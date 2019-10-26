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دواء جديد مضاد للإنفلونزا يحارب مقاومة الفيروس

يعمل الدواء الجديد عن طريق منع إنزيم يسمى بوليميريز RNA، هو الذي يساعد على نسخ الحمض النووي؛ وذلك لأنه من المعروف أن الفيروس قادر على تكرار نفسه
تحرير:فيروز ياسر ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
دواء الإنفلونزا
دواء الإنفلونزا
يعمل العلماء على تطوير الجيل التالي من أدوية الإنفلونزا، خصوصا أن الشتاء على وشك الدخول، وبناءً على ذلك طوروا دواءً جديدا قد يكون قادرا على معالجة الإنفلونزا والأمراض الوبائية الأخرى. يهدف الدواء الجديد إلى إحداث تغيير في المادة الجينية لفيروس الإنفلونزا لمنعه من التكاثر، وعلى الرغم من ذلك فلم يتم اختبار الدواء الجديد إلا على الحيوانات حتى الآن، لذلك فهو بعيد جدا عن أن يكون متاحًا في الصيدلية المحلية، لكن المثير في الأبحاث أنه حتى الآن لم يصبح فيروس الإنفلونزا مقاوما للأدوية، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
وقال ريتشارد بليمبر، أستاذ في معهد العلوم الطبية الحيوية بجامعة ولاية جورجيا: "لقد رأينا اتساقا جيدا بشأن المقاومة وهذا يخلق الثقة في ما يمكن توقعه على الإنسان". كما تكشف ورقة النتائج الخاصة بالأبحاث أن علاجات الإنفلونزا الحالية؛ مثل عقار "تاميفلو"، تتعرض لخطر متزايد بسبب المقاومة الموجودة من قبل الفيروسات
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