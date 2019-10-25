رياضة

أسامة خليل يستشهد بصالح سليم لمحاربة السوشيال ميديا

تحرير:كريم مليم ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
صالح سليم
صالح سليم
يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أنه "لا مانع من وجود إدارة للسوشيال ميديا (فيسبوك- تويتر) بالأندية في الظروف الطبيعية"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي بقناة "القاهرة والناس". وقال أسامة خليل: "في الظروف الطبيعية ليس هناك مانع من وجود إدارة للسوشيال ميديا، لكن حين يكون الجمهور موجها، وهناك حملات يتم دفع ملايين الجنيهات لأجلها، فلا بد من أن تدخل الدولة لتنظيم هذا الأمر ومعاقبة البعض؛ لأن هناك جرائم تحدث في السوشيال ميديا".
وفي ما يخص رؤساء الأندية وكيفية تعاملهم مع السوشيال ميديا، قال أسامة خليل: "الراحل صالح سليم (رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق)، قرر استبعاد الأربعة الكبار (طاهر أبو زيد - ربيع ياسين - محمود صالح - علاء ميهوب) من القلعة الحمراء، وكان في الاستاد حينها ما يقرب من 70 إلى 80 ألف متفرج". واستكمل الكاتب
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أسامة خليل: إدارة الأهلي لا تستحق الوجود في مكانها

أشار الكاتب الصحفي أسامة خليل إلى أن اتحاد الكرة يحكم بالتوازنات في الكثير من الأحيان، مشددا على أن تأجيل الدوري جاء بلا داعٍ، ومضيفا أن مجلس الأهلي بنى قراره في الأزمة الأخيرة على معلومات غير صحيحة. وقال أسامة خليل: "الخطيب حين تحدث في البيان الأخير، قال إن اجتماعه مع وزير الرياضة صحّح المعلومات المغلوطة التي تداولتها وسائل الإعلام، على الرغم من أنه لم يخرج أحد ليقول إن الزمالك هو السبب في التأجيل، أو إن اتحاد الكرة تواطأ مع الزمالك ضد الأهلي، لكن الجميع قال حينها إن الأمن هو من طالب بالتأجيل".
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أسامة خليل: السوشيال ميديا غول يهدد كرة القدم

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل إن السوشيال ميديا خطر على كرة القدم والسلام الاجتماعي، كما أنها تدمر الحياة الاجتماعية والسياسية، لأننا لم نتعود عليها، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار". وواصل أسامة خليل: "ثقافة المجتمع المصري وتعليمه لم يصلا إلى مرحلة التعامل مع هذه الوسائل، خصوصًا أنها أثرت فى السياسة الأمريكية والناخب الأمريكي في 2016، فتخيل في مصر ماذا ستُحدث؟! وإذا كانت مجتمعات متطورة مثل أمريكا وقعت فريسة لهذا الغول والوحش (السوشيال ميديا)، فماذا تستطيع أن تفعل دول نامية أو ثقافتها لم تصل لهذه الدرجة! بالتأكيد ستنهار".
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أسامة خليل: السوشيال ميديا تحكم بعض مجالس الأندية

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أن بعض المسؤولين الموجودين على مقاعد المسؤولية في الأندية ليسوا على قدر المسؤولية، كما أنهم غير مدركين أولويات المرحلة، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار". وقال أسامة خليل: "هل المرحلة أولويتها أن نعلي شأن كرة القدم، والتناحر عليها! البعض ليس همه إلا أن يرضي جماهيره، ولا ينظر إلى الظروف المحيطة، لكنه حريص على إرضاء جماهيره والخوف على مقعده في مجالس الإدارات، لأنهم يعتقدون أن الجمهور هو الذي يأتي بهم في مجالس الأندية".
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