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مصر تفوز برئاسة اللجنة الفنية للاتصالات والإعلام بالاتحاد الإفريقي

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفتتح فعاليات مؤتمر وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي في مدينة شرم الشيخ
تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة
وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة
فازت مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي في دورتها الثالثة للفترة (2019- 2021)، بإجماع الأصوات، كما تم انتخاب كل من بوروندي، ومالاوي، وسيراليون أعضاء بالمكتب. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة، الذي افتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، والذي يعقد ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للدورة العادية للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الإفريقي والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.
يقام المؤتمر خلال الفترة من 22 حتى 26 أكتوبر، ويشارك في المؤتمر 37 دولة إفريقية، بحضور 11 وزيرا للاتصالات. حضر الجلسة الافتتاحية هولين زاو أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، ونخبة من الخبراء وممثلي الاتحاد الإفريقي، على رأسهم الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، وجون
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