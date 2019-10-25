أسامة خليل: كان يجب على الجبلاية معاقبة الأهلي

تحرير:كريم مليم ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

محمود الخطيب - عمرو الجنايني

شدد الكاتب الصحفي أسامة خليل، على أنه يجب أن تكون الدولة أكبر من الأندية، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، بقناة "القاهرة والناس". وقال أسامة خليل: "يجب أن تكون الدولة أكبر من الأندية، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يمثل الدولة ولا يمثل نفسه، وهو ليس رجلا منتخبا، لكنه رجل دولة وله مسؤولياته، وما دام ذهب اليوم للجلوس مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فغدًا سيذهب ليجلس مع مجلس إدارة نادي الزمالك".

وواصل خليل: "احترام السلطة والخوف من السلطة وهيبة السلطة، يمكن أن تهتز في تلك المواقف، لكن الجهات الأمنية ترى أن هناك من يريد أن يستخدم هذا العقاب الذي كان من الممكن أن يُحدث مشكلات، لكنني مع أن اتحاد الكرة كان يجب أن ينفذ اللوائح ضد النادي الأهلي، لأنه اتخذ القرار بناءً على معلومات غير صحيحة، ويجب

وواصل خليل: "احترام السلطة والخوف من السلطة وهيبة السلطة، يمكن أن تهتز في تلك المواقف، لكن الجهات الأمنية ترى أن هناك من يريد أن يستخدم هذا العقاب الذي كان من الممكن أن يُحدث مشكلات، لكنني مع أن اتحاد الكرة كان يجب أن ينفذ اللوائح ضد النادي الأهلي، لأنه اتخذ القرار بناءً على معلومات غير صحيحة، ويجب أن يدفع الثمن".



وفي ما يخص اللجنة المؤقتة ومصداقيتها، قال "خليل": "اتحاد الكرة لم يؤجل لقاء القمة، لكن من أجل اللقاء هو الأمن، ويجب ألا نلوم الأمن الآن لأننا في أزمة جميعًا".



وأتم خليل: "لماذا لا تجلس الأندية مع الأمن للتوصل إلى حلول؟! يجب أن تكون لمجالس الأندية مسؤولية كبيرة بشأن التعاون مع الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة الحرجة، لتنظيم المباريات، ويجب إقامة لجنة أمنية داخل اتحاد الكرة ممثلة من رؤساء الأندية ومسؤولين أمنيين للبحث عن الحلول".

