الحرب التجارية تضع ترامب في موقف سيئ مع المزارعين

تهز الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الصناعة التحويلية الأمريكية، وهو ما يضعف أرباح الشركات الكبرى؛ مثل هاسبرو وكاتربيلر، بالإضافة إلى تضرر المزارعين بشدة

تحرير:محمود نبيل ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

ترامب

تراهن الصين على النفس الطويل والأدوات التي يمكن من خلالها إضعاف الصناعات الأمريكية، وذلك ضمن الأسلحة الأكثر تأثيرًا لها في الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، حيث بات من الواضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد وجود تأثر متبادل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، لا سيما مع دخول الصراع التجاري بين البلدين عامه الثاني دون حل يلوح في الأفق بشأن الخلاف التجاري، ما يعني أن سياسة النفس الطويل هي التي ستحدد الطرف المنتصر في هذه المعركة.

وعلى مستوى التأثر الاقتصادي، يرجح بعض الخبراء أن الولايات المتحدة هي الجانب الأكثر تعرضًا للخسائر على مدى أكثر من عام من الصراع الدائر بين البلدين، كما أن التأثيرات المستقبلية ليست في صالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعلى الرغم من ذلك، قلل بيتر نافارو، المستشار التجاري للرئيس دونالد ترامب، من