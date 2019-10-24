أمين: فخورون بإنجاز مركز «دل تكنولوجيز للتميز» بمصر
المركز هو واحد من أهم المراكز العالمية للشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية ويقدم خدماته بـ14 لغة للعملاء في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأكثر
تحرير:أحمد البرماوي
٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
وزير الاتصالات في دل تكنولوجيز
بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، احتفلت "دل تكنولوجيز" الشركة الرائدة في التكنولوجيا، بمرور 10 سنوات على إطلاق "مركز التميز" في مصر، والذي عزز دور مصر عالميا كمحور لجذب الاستثمارات التكنولوجية على مدار العقد الماضي. وبدأ مركز التميز التابع لشركة "دل تكنولوجيز" عملياته في مصر عام 2009، ليلحق بالمراكز الإستراتيجية التي أسستها الشركة في العالم، ومنذ انطلاق عملياته، وظّف المركز مئات المهندسين وقدم خدماته لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا بأكثر من 14 لغة.
ويقوم المركز باستغلال المزايا الفريدة التي أتاحتها مصر باعتبارها مركزا إقليميا قويا لخدمات الحوسبة والتكنولوجيا. وتضمنت خدمات مركز التميز الدعم الفني والتقني الاستشاري والخدمات المهنية للعملاء من الشركات الكبرى في العالم، فضلا عن تطوير بعض منتجات الشركة، ودعم البحوث والابتكارات التي تجريها "دل تكنولوجيز"
ويقوم المركز باستغلال المزايا الفريدة التي أتاحتها مصر باعتبارها مركزا إقليميا قويا لخدمات الحوسبة والتكنولوجيا. وتضمنت خدمات مركز التميز الدعم الفني والتقني الاستشاري والخدمات المهنية للعملاء من الشركات الكبرى في العالم، فضلا عن تطوير بعض منتجات الشركة، ودعم البحوث والابتكارات التي تجريها "دل تكنولوجيز" في مختلف أنشطتها.
كما تتضمن الخدمات استشارات حول تصميم الحلول التكنولوجية وإدارة المشاريع واللوجستيات وخدمات إدارة المحتوى وخدمات الدعم الفني للعديد من البرامج عالية الاحترافية، والخدمات الاستباقية عن بُعد، فضلا عن خدمات ما بعد البيع. ذلك بجانب إنجازات المركز في مجال الابتكار وبراءات الاختراعات، وتطوير العمليات وتحسين الجودة والميكنة.
ومن خلال مركز التميز في مصر، تمكنت "دل تكنولوجيز" من استقطاب المواهب المصرية متعددة اللغات وتعظيم تنافسية السوق وخفض تكاليف الخدمات التقنية، فضلا عن تقديم الدعم لمؤسسات الدولة الراغبة في تحديث وتطوير بنيتها التحتية.
ومن العوامل الأساسية لنجاح المركز، الشراكات الإستراتيجية مع الجامعات والمعاهد الأكاديمية لتطوير التعليم وسد الفجوة لمواكبة التطور التكنولوجي السريع ومتطلباته في سوق العمل. هذه الشراكة ساهمت في تجهيز الكفاءات المطلوبة بجانب المساعدة في تحسين القيمة التنافسية لمصر في مجال التعهيد.
وبهذه المناسبة عبر محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا في "دِل تكنولوجيز"، عن فخره بالإنجازات التي حققها مركز التميز على مدار الأعوام العشرة الماضية، وتعهد بالمزيد خلال الفترة المقبلة.
وقال أمين: "مركز التميز في مصر قدم نموذجًا ناجحًا جدا لتقديم حلول مبتكرة عالية الجودة وخدمات دعم تتسم بالكفاءة والمرونة، لدينا فريق مذهل من الشباب المليء بالطاقة والمفعم بالمواهب، فقد تمكنّا بفضلهم من تقديم خدمات لعملائنا حول العالم وعلى مدار الساعة، كما حققنا نجاحًا كبيرًا من حيث الأداء والتميز التشغيلي وكانت نتائج رضا العملاء عن الخدمات في مركز التميز بمصر من أعلى النتائج على مستوى العالم".
وتابع: "قبل 10 سنوات اخترنا مصر مكانا للمركز نظرا لموقعها الفريد وامتلاكها اقتصادا متنوعا ومحركات نمو جوهرية، وقد ثبتت صحة وجهة نظرنا وأصبح مركز التميز الذي أنشأناه مقرا لمحفظة متنوعة من الخدمات والاستثمارات".
ومن جانبه، علق ماجد محمود، مدير مركز التميز: "إنني فخور جدا اليوم بالنجاح الذي حققناه والأثر الإيجابي الذي خلقناه في مركز التميز الذي نحتفل اليوم بمرور 10 سنوات على انطلاقه، وكل الفضل في ذلك يعود إلى موظفينا المتميزين، هؤلاء الشباب المحترفين الذين صمموا منذ البداية على تهيئة بيئة فريدة من نوعها تتسم بقدر كبير من الطاقة الإيجابية وروح التعاون والمرونة والابتكار. إن السمة الأساسية التى تميز مركز التميز لدل تكنولوجيز بمصر هى تنوع الوظائف والخدمات والنمو المستمر والسمعة الممتازة التى تتميز بها دل تكنولوجيز".
وتماشيا مع سياسة الحكومة التي تسعى من خلالها، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى دعم قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الدولة، تؤكد "دل تكنولوجيز" تمسكها بالاستثمار في مصر من حيث توظيف مواهب ووحدات عمل، وتقديم خدمات جديدة.