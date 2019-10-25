جريمة

ليلة سقوط جواهرجي «نصاب» في مصر الجديدة

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المصوغات والمشغولات الذهبية، إذ تبلّغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبَل مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المجوهرات والفضيات بمنطقة مصر الجديدة، والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركتهم فى تجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات وإنشاء سلسلة من المحلات لذات التجارة مقابل أرباح شهرية يتحصلون عليها.
استولى المتهم من المجنى عليها على مبلغ مليون و800 ألف جنيه تحت ذلك الزعم، وتمكن من الحصول على أموال العديد من المواطنين مقابل ذلك. عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة، أسفر أحدها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات عبر تطبيق
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جمارك (2)

أمن المنافذ يضبط 10 قضايا تهريب بـ1.7 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 10 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – مفروشات – مجارى ستائر معدنية – لوحات إعلانات ضوئية – كشافات كهربائية متنوعة - مستحضرات تجميل – قطع غيار – خراطيم – سجائر – تيل فرامل – فحم – معسل).
كمين-شرطه-في-سيناء

الداخلية تداهم بؤر الكيف بقرية الزوامل في الشرقية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة استهدفت قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، وألقت القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية بحوزتهم كمية من مخدرَي الهيروين والبانجو، وأقراص مخدرة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين فى المواد المخدرة، وشارك في الحملة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية للقطاع، اللواء علاء الدين سليم.
جبن رومي فاسدة‎ (2)

ضبط 3 أطنان جبن رومي فاسدة داخل مصنع بأكتوبر

جهود متواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، للتصدي لقضايا الغش التجاري، وضبط أصحاب المصانع غير المرخصة التي تطرح مواد وسلعا غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلين زيادة إقبال جمهور المستهلكين على شرائها؛ بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، معرضين حياة المواطنين للخطر، حيث وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بأن مالك مصنع منتجات ألبان، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بصدد طرح كميات من "الجبن الرومي" مجهولة المصدر، للبيع.
حملات-ازاله (1)

رفع 130 طن قمامة من شوارع أكتوبر خلال 24 ساعة

«تحقيق مبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال» هو الرسالة والتوجيه المستمر من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه، الأمر الذي ترجمته مديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، بتكثيف الحملات التفتيشية بحثًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع من خلال جهود إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختلفة بدوائر الأقسام المختصة، فى رفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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مخدر-استروكس

كواليس الكشف عن مصنع أستروكس في إمبابة

يبذل ضباط الشرطة بوزارة الداخلية جهودا مضنية لمحاربة تجار المواد المخدرة، خاصة التخليقية منها "الأستروكس - الفودو - الشادو" لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري، لا سيما أنها تستهدف فئة الشباب، وسط توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه بمداهمة بؤر ترويج تلك المواد والتصدي لمحاولات ترويجها على المواطنين، وذلك من خلال خطة أمنية محكمة تشمل مختلف المحافظات، تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
اللواء-محمد-منصور-مدير-أمن-القاهرة

بلاغ أجنبية يقود مباحث العاصمة لـ«عصابة النشالين»

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، اللواء محمد منصور، اليوم الإثنين، غموض تعدد بلاغات سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، إذ تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال صعودها للشقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص (أدلت بأوصافه التقريبية) قام بدفعها داخل الشقة والاستيلاء منها على حقيبة يدها وبداخلها (مبالغ مالية، 5 كروت فيزا، بطاقة تحقيق شخصيتها)، ولاذ بالفرار.
مخدر-الحشيش

سقوط 4 عناصر إجرامية بـ«تشكيلة مخدرات» في الجيزة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق جهودها وفق الإستراتيجية الموضوعة التي تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار بالمواد المخدرة، وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي، عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أبرزها ضبط عاطلين سبق اتهام أحدهما فى قضية مخدرات حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الوراق بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1500 جرام، هاتف محمول ومبلغ مالي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

مباحث أوسيم تكتب الفصل الأخير في رحلة هروب «الدكش»

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت جهود مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إذ تم ضبط "عمرو الدكش" 35 سنة، مقيم ببشتيل بدائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية، من بينها حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وبحوزته طبنجة عيار 9 مم و12 طلقة نارية من ذات العيار.
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