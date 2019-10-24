أمين: فخورون بإنجاز مركز «دل تكنولوجيز للتميز» بمصر

المركز هو واحد من أهم المراكز العالمية للشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية ويقدم خدماته بـ14 لغة للعملاء في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأكثر

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

وزير الاتصالات في دل تكنولوجيز

بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، احتفلت "دل تكنولوجيز" الشركة الرائدة في التكنولوجيا، بمرور 10 سنوات على إطلاق "مركز التميز" في مصر، والذي عزز دور مصر عالميا كمحور لجذب الاستثمارات التكنولوجية على مدار العقد الماضي. وبدأ مركز التميز التابع لشركة "دل تكنولوجيز" عملياته في مصر عام 2009، ليلحق بالمراكز الإستراتيجية التي أسستها الشركة في العالم، ومنذ انطلاق عملياته، وظّف المركز مئات المهندسين وقدم خدماته لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا بأكثر من 14 لغة.

ويقوم المركز باستغلال المزايا الفريدة التي أتاحتها مصر باعتبارها مركزا إقليميا قويا لخدمات الحوسبة والتكنولوجيا. وتضمنت خدمات مركز التميز الدعم الفني والتقني الاستشاري والخدمات المهنية للعملاء من الشركات الكبرى في العالم، فضلا عن تطوير بعض منتجات الشركة، ودعم البحوث والابتكارات التي تجريها "دل تكنولوجيز"