جريمة

أمن المنافذ يضبط 10 قضايا تهريب بـ1.7 مليون جنيه

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
منفذ جمركي
منفذ جمركي
حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 10 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – مفروشات – مجارى ستائر معدنية – لوحات إعلانات ضوئية – كشافات كهربائية متنوعة - مستحضرات تجميل – قطع غيار – خراطيم – سجائر – تيل فرامل – فحم – معسل).
وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليون و753 ألفا و227 جنيها، وتم ضبط 51 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، انتهاء فترة التصريح، سرقة). وشملت الجهود تنفيذ 290 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير
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ليلة سقوط جواهرجي «نصاب» في مصر الجديدة

ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المصوغات والمشغولات الذهبية، إذ تبلّغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبَل مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المجوهرات والفضيات بمنطقة مصر الجديدة، والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركتهم فى تجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات وإنشاء سلسلة من المحلات لذات التجارة مقابل أرباح شهرية يتحصلون عليها.
كمين-شرطه-في-سيناء

الداخلية تداهم بؤر الكيف بقرية الزوامل في الشرقية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة استهدفت قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، وألقت القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية بحوزتهم كمية من مخدرَي الهيروين والبانجو، وأقراص مخدرة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين فى المواد المخدرة، وشارك في الحملة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية للقطاع، اللواء علاء الدين سليم.
جبن رومي فاسدة‎ (2)

ضبط 3 أطنان جبن رومي فاسدة داخل مصنع بأكتوبر

جهود متواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، للتصدي لقضايا الغش التجاري، وضبط أصحاب المصانع غير المرخصة التي تطرح مواد وسلعا غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلين زيادة إقبال جمهور المستهلكين على شرائها؛ بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، معرضين حياة المواطنين للخطر، حيث وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بأن مالك مصنع منتجات ألبان، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بصدد طرح كميات من "الجبن الرومي" مجهولة المصدر، للبيع.
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رفع 130 طن قمامة من شوارع أكتوبر خلال 24 ساعة

«تحقيق مبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال» هو الرسالة والتوجيه المستمر من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه، الأمر الذي ترجمته مديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، بتكثيف الحملات التفتيشية بحثًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع من خلال جهود إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختلفة بدوائر الأقسام المختصة، فى رفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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جمارك-السيارت

إحباط تهريب بضائع بمليون جنيه عبر المنافذ الجمركية

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات – سماعات هاتف محمول – أجهزة راوتر – هارد حاسب آلي – سجائر إلكترونية – لوازم أعمال تشطيب ودهانات).
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أمن الجيزة يشن حملة ضد إشغالات المنطقة الأثرية

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها ممثلةً في إدارة شرطة المرافق، وذلك بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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فحص 26 مشتبها فيه ضبطوا في حملة مكبرة بالطالبية

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بدائرة قسم الطالبية بقطاع الغرب، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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أمن المنافذ يتصدى لمحاولات التهريب النقدي بخطة محكمة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع– مفروشات- مستحضرات تجميل– مستحضرات طبية– عقاقير طبية– مبيدات حشرية زراعية– أجهزة بلاى ستيشن).
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