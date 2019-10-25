مصر تفوز برئاسة اللجنة الفنية للاتصالات والإعلام بالاتحاد الإفريقي

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفتتح فعاليات مؤتمر وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي في مدينة شرم الشيخ

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

فازت مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي في دورتها الثالثة للفترة (2019- 2021)، بإجماع الأصوات، كما تم انتخاب كل من بوروندي، ومالاوي، وسيراليون أعضاء بالمكتب. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة، الذي افتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، والذي يعقد ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للدورة العادية للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الإفريقي والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.

يقام المؤتمر خلال الفترة من 22 حتى 26 أكتوبر، ويشارك في المؤتمر 37 دولة إفريقية، بحضور 11 وزيرا للاتصالات. حضر الجلسة الافتتاحية هولين زاو أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، ونخبة من الخبراء وممثلي الاتحاد الإفريقي، على رأسهم الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، وجون

يقام المؤتمر خلال الفترة من 22 حتى 26 أكتوبر، ويشارك في المؤتمر 37 دولة إفريقية، بحضور 11 وزيرا للاتصالات.



حضر الجلسة الافتتاحية هولين زاو أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، ونخبة من الخبراء وممثلي الاتحاد الإفريقي، على رأسهم الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، وجون أومو أمين عام الاتحاد الإفريقي للاتصالات، ويونس جبريل أمين عام الاتحاد الإفريقي للبريد.



وعقب إعلان فوز مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي، وجه الدكتور عمرو طلعت الشكر للسادة الوزراء ورؤساء الوفود قائلا: "نشكركم على ثقتكم الغالية التي أوليتموها إلى جمهورية مصر العربية لرئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة بشأن الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دورتها الثالثة للفترة 2019- 2021، حيث تحرص مصر دائما على تعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة ونفخر بامتدادنا الإفريقي الذي تصل جذوره إلى عمق التاريخ. تهنئة صادقة للمكتب المنتهية ولايته برئاسة دولة إثيوبيا الشقيقة ونشكره على إنجازاته الملموسة ونعدكم بجهد وعمل جاد ومخلص من المجلس المنتخب".





ويتولى أعضاء مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولية متابعة قرارات وتوصيات الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة وعقد اجتماع عادي واحد على الأقل بعد العام الأول التالي لدورة اللجنة الفنية المتخصصة.



وفي كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا المؤتمر جاء ليؤكد ما تمت مناقشته خلال الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاتحاد الإفريقي، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المهمة، على رأسها إستراتيجية التحول الرقمي الشاملة لإفريقيا، وذلك بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المتخصصة وعدد من الهيئات الدولية، التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي من خلال تطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، التي يؤمل أن تقدم فرصا غير مسبوقة للتنمية المستدامة للقارة الإفريقية.

وأضاف أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على صياغة عدد من المبادرات التي تتوافق مع إستراتيجية التحول الرقمي الإفريقية وتمثل الإرادة المجتمعة لشعوب القارة، وقد تم تبني هذه المبادرات ودعمها على أعلى مستوى في سياق رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، ومنها مبادرة إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، ومبادرة التعاون الإفريقي في التحول الرقمي، ومبادرة تمكين ذوي الإعاقة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى أهمية استكمال العمل في مبادرة "برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا" PIDA بمرحلته الثانية، وهو البرنامج الذي يساهم في تسريع عمليات الاندماج القاري والتنمية الاقتصادية، وكذلك مبادرة السياسات والتنظيم لإفريقيا الرقمية "PRIDA"، منوها بأهمية دعم آليات الحماية والوقاية من خلال الأمن السيبرانى.



كما اقترح الدكتور عمرو طلعت تشكيل فريق عمل من خبراء الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة لبلورة موقف موحد حول تأثير الذكاء الاصطناعي فى القطاعات ذات الأولوية؛ مثل التعليم والصحة والزراعة، يُطرح في المحافل الدولية ذات الصلة. واقترح أيضا أن تؤسس مصر مركز بحوث تطبيقية للذكاء الاصطناعي لتوظيف هذه التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على أن يتم اقتراح وتقديم المشروعات إلى الاتحاد الإفريقي وكل الشركاء، وذلك إلى جانب العمل على تطوير إطار عام وشامل لبناء القدرات.



وفي كلمته، أشار هولين زاو، أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى أهمية الدفع بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القارة الإفريقية، وأثنى على الجهد المبذول من أجل نشر استخدامات هذه التكنولوجيا من أجل التنمية، مؤكدا أن الاتحاد الدولي للاتصالات يسخر كل إمكانياته من أجل مستقبل أفضل لقارة إفريقيا والعالم.



من جانبها أكدت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، أهمية الموضوعات التي يطرحها المؤتمر، خاصة تلك المرتبطة بالتحول الرقمي وبناء القدرات، والتي ترتبط بأجندة التنمية الإفريقية 2063.