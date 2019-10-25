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البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه من رأسمالها في أسبوع

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
استقرت مؤشرات البورصة المصرية على مدار الاسبوع الماضي، وأغلق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 عند مستويات 14206 نقطة، مقارنة بـ 14205 نقطة الأسبوع المنقضي، فيما ارتفع سهم البنك التجاري الدولي المسيطر على ثلث الوزن النسبي للمؤشر بـ 0.5% إلى 79.2 جنيه، وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% لينهي تعاملاته عند 530.8 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.56% إلى 1406 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه، منهيا تعاملات الأسبوع عند 713.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 717.9 مليار جنيه.
وأرجع إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، الأداء المتواضع إلى دوران السوق في نطاق محدود نتيجة غياب المحفزات، وعدم وضوح الرؤية في السوق، بجانب تخارجات من قبل المستثمرين الأجانب.وقال سعيد إن الأنباء التي أُعلنت مؤخرا حول خفض أسعار الغاز للصناعات، وخفض مقابل تداولات صندوق حماية المستثمر، وإعلان
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وكالة-فيتش (2)

وكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.7% خلال 2020

توقعت "فيتش سوليوشينز" أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى نموا يصل إلى 5.7% خلال العام المالى الجاري، صعودا من 5.6% فى 2018/2019. وقالت المؤسسة البحثية التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الإئتمانية فى تقرير اليوم الجمعة، إن قرارات البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة، تدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص. وأوضحت أن تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة سوف يساعدان أيضا فى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، مؤكدة أن الحفاظ على استدامة معدلات النمو العالية على المدى المتوسط سيتطلب استمرار مسار الإصلاحات الهيكلية.
عمرو طلعت

مصر تفوز برئاسة اللجنة الفنية للاتصالات والإعلام بالاتحاد الإفريقي

فازت مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي في دورتها الثالثة للفترة (2019- 2021)، بإجماع الأصوات، كما تم انتخاب كل من بوروندي، ومالاوي، وسيراليون أعضاء بالمكتب. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة، الذي افتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، والذي يعقد ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للدورة العادية للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الإفريقي والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.
اتفاقية بين البريد المصري والجامبي

«البريد» توقع اتفاقية تجارة إلكترونية مع دولة جامبيا

التقى عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، فوداي جايس، مدير عام البريد الجامبي، خلال فعاليات اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بسويسرا؛ وذلك بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الجامبي. وأسفر اللقاء عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الإلكترونية بهدف إتاحة فرصة التسوق الإلكتروني لعملاء البريد الجامبي من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة، وأوضح الصغير أن هذا البروتوكول يهدف إلى توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصري والبريد الجامبي.
تسريب-بترول

«إيني» تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية نجاح شركة "بترول بلاعيم" المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول وبالشراكة معها، في اكتشاف بئر بترولية جديدة في منطقة "أبو رديس سدري" بخليج السويس، بإنتاج مبدئي 5 آلاف برميل نفط يوميا، وذلك بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف جنوب سدري، والذي أعلن عنه في يوليو الماضي. وأوضحت شركة إيني في بيان اليوم الجمعة، أنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم تشغيله من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، لافتة أن إجمالي الاحتياطيات المقدرة في اكتشاف جنوب سدري تبلغ حوالي 200 مليون برميل من النفط.
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روسيا-تخطط-لتقليص اعتمادها-على-الدولار

هل تنجو مصر من الأزمة الاقتصادية العالمية؟

توقع صندوق النقد الدولي حدوث أزمة مالية واقتصادية عالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك على غرار الأزمة المالية التي مر بها العالم خلال عام 2008، وخفض الصندوق توقعات النمو للاقتصاد العالمي للمرة الرابعة، منذ أكتوبر الماضي، لتصبح عند 3% هذا العام و3.4% العام المقبل/ من توقعات سابقة كانت عند 3.2% و3.5% على التوالي، لتصبح أرقام نمو عام 2019 هي الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية، مرجعا خفض توقعات النمو العالمي إلى التراجع «واسع النطاق جغرافيا» في التصنيع والتجارة العالمية، قائلا: ” إن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا منسقا وانتعاشا غير مؤكد".
بورصة (2)

مبيعات مصرية تكبد البورصة 4.4 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.23 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 14126.51 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 528.74 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1400.15 نقطة.
البورصة

البورصة تُنهي جلسات اليوم على آداء متباين للمؤشرات

تباين أداء مؤشرات البورصة، لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط عمليات بيع للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية قابلها عمليات شراء من المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين، مع استمرار الحركة العرضية لمؤشرات السوق ترقبًا لأية أنباء جديدة تقود السوق نحو مزيد من التعافي والصعود في الأسابيع المتبقية من العام. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 900 مليون جنيه من قيمته ليغلق عند مستوى 714.6 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.5 مليار جنيه، تركز أقل من ثلثيها في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.
بورصة (1)

البورصة تربح 7.5 مليار جنيه في بداية التعاملات

استهلت البورصة المصرية أولى جلسات تعاملات الأسبوع، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.5 مليار جنيه في بداية التعاملات الصباحية، ليصل إلى مستوى 721.290 مليار جنيه. وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 14292 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 50 بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 2061 نقطة، وقفز مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 17261 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 5343 نقطة.
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