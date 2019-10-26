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الحرب التجارية تضع ترامب في موقف سيئ مع المزارعين

تهز الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الصناعة التحويلية الأمريكية، وهو ما يضعف أرباح الشركات الكبرى؛ مثل هاسبرو وكاتربيلر، بالإضافة إلى تضرر المزارعين بشدة
تحرير:محمود نبيل ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
ترامب
ترامب
تراهن الصين على النفس الطويل والأدوات التي يمكن من خلالها إضعاف الصناعات الأمريكية، وذلك ضمن الأسلحة الأكثر تأثيرًا لها في الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، حيث بات من الواضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد وجود تأثر متبادل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، لا سيما مع دخول الصراع التجاري بين البلدين عامه الثاني دون حل يلوح في الأفق بشأن الخلاف التجاري، ما يعني أن سياسة النفس الطويل هي التي ستحدد الطرف المنتصر في هذه المعركة.
وعلى مستوى التأثر الاقتصادي، يرجح بعض الخبراء أن الولايات المتحدة هي الجانب الأكثر تعرضًا للخسائر على مدى أكثر من عام من الصراع الدائر بين البلدين، كما أن التأثيرات المستقبلية ليست في صالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعلى الرغم من ذلك، قلل بيتر نافارو، المستشار التجاري للرئيس دونالد ترامب، من
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قاضية أمريكية تقر صحة تحقيق مساءلة ترامب

أقرت قاضية أمريكية قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الحزب الديمقراطي الأمريكي ضد الرئيس دونالد ترامب. ورفضت القاضية بيرل هويل دفوع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب. وقالت إن مجلس النواب ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسمي لبدء التحقيق، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت. ومنحت القاضية وزارة العدل الأمريكية مهلة حتى 30 أكتوبر الجاري لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حجبت من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
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«الخزانة الأمريكية»: ارتفاع عجز الميزانية لـ26% في 2019

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 26% في السنة المالية 2019 مقتربا من ألف مليار دولار على الرغم من نمو الاقتصاد وعائدات الرسوم الجمركية الجديدة التي نجمت عن الحرب التجارية مع الصين. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية -في بيان لها أوردته قناة " الحرة الأمريكية" اليوم السبت، إن عجز الدولة الفدرالية للسنة المالية 2019 التي انتهت في سبتمبر يبلغ 984 مليار دولار، أي 4.6 % من إجمالي الناتج الداخلي.
مايكروسوفت

مايكروسوفت تفوز بعقد لإنشاء نظام حوسبة سحابية بـ10 مليارات دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فوز شركة مايكروسوفت بعقد لإنشاء نظام حوسبة سحابية تصل تكلفته 10 مليارات دولار. وأفادت قناة "الحرة الأمريكية" اليوم السبت، بأن مايكروسوفت تقوم بموجب العقد بتوفير شبكة بنية تحتية سحابية لخدمة أعمال ومهمات الجيش الأمريكي. ويمنح الفوز بالعقد مايكروسوفت دفعة كبيرة لطموحاتها في عقد صفقات حكومية في مجال الحوسبة السحابية، ويمثل ضربة لأمازون التي تريد أن تعزز قسمها الخاص بالحوسبة السحابية.
حرائق-الغابات-فى اليونان (1)

إجلاء نحو 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا

أجلت السلطات الأمريكية أكثر من 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة، أن هذا يأتي بعدما أمر مسئول الطوارئ في ولاية كاليفورنيا مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر بإنتاج النبيذ شمالي مدينة سان فرانسيسكو، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف شخص في الولاية مع امتداد حرائق الغابات التي اندلعت بسبب ارتفاع ملحوظ وهائل في درجات الحرارة، في مقاطعة سونوما.
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