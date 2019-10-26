الحرب التجارية تضع ترامب في موقف سيئ مع المزارعين
تهز الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الصناعة التحويلية الأمريكية، وهو ما يضعف أرباح الشركات الكبرى؛ مثل هاسبرو وكاتربيلر، بالإضافة إلى تضرر المزارعين بشدة
تحرير:محمود نبيل
٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
ترامب
تراهن الصين على النفس الطويل والأدوات التي يمكن من خلالها إضعاف الصناعات الأمريكية، وذلك ضمن الأسلحة الأكثر تأثيرًا لها في الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، حيث بات من الواضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد وجود تأثر متبادل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، لا سيما مع دخول الصراع التجاري بين البلدين عامه الثاني دون حل يلوح في الأفق بشأن الخلاف التجاري، ما يعني أن سياسة النفس الطويل هي التي ستحدد الطرف المنتصر في هذه المعركة.
وعلى مستوى التأثر الاقتصادي، يرجح بعض الخبراء أن الولايات المتحدة هي الجانب الأكثر تعرضًا للخسائر على مدى أكثر من عام من الصراع الدائر بين البلدين، كما أن التأثيرات المستقبلية ليست في صالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعلى الرغم من ذلك، قلل بيتر نافارو، المستشار التجاري للرئيس دونالد ترامب، من
وعلى مستوى التأثر الاقتصادي، يرجح بعض الخبراء أن الولايات المتحدة هي الجانب الأكثر تعرضًا للخسائر على مدى أكثر من عام من الصراع الدائر بين البلدين، كما أن التأثيرات المستقبلية ليست في صالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعلى الرغم من ذلك، قلل بيتر نافارو، المستشار التجاري للرئيس دونالد ترامب، من آلام الحرب التجارية، وشدد على الحاجة إلى البقاء موحدين ضد الصين.
وقال نافارو في تصريح لشبكة "سي إن إن": "إننا نتعامل مع منافس إستراتيجي وهم يحاولون إذلالنا"، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الصيني تعرض لأضرار ضخمة، وهو ما ظهر مع تباطؤ النمو إلى أضعف وتيرة منذ عام 1992، لكنه رفض الاعتراف بالأضرار في الداخل.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وقال نافارو: "نحن في أدنى معدل للبطالة منذ صعودنا إلى سطح القمر"، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تأثرت فقط بما يتعلق بمستويات التوظيف.
ومع ذلك أدت الحرب التجارية غير المنتظمة بين الولايات المتحدة والصين إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي العالمي وصدمت المصانع الأمريكية، حيث عانى قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر بشكل واضح، ليسجل أسوأ شهر له منذ عقد.
وألقى المسؤولون التنفيذيون والاقتصاديون اللوم على معركة التعريفة الجمركية مع الصين، حيث وقع المزارعون وسط تبادل لإطلاق النار التجاري بين البلدين، خاصة بعد أن أوقفت الصين مشترياتها من فول الصويا والمنتجات الزراعية الأخرى ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية.
وقال جاري ويرتيش، رئيس اتحاد المزارعين في مينيسوتا، لشبكة "سي إن إن": "هذا الأمر من صنع رئيسنا، وقد اتفقنا معه بشكل قاطع في البداية، لكن لا يبدو أن هناك خطة بديلة".
وقال الممول الصيني ذو النفوذ الواسع في الولايات المتحدة، وييجيان شان، لقناة "سي إن بي سي"، إن الاقتصاد الأمريكي يعاني أكثر من نظيره الصيني جراء الحرب التجارية الطويلة بين واشنطن وبكين.
وقال شان، وهو خبير اقتصادي تم تدريبه في الولايات المتحدة ورئيس مجلس إدارة الأسهم الخاصة الآسيوية: "كلا الطرفين يخسر من الحرب التجارية، لكن الأرقام تشير إلى أن الأضرار التي لحقت بالجانب الأمريكي أكبر، من حيث النسبة المئوية قياسًا بالاقتصاد الصيني".
وأضاف شان، الذي تحدث بعد ساعات فقط من التقارير التي تفيد أن الصين تريد جولة أخرى من المحادثات قبل الانخراط في جولة أخرى من التصعيد: "هذا لا يعني أن الاقتصاد الصيني لم يتضرر بشدة، فبالنسبة لبكين، ثقة قطاع الأعمال على وجه الخصوص قد تضررت بشدة في الأشهر الـ15 الماضية".
ودعا دونالد ترامب خلال وقت سابق من أكتوبر الجاري، إلى المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين البلدين، إلا أن الصين ترى أن هناك ما يمكن التفاوض بشأنه قبل الحرب التجارية في هذا الوقت.
وقال ترامب إن الصين وافقت على شراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية والتزمت بمعالجة مخاوف الملكية الفكرية، ومن جانبها وافقت الولايات المتحدة على التراجع عن رفع سعر التعريفة التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضى.