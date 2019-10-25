جريمة

الداخلية تداهم بؤر الكيف بقرية الزوامل في الشرقية

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة استهدفت قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، وألقت القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية بحوزتهم كمية من مخدرَي الهيروين والبانجو، وأقراص مخدرة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين فى المواد المخدرة، وشارك في الحملة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية للقطاع، اللواء علاء الدين سليم.
التحريات رصدت نشاط المتهمين في الاتجار فى المواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائهم، وأمكن الوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، تم استهداف هذه العناصر، وأمكن ضبط عاطلين يقيمان بقرية الزوامل
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أمن المنافذ يضبط 10 قضايا تهريب بـ1.7 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 10 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – مفروشات – مجارى ستائر معدنية – لوحات إعلانات ضوئية – كشافات كهربائية متنوعة - مستحضرات تجميل – قطع غيار – خراطيم – سجائر – تيل فرامل – فحم – معسل).
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ليلة سقوط جواهرجي «نصاب» في مصر الجديدة

ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المصوغات والمشغولات الذهبية، إذ تبلّغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبَل مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المجوهرات والفضيات بمنطقة مصر الجديدة، والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركتهم فى تجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات وإنشاء سلسلة من المحلات لذات التجارة مقابل أرباح شهرية يتحصلون عليها.
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ضبط 3 أطنان جبن رومي فاسدة داخل مصنع بأكتوبر

جهود متواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، للتصدي لقضايا الغش التجاري، وضبط أصحاب المصانع غير المرخصة التي تطرح مواد وسلعا غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلين زيادة إقبال جمهور المستهلكين على شرائها؛ بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، معرضين حياة المواطنين للخطر، حيث وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بأن مالك مصنع منتجات ألبان، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بصدد طرح كميات من "الجبن الرومي" مجهولة المصدر، للبيع.
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رفع 130 طن قمامة من شوارع أكتوبر خلال 24 ساعة

«تحقيق مبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال» هو الرسالة والتوجيه المستمر من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه، الأمر الذي ترجمته مديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، بتكثيف الحملات التفتيشية بحثًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع من خلال جهود إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختلفة بدوائر الأقسام المختصة، فى رفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار بالسحر والجمال

مداهمات عدة، وموجهات مستمرة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية تتخذ منطقة السحر والجمال وكرا للاختباء بعيدا عن ملاحقات الأمن، ونقطة انطلاق ترويج المواد المخدرة والأسلحة عل عملائهم، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة، فقد تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الشرقية والإسماعيلية والقليوبية) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة قوات الأمن وقوات الأمن المركزى لاستهداف تلك العناصر.
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إحباط تهريب بضائع بمليون جنيه عبر المنافذ الجمركية

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات – سماعات هاتف محمول – أجهزة راوتر – هارد حاسب آلي – سجائر إلكترونية – لوازم أعمال تشطيب ودهانات).
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جثة قتيلة داخل جوال تثير الذعر في الحوامدية

ساعات قليلة مرت على اكتشاف رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور جثة مُسن دُفنت في مقبرة أسمنتية أسفل سرير نجله الشاب صاحب الـ30 سنة، حتى سجلت أوراق التحقيق جريمة قتل يكسوها الغموض، حيث عثر رجال الشرطة على جوال ملقى برشاح قرية "أم خنان" بدائرة مركز الحوامدية جنوب المحافظة، بداخله جثة ربة منزل مقتولة ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار طعنات متفرقة بالجسم، ما أثار حالة من الخوف والذعر بين قاطني المنطقة، خاصة العاملين في الزراعة وسكان المنازل المتاخمة لمكان العثور على الجثة.
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كلمة السر بلقاس.. سقوط 3 تجار مخدرات بينهم سيدتان

حملة تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الاتجار في المواد المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائهم بمحافظة الدقهلية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
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