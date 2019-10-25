الداخلية تداهم بؤر الكيف بقرية الزوامل في الشرقية

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

قوات الشرطة

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة استهدفت قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، وألقت القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية بحوزتهم كمية من مخدرَي الهيروين والبانجو، وأقراص مخدرة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين فى المواد المخدرة، وشارك في الحملة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية للقطاع، اللواء علاء الدين سليم.

التحريات رصدت نشاط المتهمين في الاتجار فى المواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائهم، وأمكن الوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، تم استهداف هذه العناصر، وأمكن ضبط عاطلين يقيمان بقرية الزوامل

التحريات رصدت نشاط المتهمين في الاتجار فى المواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائهم، وأمكن الوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، تم استهداف هذه العناصر، وأمكن ضبط عاطلين يقيمان بقرية الزوامل بدائرة مركز شرطة بلبيس، حال وجودهما فى مسكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 200 جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلوجرام– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).



كما أمكن ضبط سيدة مقيمة بقرية الزوامل بدائرة مركز شرطة بلبيس، فى مسكنها وبحوزتها 120 قرصا مخدرا، ومبلغ مالي وهاتف محمول، واعترفت بنشاطها الإجرامى وحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار.



