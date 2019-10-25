سترلينج لاعب الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

رحيم سترلينج

حصد المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد العرض المميز الذي قدمه في قيادة مانشستر سيتي للفوز على أتالانتا الإيطالي بنتيجة 5-1، مسجلًا الهاتريك في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، وتفوق سترلينج في الفوز بالجائزة على النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي سجل هاتريك هو الآخر في فوز باريس سان جيرمان خارج ميدانه على كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة.

كما تفوق سترلينج على النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي تمكن من قيادة يوفنتوس للفوز على لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 2-1 على ملعب أليانز ستاديوم، بعد تأخر السيدة العجوز بهدف في الدقائق الـ75 الأولى من المباراة. وتفوق سترلينج أيضًا على مواطنه الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين، الذي سجل هدفين في فوز

كما تفوق سترلينج على النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي تمكن من قيادة يوفنتوس للفوز على لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 2-1 على ملعب أليانز ستاديوم، بعد تأخر السيدة العجوز بهدف في الدقائق الـ75 الأولى من المباراة.



وتفوق سترلينج أيضًا على مواطنه الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين، الذي سجل هدفين في فوز ليفربول خارج ميدانه على جينك البلجيكي بنتيجة 4-1.



يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من دينمو زغرب وأتالانتا، إضافة إلى شاختار دونيتسك.



وبات مانشستر سيتي قريبا للغاية من التأهل إلى دور الـ16، في المسابقة الأوروبية التي ودعها الموسم الماضي من ربع النهائي على يد توتنهام.