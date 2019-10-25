جريمة

ضبط 3 أطنان جبن رومي فاسدة داخل مصنع بأكتوبر

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
جبن رومي
جبن رومي
جهود متواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، للتصدي لقضايا الغش التجاري، وضبط أصحاب المصانع غير المرخصة التي تطرح مواد وسلعا غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلين زيادة إقبال جمهور المستهلكين على شرائها؛ بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، معرضين حياة المواطنين للخطر، حيث وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بأن مالك مصنع منتجات ألبان، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بصدد طرح كميات من "الجبن الرومي" مجهولة المصدر، للبيع.
عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية المصنع وأمكن ضبط المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المواد الغذائية ومنتجات الألبان، بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، وفى حيازته 3.465 طن جبن رومى معبأة داخل شكائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، واستخدام خامات مجهولة المصدر فى عمليات
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جمارك (2)

أمن المنافذ يضبط 10 قضايا تهريب بـ1.7 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 10 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – مفروشات – مجارى ستائر معدنية – لوحات إعلانات ضوئية – كشافات كهربائية متنوعة - مستحضرات تجميل – قطع غيار – خراطيم – سجائر – تيل فرامل – فحم – معسل).
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ليلة سقوط جواهرجي «نصاب» في مصر الجديدة

ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المصوغات والمشغولات الذهبية، إذ تبلّغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبَل مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المجوهرات والفضيات بمنطقة مصر الجديدة، والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركتهم فى تجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات وإنشاء سلسلة من المحلات لذات التجارة مقابل أرباح شهرية يتحصلون عليها.
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الداخلية تداهم بؤر الكيف بقرية الزوامل في الشرقية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة استهدفت قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، وألقت القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية بحوزتهم كمية من مخدرَي الهيروين والبانجو، وأقراص مخدرة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين فى المواد المخدرة، وشارك في الحملة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية للقطاع، اللواء علاء الدين سليم.
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رفع 130 طن قمامة من شوارع أكتوبر خلال 24 ساعة

«تحقيق مبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال» هو الرسالة والتوجيه المستمر من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه، الأمر الذي ترجمته مديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، بتكثيف الحملات التفتيشية بحثًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع من خلال جهود إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختلفة بدوائر الأقسام المختصة، فى رفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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مباحث التموين تداهم مصنعا مخالفا لتعبئة السكر

أعد رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدار الساعة؛ لضبط الأسواق، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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مباحث التموين تحذر عشاق «حلويات اللحوم» بالجيزة

داهمت مأمورية من إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة ثلاجة لحوم لاتهام مالكها بتجميع كميات كبيرة من أحشاء حيوانية فاسدة، فقد وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع أكدتها التحريات مفادها قيام "عمرو.م.د" صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة بتجميع كميات كبيرة من مقطعات اللحوم وأحشاء الحيوانات المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلا زيادة إقبال المواطنين علي تلك الأصناف وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسببة أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.
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مباحث التموين تضبط 8 قضايا غش تجاري في الجيزة

حملات مستمرة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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مباحث التموين تتصدى لقضايا الغش التجاري في الجيزة

نفذ رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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