أسامة خليل: إدارة الأهلي لا تستحق الوجود في مكانها

تحرير:كريم مليم ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

مجلس الأهلي

أشار الكاتب الصحفي أسامة خليل إلى أن اتحاد الكرة يحكم بالتوازنات في الكثير من الأحيان، مشددا على أن تأجيل الدوري جاء بلا داعٍ، ومضيفا أن مجلس الأهلي بنى قراره في الأزمة الأخيرة على معلومات غير صحيحة. وقال أسامة خليل: "الخطيب حين تحدث في البيان الأخير، قال إن اجتماعه مع وزير الرياضة صحّح المعلومات المغلوطة التي تداولتها وسائل الإعلام، على الرغم من أنه لم يخرج أحد ليقول إن الزمالك هو السبب في التأجيل، أو إن اتحاد الكرة تواطأ مع الزمالك ضد الأهلي، لكن الجميع قال حينها إن الأمن هو من طالب بالتأجيل".

وواصل خليل: "حين تجد عقب قرار التأجيل هاشتاجات مثل (رئيس الزمالك يدير أو الزمالك يحكم)، فهذا كلام موجه، لأنه يضع الزمالك في إطار القوي المتحكم فيستفز الأهلي، والأهلي قد نُصب له فخ، ووقع في الفخ بكل سهولة". وأردف: "الأهلي لديه علاقات قوية بأجهزة الأمن وعمرو الجنايني، الذي كان موجودًا في حفل تتويج الأهلي

وواصل خليل: "حين تجد عقب قرار التأجيل هاشتاجات مثل (رئيس الزمالك يدير أو الزمالك يحكم)، فهذا كلام موجه، لأنه يضع الزمالك في إطار القوي المتحكم فيستفز الأهلي، والأهلي قد نُصب له فخ، ووقع في الفخ بكل سهولة".



وأردف: "الأهلي لديه علاقات قوية بأجهزة الأمن وعمرو الجنايني، الذي كان موجودًا في حفل تتويج الأهلي بالدوري، واحتفل بتتويج الأهلي أكثر مما فرح للزمالك، وكانت تلك الصور محط سخرية جماهير الزمالك".



واستكمل خليل: "إدارة الأهلي كانت تستطيع توثيق المعلومات، واذا كانت إدارة نادٍ كبير مثل الأهلي والزمالك لا تستطيع توثيق معلوماتها، فهي لا تستحق أن توجد في مكانها".



وأتم الكاتب الصحفي: "الأهلي أخذ القرار بناءً على ضغط موجه من السوشيال ميديا، وليس من الجماهير العادية، لأنه جاء من أطراف تستخدم العند والتناحر بين الناديين لتشتعل الفتنة".

