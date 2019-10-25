ضبط 3 أطنان جبن رومي فاسدة داخل مصنع بأكتوبر

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

جبن رومي

جهود متواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، للتصدي لقضايا الغش التجاري، وضبط أصحاب المصانع غير المرخصة التي تطرح مواد وسلعا غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلين زيادة إقبال جمهور المستهلكين على شرائها؛ بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، معرضين حياة المواطنين للخطر، حيث وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بأن مالك مصنع منتجات ألبان، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بصدد طرح كميات من "الجبن الرومي" مجهولة المصدر، للبيع.

عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية المصنع وأمكن ضبط المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المواد الغذائية ومنتجات الألبان، بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، وفى حيازته 3.465 طن جبن رومى معبأة داخل شكائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، واستخدام خامات مجهولة المصدر فى عمليات

عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية المصنع وأمكن ضبط المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المواد الغذائية ومنتجات الألبان، بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، وفى حيازته 3.465 طن جبن رومى معبأة داخل شكائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، واستخدام خامات مجهولة المصدر فى عمليات التصنيع طبقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلا الغش والتدليس لجمهور المستهلكين.



يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.



