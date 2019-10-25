قتلى وجرحى نتيجة إطلاق نار في ثكنة عسكرية شرق روسيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

الشرطة الروسية

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب اثنان بجروح اليوم الجمعة، نتيجة إطلاق نار في ثكنة عسكرية في إقليم ما وراء البايكال بشرق روسيا. وقال مصدر مطلع في هيئات الطوارئ بالمنطقة - في تصرح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن الجندي الذي أطلق النار لا يزال حيا وقد ألقي القبض عليه". من جانبها، ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أن أحد المجندين في ثكنة عسكرية أطلق النار على زملائه في فترة المناوبة.

على جانب آخر، أعلن مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، أن روسيا والدول الإفريقية وقعت اتفاقيات - خلال منتدى "روسيا - إفريقيا"، المقامة في مدينة سوتشي الروسية - تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي.وقال كوبياكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي