وكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.7% خلال 2020

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

وكالة فيتش

توقعت "فيتش سوليوشينز" أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى نموا يصل إلى 5.7% خلال العام المالى الجاري، صعودا من 5.6% فى 2018/2019. وقالت المؤسسة البحثية التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الإئتمانية فى تقرير اليوم الجمعة، إن قرارات البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة، تدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص. وأوضحت أن تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة سوف يساعدان أيضا فى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، مؤكدة أن الحفاظ على استدامة معدلات النمو العالية على المدى المتوسط سيتطلب استمرار مسار الإصلاحات الهيكلية.

وكان صندوق النقد الدولى قد أبقى فى وقت سابق من هذا الشهر على توقعاته بنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى بواقع 5.9% ، فيما رفع البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال هذا العام إلى 5.6%، متوقعا أن يستمر فى الارتفاع ليصل إلى 5.8% عام 2020، ثم يواصل الصعود إلى 6% بحلول عام 2021. كما توقعت