رياضة

سترلينج لاعب الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م
رحيم سترلينج
رحيم سترلينج
حصد المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد العرض المميز الذي قدمه في قيادة مانشستر سيتي للفوز على أتالانتا الإيطالي بنتيجة 5-1، مسجلًا الهاتريك في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، وتفوق سترلينج في الفوز بالجائزة على النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي سجل هاتريك هو الآخر في فوز باريس سان جيرمان خارج ميدانه على كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة.
كما تفوق سترلينج على النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي تمكن من قيادة يوفنتوس للفوز على لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 2-1 على ملعب أليانز ستاديوم، بعد تأخر السيدة العجوز بهدف في الدقائق الـ75 الأولى من المباراة. وتفوق سترلينج أيضًا على مواطنه الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين، الذي سجل هدفين في فوز
اقرأ المزيد
فايلر

بعد تأجيل الدوري.. فايلر يطير لسويسرا

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أخذ فترة راحة والسفر رفقة أسرته إلى سويسرا، وذلك في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي يقودها شوقي غريب، وتقام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. ويستعد الأهلي لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
يورجن كلوب

يورجن كلوب: لا أعرف ماذا غيرت في ليفربول منذ وصولي

أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، انبهاره بمستوى أليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، للحديث عن مواجهة توتنهام هوتسبير. وتحدث كلوب عن موقف توتنهام، قائلا: "لا يمكنني الحكم، هذا هو حال كرة القدم، لكنهم لم ينسوا كيفية لعب كرة القدم، هذه مباراة بين فريقين جيدين للغاية، ولن ندخل المباراة بثقة، فهم من فرق القمة وعلينا احترامهم، يمكن لتوتنهام تقديم مباراة كبيرة، ولا يمكنني قول شيء عن موقف توتنهام، فبعد نهائي كييف، لم نفكر فى أننا لا يمكننا الفوز باللقب (دوري أبطال أوروبا)، فكرنا فقط في ضرورة المحاولة من جديد".
دييجو-سيميوني (1)

«أزمة كوكي والحظ والواقعية».. سيميوني يتحدث

حث دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، جماهير فريقه على الالتفاف حول الفريق وتغليب مصلحته، وذلك على وقع صافرات الاستهجان التي نالت من قائد الفريق "كوكي" مؤخرا. وقال سيميوني: "أطلقوا صافرات الاستهجان ضدي ذات مرة في فيسينتي كالديرون، لأنني لم أكن ألعب بشكل جيد، والناس تحكم بشكل فوري وتعبر عما تراه وتشعر به عندما تعتاد شيئا ما، ترغب في أن تتجاوزه، ولهذا يجب علينا أن نبذل المزيد من الجهد لكي نتجاوز صافرات الاستهجان، وهذا ما يتعين على الجميع أن يفعله. اللاعبون والجماهير والنادي والمدرب، عندما تكون أرجلنا الأربع قوية، حينئذ يمكننا أن نكون أفضل".
اقرأ المزيد من الأخبار
رحيم-سترلينج (1)

نجم مانشستر سيتي: ليونيل ميسي واحد فقط

كشف الإنجليزي رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، أنه يحتاج لتسجيل 60 هدفًا سنويا على مدار 15 موسمًا لتتم مقارنته بالثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وقال سترلينج: "ميسي واحد فقط، أحتاج لتسجيل 50-60 هدفا سنويا لمدة 15 عامًا حتى يمكننا التحدث عن تلك المقارنة، لا تتحدث معي عن رونالدو وميسي، ولا أقول إنني لا أستطيع فعل ذلك الأمر، أتطور وأُحسن من نفسي وأرقامي كل عام، وإذا كنت تقصد في غضون 10 أو 15 عامًا سأفعل مثلهما فأنت مُحق، ولكنني ما زلت في الأيام الأولى".
دورى-ابطال-اوروبا

ريال مدريد في مهمة شاقة بدوري الأبطال اليوم

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء من خلال مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي التركي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ويتذيل ريال مدريد الترتيب برصيد نقطة واحدة مناصفة مع الفريق التركي، إلا أن جالطة سراي يتفوق بفارق الأهداف، وضمن مباريات نفس المجموعة يرحل باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 6 نقاط لمواجهة كلوب بروج الثاني برصيد نقطتين الساعة التاسعة أيضًا.
رحيم-سترلينج (1)

السيتي يسعى لقطع الطريق على ريال مدريد لضم سترلينج

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي يجهز حاليًّا عرضا ضخما لرحيم سترلينج نجم الفريق، وذلك لقطع الطريق على ريال مدريد ضم اللاعب خلال موسم الانتقالات القادم. وجاء فى تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، أن السيتي سيقدم لسترلينج 450 ألف جنيه استرليني أسبوعيًّا، من أجل إقناعه باستكمال مشواره الكروى مع الستيزنز. وكان سترلينج قد جدد عقده مع مانشستر سيتي في نوفمبر 2018، حيث يتقاضى 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، لكنه أكد فى تصريحات سابقة رغبته للعب في الخارج.
ديبالا (2)

باولو ديبالا يستهدف إقناع ساري بقدراته

يبدو أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا يتمسك بالبقاء في صفوف يوفنتوس لأقصى درجة ممكنة، حيث قرر فتح صفحة جديدة مع السيدة العجوز، بعد تمكنه من التغلب على بدايته الصعبة مع البيانكونيري، الموسم الجاري، وذلك بحسب ما أشار إليه موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، وكان ديبالا قريبا من الرحيل في الميركاتو الصيفي الأخير إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام، لكنه قرر في النهاية البقاء في تورينو، وأوضح الموقع الإيطالي أن ديبالا بدأ يقنع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري بقدراته.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]