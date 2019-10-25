أسامة خليل: السوشيال ميديا غول يهدد كرة القدم

تحرير:كريم مليم ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

أسامة خليل

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل إن السوشيال ميديا خطر على كرة القدم والسلام الاجتماعي، كما أنها تدمر الحياة الاجتماعية والسياسية، لأننا لم نتعود عليها، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار". وواصل أسامة خليل: "ثقافة المجتمع المصري وتعليمه لم يصلا إلى مرحلة التعامل مع هذه الوسائل، خصوصًا أنها أثرت فى السياسة الأمريكية والناخب الأمريكي في 2016، فتخيل في مصر ماذا ستُحدث؟! وإذا كانت مجتمعات متطورة مثل أمريكا وقعت فريسة لهذا الغول والوحش (السوشيال ميديا)، فماذا تستطيع أن تفعل دول نامية أو ثقافتها لم تصل لهذه الدرجة! بالتأكيد ستنهار".

وأردف "خليل": "السوشيال ميديا لم تتمكن من السيطرة على مشكلات الحياة اليومية، مثل ارتفاع تكاليف الحياة والبنزين، إذ إن المجتمع عقب ثورتين يحتاج للراحة، ولذلك فالسوشيال ميديا لم تجد مدخلا سوى الكرة، لأنها ما زالت هى المنفذ الوحيد للشعب المصري وللعالم كله". واستكمل: "يجب أن ندرك أن حالة التعصب ما زالت

وأردف "خليل": "السوشيال ميديا لم تتمكن من السيطرة على مشكلات الحياة اليومية، مثل ارتفاع تكاليف الحياة والبنزين، إذ إن المجتمع عقب ثورتين يحتاج للراحة، ولذلك فالسوشيال ميديا لم تجد مدخلا سوى الكرة، لأنها ما زالت هى المنفذ الوحيد للشعب المصري وللعالم كله".



واستكمل: "يجب أن ندرك أن حالة التعصب ما زالت موجودة في كرة القدم وداخل نفس المواطن، إذن فالسوشيال ميديا تقدر على أن تدخل من هذا الجانب، فهى تبدأ بتضخيم ذلك التعصب ثم تستغل الأحداث أو ما بعدها".



وأتم: "حدث استغلال للمدرجات في الفترات القليلة التي كان الجمهور حاضرا في المدرجات، ويجب على الجماهير أن توجه نفسها، خصوصًا حين يتم عزف السلام الجمهوري، فيجب أن تقف الجماهير احتراما له، ولو لم تقف فإن هناك مشكلة في الانتماء؛ لذلك أين مسؤولية الأندية؟! إن القيادة الواعية يجب أن توعي جماهيرها".