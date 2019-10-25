ضمن احتفالات الثقافة.. ماتيوس الموسيقية في أوبرا القاهرة والإسكندرية

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

أوبرا الإسكندرية

تتواصل احتفالات الثقافة بعام "مصر - فرنسا" التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتستمر طوال 2019، حيث أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فى يناير الماضى برنامجا من الانشطة التبادلية فى مختلف مجالات الفنون والآداب تبرز ملامح من الحضارة الفكرية فى المجتمعين المصرى والفرنسى. وفى إطار الفعاليات تستقبل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلين بالقاهرة والإسكندرية لفرقة ماتيوس الموسيقية بقيادة المايسترو جون كريستوف سبينوزى وذلك فى الثامنة مساء الأحد 27أاكتوبر على المسرح الكبير ومساء الثلاثاء 29 أكتوبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات العالمية الكلاسيكية والمعاصرة الى جانب عدد من اعمال التراث الموسيقى المصرى والعربى منها مقتطفات من تتويج بوبيه - صلاة الغروب – رثاء الحورية لـ كلاوديو مونتفري ، مختارات من نيسي دومنيوس لـ انطونيو فيفالدي ، اغنية تقليدية قبرصية، اسكاليه لحمزة علاء الدين، شد الحزام لسيد