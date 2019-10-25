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ضمن احتفالات الثقافة.. ماتيوس الموسيقية في أوبرا القاهرة والإسكندرية

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
تتواصل احتفالات الثقافة بعام "مصر - فرنسا" التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتستمر طوال 2019، حيث أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فى يناير الماضى برنامجا من الانشطة التبادلية فى مختلف مجالات الفنون والآداب تبرز ملامح من الحضارة الفكرية فى المجتمعين المصرى والفرنسى. وفى إطار الفعاليات تستقبل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلين بالقاهرة والإسكندرية لفرقة ماتيوس الموسيقية بقيادة المايسترو جون كريستوف سبينوزى وذلك فى الثامنة مساء الأحد 27أاكتوبر على المسرح الكبير ومساء الثلاثاء 29 أكتوبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".
يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات العالمية الكلاسيكية والمعاصرة الى جانب عدد من اعمال التراث الموسيقى المصرى والعربى منها مقتطفات من تتويج بوبيه - صلاة الغروب – رثاء الحورية لـ كلاوديو مونتفري ، مختارات من نيسي دومنيوس لـ انطونيو فيفالدي ، اغنية تقليدية قبرصية، اسكاليه لحمزة علاء الدين، شد الحزام لسيد
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تامر-عاشور

بسبب الأمطار.. تأجيل حفل تامر عاشور وأدهم سليمان

قررت شركة "إكس جينريشن إيجيبت" تأجيل حفل النجم تامر عاشور، المقرر إقامته يوم 25 من أكتوبر الجاري، بنادي ايروسبورت بطريق المطار، وذلك بمشاركة الفنان أدهم سليمان، والفنانة الجزائرية هنادي، والدى جى رامى بلازن، لتصبح يوم 8 من نوفمبر المقبل، نظرا لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تستمر حتى يوم الجمعة المقبل. ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة.
عمرو-مصطفى

عمرو مصطفى يكشف سر أغنية «سلمى» في ألبومه الجديد

كشف الفنان عمرو مصطفى أن أغنية سلمى التي تم إطلاقها مؤخرا في أحدث ألبوماته "لعبت مع الأسد" هي إهداء خاص لابنته سلمى. الأغنية من كلمات المستشار تركى آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى، ومن توزيع الموزع الموسيقي العالمي ريهاب- R3HAB. ومن كلمات الأغنية "سلمى من عيون الناس، سلمى عقد ورد وماس، أحلى ما شافت عيوني.. خدتي عقلي خلاص، يللي بيكي الجمال يتقاس"، الألبوم من كلمات ورؤية فنية للمستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى وإنتاج شركة فيولين، وتم طرح الألبوم منذ أيام قليلة، وتخطت مشاهدات الألبوم عبر يوتيوب أكثر من 7 ملايين مشاهدة.
حمو-بيكا

«هكسرهالك».. حمو بيكا يقتحم نقابة الموسيقيين ويهدد هاني شاكر

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، اليوم الأحد، مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها المطرب هاني شاكر، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه، للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي في دمياط، المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري. وتأتي تصرفات مغني المهرجانات الشعبية، بعد رسوبه في امتحان عضوية نقابة الموسيقيين، والكتابة على الاستمارة الخاصة به بـ"لا يصلح"، إذ وقع عليها أعضاء اللجنة المكونة من الموسيقار حلمي بكر، ومحمد أبو اليزيد، وأحمد رمضان، ومحمد عبدالستار، والدكتور عاطف إمام، والمطرب خالد بيومي، ومنصور هندي.
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