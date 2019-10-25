ينشر محتوى إرهابي.. مرصد الإفتاء يحذر من تطبيق «تيك توك»

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

الإفتاء

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية الأسر من استخدام أبنائهم لتطبيق "تيك توك"، والمعروف أيضًا باسم "Douyin"؛ حيث تنشط عليه حسابات تروج للتنظيمات الإرهابية، وتعرض تسجيلات للعمليات الإرهابية التي تحتوي على مشاهد قتل وجثث. وأوضح المرصد في تقرير أصدره اليوم أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الذي ينشر محتوًى ترفيهيًّا، تنشط مؤخرًا عليه بشكل مكثف دعاية للجماعات الإرهابية التي تستفيد من التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في نشر أفكارها وعملياتها الإرهابية.

وأضاف أن التطبيق المعروف باسم "تيك توك" تم إطلاقه في عام 2016، في الصين باسم " A.me"، ثم تم تغيير الاسم إلى "Douyin" بعد وقت قصير من إصداره، وقامت شركة "ByteDance" بإعادة تسمية العلامة التجارية للمرة الثالثة لتصبح "تيك توك"؛ وذلك بهدف جذب السوق الدولية عندما تم تقديم التطبيق إلى بلدان أخرى في سبتمبر