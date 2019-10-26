دواء جديد مضاد للإنفلونزا يحارب مقاومة الفيروس

يعمل الدواء الجديد عن طريق منع إنزيم يسمى بوليميريز RNA، هو الذي يساعد على نسخ الحمض النووي؛ وذلك لأنه من المعروف أن الفيروس قادر على تكرار نفسه
يعمل العلماء على تطوير الجيل التالي من أدوية الإنفلونزا، خصوصا أن الشتاء على وشك الدخول، وبناءً على ذلك طوروا دواءً جديدا قد يكون قادرا على معالجة الإنفلونزا والأمراض الوبائية الأخرى.
يهدف الدواء الجديد إلى إحداث تغيير في المادة الجينية لفيروس الإنفلونزا لمنعه من التكاثر، وعلى الرغم من ذلك فلم يتم اختبار الدواء الجديد إلا على الحيوانات حتى الآن، لذلك فهو بعيد جدا عن أن يكون متاحًا في الصيدلية المحلية، لكن المثير في الأبحاث أنه حتى الآن لم يصبح فيروس الإنفلونزا مقاوما للأدوية، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
وقال ريتشارد بليمبر، أستاذ في معهد العلوم الطبية الحيوية بجامعة ولاية جورجيا: "لقد رأينا اتساقا جيدا بشأن المقاومة وهذا يخلق الثقة في ما يمكن توقعه على الإنسان".
كما تكشف ورقة النتائج الخاصة بالأبحاث أن علاجات الإنفلونزا الحالية؛ مثل عقار "تاميفلو"، تتعرض لخطر متزايد بسبب المقاومة الموجودة من قبل الفيروسات
وقال ريتشارد بليمبر، أستاذ في معهد العلوم الطبية الحيوية بجامعة ولاية جورجيا: "لقد رأينا اتساقا جيدا بشأن المقاومة وهذا يخلق الثقة في ما يمكن توقعه على الإنسان".
كما تكشف ورقة النتائج الخاصة بالأبحاث أن علاجات الإنفلونزا الحالية؛ مثل عقار "تاميفلو"، تتعرض لخطر متزايد بسبب المقاومة الموجودة من قبل الفيروسات المنتشرة.
ويشير البحث إلى أن عقارا جديدا آخر، وهو "بالوكسافير ماربوكسيل" الذي طرح العام الماضي، كان له سجل حافل في الحث على المقاومة، كما أن دراسة أخرى وجدت أن الدواء أدى إلى فيروس مقاوم في نحو 10% من المشاركين خلال 5 أيام.
ويقول "بليمر": "لدينا حاليا فئتان فقط من أدوية الإنفلونزا تمت الموافقة عليهما، وهما فعالتان، لكن المشكلة هي المقاومة، حيث يمكن للفيروسات الهروب من هذه الأدوية".
كما أضاف: "نرى أنه من الضروري أن يكون للجيل القادم من مثبطات الإنفلونزا حواجز عالية ضد المقاومة"، موضحا أن مهمة الجيل التالي من الأدوية ستكون صعبة، وذلك لأن الهدف منها سيكون عدم إفلات الفيروس ومقاومته للدواء.
لم يجرب الدواء على البشر بعد
صرح بليمر وزملاؤه في بحثهم بأن الدواء الجديد أظهر عائقا وراثيا محظورا ضد ظهور فيروسات الإنفلونزا المقاومة، وأنه أظهر فاعلية علاجية تفوق بكثير فاعلية أدوية الإنفلونزا الحالية، على الأقل في التجارب على الفئران.
وقال "بليمبر" إن الخطوات التالية ستكون تجارب سريرية لاختبار سلامة وفاعلية الدواء الجديد، ويأمل أن تبدأ تلك أوائل العام المقبل، لكن حتى الآن لا يمكن التنبؤ بوجود الدواء على رفوف الصيدليات، فكل ذلك يعتمد على نتائج التجارب وأي تطورات غير متوقعة تظهر خلالها.
أحد الأشياء الكبيرة التي سينظرون إليها هي التأكد من عدم وجود طريق هروب يمكن للفيروس من خلاله تحقيق المقاومة.
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية في المركز الطبي: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن أي دواء جديد يمكن أن نحصل عليه لعلاج الإنفلونزا سيكون موضع ترحيب كبير للغاية".
وأشار إلى أن Xofluza (أحدث أدوية الإنفلونزا الجديدة والأولى منذ 20 عامًا) أظهر أنه قادر على تحفيز المقاومة.
كيف يعمل الدواء؟
يعمل الدواء الجديد عن طريق منع إنزيم يسمى بوليميريز RNA، هو الذي يساعد على نسخ الحمض النووي، وذلك لأنه من المعروف أن الفيروس قادر على تكرار نفسه، لذا يؤدي حظر الإنزيم إلى حدوث طفرات جينية يمكنها في النهاية منع الفيروس من التكاثر.
إذا نجح هذا الدواء على البشر فسيكون لديه القدرة على وقف تكاثر الفيروسات وسيُحدث طفرة في عالم الأدوية الخاصة بالإنفلونزا.
لماذا أنت عرضة للإنفلونزا في الشتاء؟
قال الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية: "موسم الشتاء هو الوقت الذي نواجه فيه المزيد من التهابات الجهاز التنفسي، نتيجة قضاء المزيد من الوقت في المساحات المغلقة؛ ما يسبب اتصالا مطولا بين العديد من الأشخاص وقد يكون بينهم مرضى، وبالتالي ينقلون العدوى، وهناك سبب آخر يتمثل في الرطوبة".
وأوضح أنه عندما ننقل الفيروسات من شخص إلى آخر، خاصة في الوقت الذي تنخفض فيه الرطوبة فى الشتاء، يبقى الفيروس في الهواء لفترة طويلة بما فيه الكفاية.