رياضة

أسامة خليل: السوشيال ميديا غول يهدد كرة القدم

تحرير:كريم مليم ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
أسامة خليل
أسامة خليل
قال الكاتب الصحفي أسامة خليل إن السوشيال ميديا خطر على كرة القدم والسلام الاجتماعي، كما أنها تدمر الحياة الاجتماعية والسياسية، لأننا لم نتعود عليها، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار". وواصل أسامة خليل: "ثقافة المجتمع المصري وتعليمه لم يصلا إلى مرحلة التعامل مع هذه الوسائل، خصوصًا أنها أثرت فى السياسة الأمريكية والناخب الأمريكي في 2016، فتخيل في مصر ماذا ستُحدث؟! وإذا كانت مجتمعات متطورة مثل أمريكا وقعت فريسة لهذا الغول والوحش (السوشيال ميديا)، فماذا تستطيع أن تفعل دول نامية أو ثقافتها لم تصل لهذه الدرجة! بالتأكيد ستنهار".
وأردف "خليل": "السوشيال ميديا لم تتمكن من السيطرة على مشكلات الحياة اليومية، مثل ارتفاع تكاليف الحياة والبنزين، إذ إن المجتمع عقب ثورتين يحتاج للراحة، ولذلك فالسوشيال ميديا لم تجد مدخلا سوى الكرة، لأنها ما زالت هى المنفذ الوحيد للشعب المصري وللعالم كله". واستكمل: "يجب أن ندرك أن حالة التعصب ما زالت
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بعد تأجيل الدوري.. فايلر يطير لسويسرا

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أخذ فترة راحة والسفر رفقة أسرته إلى سويسرا، وذلك في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي يقودها شوقي غريب، وتقام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. ويستعد الأهلي لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
يورجن كلوب

يورجن كلوب: لا أعرف ماذا غيرت في ليفربول منذ وصولي

أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، انبهاره بمستوى أليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، للحديث عن مواجهة توتنهام هوتسبير. وتحدث كلوب عن موقف توتنهام، قائلا: "لا يمكنني الحكم، هذا هو حال كرة القدم، لكنهم لم ينسوا كيفية لعب كرة القدم، هذه مباراة بين فريقين جيدين للغاية، ولن ندخل المباراة بثقة، فهم من فرق القمة وعلينا احترامهم، يمكن لتوتنهام تقديم مباراة كبيرة، ولا يمكنني قول شيء عن موقف توتنهام، فبعد نهائي كييف، لم نفكر فى أننا لا يمكننا الفوز باللقب (دوري أبطال أوروبا)، فكرنا فقط في ضرورة المحاولة من جديد".
دييجو-سيميوني (1)

«أزمة كوكي والحظ والواقعية».. سيميوني يتحدث

حث دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، جماهير فريقه على الالتفاف حول الفريق وتغليب مصلحته، وذلك على وقع صافرات الاستهجان التي نالت من قائد الفريق "كوكي" مؤخرا. وقال سيميوني: "أطلقوا صافرات الاستهجان ضدي ذات مرة في فيسينتي كالديرون، لأنني لم أكن ألعب بشكل جيد، والناس تحكم بشكل فوري وتعبر عما تراه وتشعر به عندما تعتاد شيئا ما، ترغب في أن تتجاوزه، ولهذا يجب علينا أن نبذل المزيد من الجهد لكي نتجاوز صافرات الاستهجان، وهذا ما يتعين على الجميع أن يفعله. اللاعبون والجماهير والنادي والمدرب، عندما تكون أرجلنا الأربع قوية، حينئذ يمكننا أن نكون أفضل".
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مجلس-ادارة-الاهلى‎

أسامة خليل: إدارة الأهلي لا تستحق الوجود في مكانها

أشار الكاتب الصحفي أسامة خليل إلى أن اتحاد الكرة يحكم بالتوازنات في الكثير من الأحيان، مشددا على أن تأجيل الدوري جاء بلا داعٍ، ومضيفا أن مجلس الأهلي بنى قراره في الأزمة الأخيرة على معلومات غير صحيحة. وقال أسامة خليل: "الخطيب حين تحدث في البيان الأخير، قال إن اجتماعه مع وزير الرياضة صحّح المعلومات المغلوطة التي تداولتها وسائل الإعلام، على الرغم من أنه لم يخرج أحد ليقول إن الزمالك هو السبب في التأجيل، أو إن اتحاد الكرة تواطأ مع الزمالك ضد الأهلي، لكن الجميع قال حينها إن الأمن هو من طالب بالتأجيل".
أسامة خليل (4)

أسامة خليل: السوشيال ميديا تحكم بعض مجالس الأندية

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أن بعض المسؤولين الموجودين على مقاعد المسؤولية في الأندية ليسوا على قدر المسؤولية، كما أنهم غير مدركين أولويات المرحلة، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار". وقال أسامة خليل: "هل المرحلة أولويتها أن نعلي شأن كرة القدم، والتناحر عليها! البعض ليس همه إلا أن يرضي جماهيره، ولا ينظر إلى الظروف المحيطة، لكنه حريص على إرضاء جماهيره والخوف على مقعده في مجالس الإدارات، لأنهم يعتقدون أن الجمهور هو الذي يأتي بهم في مجالس الأندية".
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

مرتضى: لسنا طرفا في أزمة الأهلي ولن نتضرر من أي قرار

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من جانب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد زيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "وزير الشباب والرياضة زار محمود الخطيب بوصفه رئيس النادي الأهلي، والزيارة المنزلية للظروف الصحية التي يمر بها الخطيب، والتي تحتم عليه الوجود ببيته لمدة أسبوعين، وأشرف صبحي تحدث معي وطلب زيارتي، وأنا لست غاضبا من ذهاب وزير الشباب والرياضة إلى الخطيب فهو له حرية الرأي في حل أي خلاف أو أزمة".
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اتحاد الكرة يؤجل الرد على بيان الأهلي بشأن القمة

اتفق مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل الاجتماع، الذي كان مقررًا عقده اليوم للرد على بيان الأهلي، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الاتحاد صباح اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية قرروا تأجيل الاجتماع لحين عودة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة، من أمريكا يوم الثلاثاء المقبل، ويكتفي أعضاء اللجنة بجلسة ودية اليوم في مقر الجبلاية لمناقشة الموقف، وكان مصدر بالاتحاد كشف عن أن اللجنة الخماسية استقرت على إصدار بيان، ردا على بيان الأهلي، بشأن أزمة تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.
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