحترما ومهما كما يشعر حاليا في نابولي".



وأردف: "لذلك، عزيزي رئيس نابولي، لا تدعه يرحل، إنه فوق الثلاثين من عمره لكنه يركض ويلعب ويسجل أهدافا بطاقة وحماس اللاعب الشاب".