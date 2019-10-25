ليلة سقوط جواهرجي «نصاب» في مصر الجديدة

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

مشغولات ذهبية

ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المصوغات والمشغولات الذهبية، إذ تبلّغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبَل مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المجوهرات والفضيات بمنطقة مصر الجديدة، والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركتهم فى تجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات وإنشاء سلسلة من المحلات لذات التجارة مقابل أرباح شهرية يتحصلون عليها.

استولى المتهم من المجنى عليها على مبلغ مليون و800 ألف جنيه تحت ذلك الزعم، وتمكن من الحصول على أموال العديد من المواطنين مقابل ذلك. عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة، أسفر أحدها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات عبر تطبيق

استولى المتهم من المجنى عليها على مبلغ مليون و800 ألف جنيه تحت ذلك الزعم، وتمكن من الحصول على أموال العديد من المواطنين مقابل ذلك.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة، أسفر أحدها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات عبر تطبيق "واتس آب" مع ضحاياه، تؤكد نشاطة الإجرامى.



أمكن من خلال الفحص وتطوير مناقشة المتهم الاستدلال على 5 من ضحاياه، أعطوه مشغولات ذهبية ودفعوا مبالغ مالية للمتهم بزعم مشاركته فى تجارة المصوغات والمجوهرات، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.



