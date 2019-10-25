طارق شوقي: المعلم هو أساس العملية التعليمية

نائب وزير التعليم: التحدي الأكبر لدى الوزارة هو المعلم بصفته أهم عنصر في المنظومة التعليمية، لذا تعمل الوزارة جاهدة على تأهيل المعلمين.. واستحداث آليات التدريب والتطوير

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، مشددا على أن وظيفة المعلم ليست مجرد وظيفة روتينية. جاء ذلك خلال ترأس وزير التربية والتعليم اجتماع الأكاديمية المهنية للمعلمين، مساء أمس الخميس؛ لمناقشة آليات إصدار شهادة صلاحية مزاولة المهنة بالورش التي نظمتها الأكاديمية خلال الشهر الجاري والتي حضرها عمداء كليات التربية من جميع الجامعات وخبراء التعليم والمجالس الاستشارية للمشاركة في وضع خطط لتطوير شهادة الصلاحية التي تمنحها الأكاديمية للمعلم.

وشدد شوقي، على أهمية التعاون مع كليات التربية والجهات التدريبية المختصة لصالح المعلم والعملية التعليمية، مضيفًا أن الوزارة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمعلمين، والاهتمام بشئون المعلمين والمعلمات وتدريبهم على أحدث طرق التدريس والتواصل المهني الفعال لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.وقال

وشدد شوقي، على أهمية التعاون مع كليات التربية والجهات التدريبية المختصة لصالح المعلم والعملية التعليمية، مضيفًا أن الوزارة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمعلمين، والاهتمام بشئون المعلمين والمعلمات وتدريبهم على أحدث طرق التدريس والتواصل المهني الفعال لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

وقال نائب الوزير لشئون المعلمين الدكتور محمد عمر، إن التحدي الأكبر لدى الوزارة هو المعلم بصفته أهم عنصر في المنظومة التعليمية، لذا تعمل الوزارة جاهدة على تأهيل المعلمين واستحداث آليات التدريب والتطوير على أحدث المهارات مع مجموعة من الخبراء داخل وخارج مصر لكى تتوافق مهارات المعلم مع القرن الـ21.

وأضاف عمر، أن الوزارة تعمل على تدريب وتأهيل المعلمين ليصبحوا قادرين على الاستمرار في العملية التعليمية مع مواكبة التطور التكنولوجي الحديث، بشكل أفضل ومهارات أعلى، بالإضافة إلى إصدار شهادة صلاحية مزاولة المهنة ضرورة لضمان جودة عالية للتعليم والمعلم، وستكون بديلة لمنظومة الترقي الحالية والتي لا تتناسب مع خطة الدولة للتنمية البشرية بالإضافة إلى الرخصة التي تقيس المهارات والخبرة، وتعالج جميع المشاكل التي تواجه السادة المعلمين بالمنظومة الحالية.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى منهجًا إصلاحيًا للعمل على الارتقاء بأداء المعلم، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية بتأهيل المعلم وتطوير مهاراته وأدائه المهني، لذلك سيكون الحصول على شهادة مزاولة المهنة "بمعايير دولية"؛ لضمان توفر المهارات الحقيقية وأيضًا تسويق المعلم المصري إقليميا لتعود لمصر الريادة والمكانة التي تستحقها.

وعلى هامش الاجتماع، كرم الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، كلًا من ممدوح السباعي مدرس الدمج ورئيس قسم رعاية الموهوبين بإدارة البلينا التعليمية، والمُعلمة إصلاح السيد على حسن مديرة مدرسة صفية زغلول بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية.

وأشاد الدكتور محمد عمر، بمثل هذه النماذج المشرفة من المعلمين الذين يُحتذى بهم في التفاني في العمل والإخلاص.

يذكر أنه تم تكريم المُعلم ممدوح السباعي، مدرس الدمج ورئيس قسم في محافظة سوهاج، حيث حمل التلميذة "حسناء" من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة "مؤسسة بني حميل للتعليم الأساسي" من مكانها الذي تجلس به على الكرسي المتحرك الخاص بها إلى السبورة حتى تتمكن من مشاركة زملائها في الإجابة على السؤال الذي طرحه خلال الحصة، مما يعد لفتة إنسانية من مدرس مخلص ومحب لعمله، كما تم تكريم المُعلمة إصلاح السيد على حسن معلم خبير مديرة مدرسة صفية زغلول للتعليم الأساسي بالمقطم التي تم تكريمها كأم مثالية على مستوى إدارة الخليفة والمقطم، وتعمل أربعين عامًا في التربية والتعليم؛ لانضباطها وتطبيقها للقوانين بفاعلية وحزم.