أمن المنافذ يضبط 10 قضايا تهريب بـ1.7 مليون جنيه

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

منفذ جمركي

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 10 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – مفروشات – مجارى ستائر معدنية – لوحات إعلانات ضوئية – كشافات كهربائية متنوعة - مستحضرات تجميل – قطع غيار – خراطيم – سجائر – تيل فرامل – فحم – معسل).

وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليون و753 ألفا و227 جنيها، وتم ضبط 51 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، انتهاء فترة التصريح، سرقة). وشملت الجهود تنفيذ 290 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير

وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليون و753 ألفا و227 جنيها، وتم ضبط 51 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، انتهاء فترة التصريح، سرقة).



وشملت الجهود تنفيذ 290 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 1386 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات".



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.







