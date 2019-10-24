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أمين: فخورون بإنجاز مركز «دل تكنولوجيز للتميز» بمصر

المركز هو واحد من أهم المراكز العالمية للشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية ويقدم خدماته بـ14 لغة للعملاء في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأكثر
تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
وزير الاتصالات في دل تكنولوجيز
وزير الاتصالات في دل تكنولوجيز
بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، احتفلت "دل تكنولوجيز" الشركة الرائدة في التكنولوجيا، بمرور 10 سنوات على إطلاق "مركز التميز" في مصر، والذي عزز دور مصر عالميا كمحور لجذب الاستثمارات التكنولوجية على مدار العقد الماضي. وبدأ مركز التميز التابع لشركة "دل تكنولوجيز" عملياته في مصر عام 2009، ليلحق بالمراكز الإستراتيجية التي أسستها الشركة في العالم، ومنذ انطلاق عملياته، وظّف المركز مئات المهندسين وقدم خدماته لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا بأكثر من 14 لغة.
ويقوم المركز باستغلال المزايا الفريدة التي أتاحتها مصر باعتبارها مركزا إقليميا قويا لخدمات الحوسبة والتكنولوجيا. وتضمنت خدمات مركز التميز الدعم الفني والتقني الاستشاري والخدمات المهنية للعملاء من الشركات الكبرى في العالم، فضلا عن تطوير بعض منتجات الشركة، ودعم البحوث والابتكارات التي تجريها "دل تكنولوجيز"
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وكالة-فيتش (2)

وكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.7% خلال 2020

توقعت "فيتش سوليوشينز" أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى نموا يصل إلى 5.7% خلال العام المالى الجاري، صعودا من 5.6% فى 2018/2019. وقالت المؤسسة البحثية التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الإئتمانية فى تقرير اليوم الجمعة، إن قرارات البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة، تدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص. وأوضحت أن تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة سوف يساعدان أيضا فى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، مؤكدة أن الحفاظ على استدامة معدلات النمو العالية على المدى المتوسط سيتطلب استمرار مسار الإصلاحات الهيكلية.
عمرو طلعت

مصر تفوز برئاسة اللجنة الفنية للاتصالات والإعلام بالاتحاد الإفريقي

فازت مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي في دورتها الثالثة للفترة (2019- 2021)، بإجماع الأصوات، كما تم انتخاب كل من بوروندي، ومالاوي، وسيراليون أعضاء بالمكتب. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة، الذي افتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، والذي يعقد ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للدورة العادية للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الإفريقي والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.
بورصة

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه من رأسمالها في أسبوع

استقرت مؤشرات البورصة المصرية على مدار الاسبوع الماضي، وأغلق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 عند مستويات 14206 نقطة، مقارنة بـ 14205 نقطة الأسبوع المنقضي، فيما ارتفع سهم البنك التجاري الدولي المسيطر على ثلث الوزن النسبي للمؤشر بـ 0.5% إلى 79.2 جنيه، وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% لينهي تعاملاته عند 530.8 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.56% إلى 1406 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه، منهيا تعاملات الأسبوع عند 713.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 717.9 مليار جنيه.
اتفاقية بين البريد المصري والجامبي

«البريد» توقع اتفاقية تجارة إلكترونية مع دولة جامبيا

التقى عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، فوداي جايس، مدير عام البريد الجامبي، خلال فعاليات اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بسويسرا؛ وذلك بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الجامبي. وأسفر اللقاء عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الإلكترونية بهدف إتاحة فرصة التسوق الإلكتروني لعملاء البريد الجامبي من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة، وأوضح الصغير أن هذا البروتوكول يهدف إلى توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصري والبريد الجامبي.
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