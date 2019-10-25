أسامة خليل يستشهد بصالح سليم لمحاربة السوشيال ميديا

تحرير:كريم مليم ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

صالح سليم

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أنه "لا مانع من وجود إدارة للسوشيال ميديا (فيسبوك- تويتر) بالأندية في الظروف الطبيعية"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي بقناة "القاهرة والناس". وقال أسامة خليل: "في الظروف الطبيعية ليس هناك مانع من وجود إدارة للسوشيال ميديا، لكن حين يكون الجمهور موجها، وهناك حملات يتم دفع ملايين الجنيهات لأجلها، فلا بد من أن تدخل الدولة لتنظيم هذا الأمر ومعاقبة البعض؛ لأن هناك جرائم تحدث في السوشيال ميديا".

وفي ما يخص رؤساء الأندية وكيفية تعاملهم مع السوشيال ميديا، قال أسامة خليل: "الراحل صالح سليم (رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق)، قرر استبعاد الأربعة الكبار (طاهر أبو زيد - ربيع ياسين - محمود صالح - علاء ميهوب) من القلعة الحمراء، وكان في الاستاد حينها ما يقرب من 70 إلى 80 ألف متفرج". واستكمل الكاتب

وفي ما يخص رؤساء الأندية وكيفية تعاملهم مع السوشيال ميديا، قال أسامة خليل: "الراحل صالح سليم (رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق)، قرر استبعاد الأربعة الكبار (طاهر أبو زيد - ربيع ياسين - محمود صالح - علاء ميهوب) من القلعة الحمراء، وكان في الاستاد حينها ما يقرب من 70 إلى 80 ألف متفرج".



واستكمل الكاتب الصحفي: "وشنت يومها الجماهير هجومًا عنيفًا وصل إلى حد السباب لصالح سليم، لكن صالح سليم يومها لم يهتز، وقال حينها إن المدرجات لن تدير النادي".



وأتم أسامة خليل: "لو هناك رئيس نادٍ قوي، فالسوشيال ميديا لن تدير له النادي، ويجب أن يكون رئيس النادي أقوى من السوشيال ميديا".